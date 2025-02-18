Не имея возможности нанести реальный ущерб России на международной арене, страны Прибалтики отыгрываются на местных русских. В последнюю неделю русофобские власти будто вовсе сорвались с цепи.

Иван Шилов ИА Регнум Александр Гапоненко

Аресты людей, высказавшихся в поддержку России или даже выступивших с критикой этнократического режима, новые запреты на русский язык и гонения православной церкви — вот чем запомнится в Прибалтике февраль 2025 года.

Арест за критику режима

6 февраля латвийская Служба государственной безопасности задержала 75-летнего пенсионера из города Екабпилс Юриса Бружукса, которого буквально подняли с больничной койки. Мужчину обвинили в «оправдании военных преступлений страны-агрессора», то есть России.

Несмотря на солидный возраст и плохое состояние здоровья Бружукса суд направил его в следственный изолятор. Причем, по информации правозащитника Дэги Караева, тюремные чиновники запретили передать больному человеку лекарства, несмотря на то, что об этом просил даже следователь. И это при том, что Бружукс не последний человек в своем городе, он — бывший бизнесмен, создатель известной всему Екабпилсу швейной фабрики.

13 февраля в Риге был арестован 70-летний Александр Гапоненко — общественный деятель, правозащитник, экономист, историк, публицист и писатель. Для него этот арест не первый. Профессор политэкономии, доцент Балтийской международной академии, бывший предприниматель Гапоненко осознанно выбрал путь служения русской общине Латвии.

Ненависть властей он вызвал в 2012 году, когда стал одним из организаторов референдума, в ходе которого латвийские русские проголосовали за предоставление их родному языку статуса второго государственного. С тех пор все действия, заявления и публикации Гапоненко вызывали обостренный интерес местных спецслужб, искавших любого повода отправить его за решетку.

В 2018 году Александр Гапоненко был арестован по обвинению в «попытке свержения власти и разжигании национальной розни», в «действиях в пользу иностранного государства» и провел несколько месяцев в тюрьме. 9 сентября 2021 года Рижский окружной суд подтвердил решение суда низшей инстанции, приговорившего Гапоненко к десяти месяцам тюрьмы — за «антигосударственные высказывания».

Свои обвинения прокуратура строила на интерпретации серии постов, которые правозащитник опубликовал на своей страничке в соцсети весной 2015 г. В этих постах он выразил недовольство очередным шествием последователей латышского легиона «Ваффен СС» в Риге 16 марта. Он выказал опасения в том, что героизация пособников нацизма — это элемент политики по делению людей на «высший» и «низший» сорт. Это мнение прокуратура расценила как разжигание этнической ненависти в отношении латышей.

А 8 февраля 2022 года латвийский суд дал Гапоненко полтора года по новому делу.

Первые полгода из них — за положительную рецензию на фильм «Волынь», рассказывающий о геноциде поляков украинскими националистами. Еще полгода — за написание и публикацию статьи «Третья мировая война: взгляд из пурвциемской многоэтажки». Все это латвийский суд классифицировал как «разжигание межнациональной розни».

А в качестве «работы на иностранное государство» суд расценил получение Гапоненко грантов фонда «Русский мир» для написания книг «Материальные памятники русской культуры в странах Балтии» и «Прибалтийские русские: история в памятниках культуры».

Очередной арест Александра Гапоненко связан с его дистанционным участием в круглом столе «Этноцид русских соотечественников в странах Прибалтики», организованном Институтом стран СНГ в феврале 2025-го. Он — единственный из участников этого мероприятия, находившийся в тот момент непосредственно на территории Прибалтики.

И здесь возникают вопросы к учреждению, опубликовавшему видеозапись с круглого стола. Именно она и стала основанием для задержания Гапоненко.

«В случае с арестом Александра Гапоненко прямую ответственность за этот арест несут те сотрудники Института стран СНГ, которые выложили в открытый доступ полную запись мероприятия», — негодует хорошо знакомый с Гапоненко историк Александр Дюков, член комиссии Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, директор фонда «Историческая память».

«Свободы будут и дальше сворачиваться»

Весной прошлого года власти Латвии приняли закон, запрещающий всякую политическую агитацию на русском языке. Местные партии, представляющие интересы русского населения, попытались оспорить новый закон через Конституционный суд. Закончилась эта затея весьма предсказуемо.

В феврале 2025 года Конституционный суд постановил, что очередное ограничение свободы слова и дискриминация этнического меньшинства соответствуют основополагающему акту государства. Причина, по мнению судей, весома — «сложная геополитическая обстановка».

Они сослались на заключения служб госбезопасности, пришедших к выводу, что если те или иные политики будут агитировать за себя на русском, то могут начать воспроизводить «нарративы кремлевской пропаганды». Ввиду «серьёзности угроз» суд отказался проверять «соразмерность» применяемых мер.

По словам правозащитницы Елены Кривцовой, в конституционном праве Латвии идея собственной государственности считается важнее свободы человека. «И в сложной ситуации универсальные права человека проваливают стресс-тест. Значит, свободы будут и дальше сворачиваться», — делает вывод правозащитница.

Она пообещала подготовить новый иск — в Европейский суд по правам человека. Впрочем, заранее можно сказать, что из этого не выйдет ровным счетом ничего. ЕСПЧ уже неоднократно доказывал, что в упор не видит нарушения прав человека в том случае, если это права русских.

При этом, с точки зрения правящих в Латвии националистических партий, запрет русского языка в агитации является абсолютно логичным. 7 июня в стране пройдут муниципальные выборы. На кону, в частности, стоит Рига с ее наиболее «жирным» из всех латвийских городов бюджетом.

В столице с 2010-го по 2019 годы продолжалась эпоха «русского мэра» Нила Ушакова, но после его свержения у власти безраздельно закрепились националисты. Однако сейчас латышские партии боятся возможного «русского реванша». Наиболее опасной для себя они видят партию «Стабильность», возглавляемую бывшим помощником Ушакова Алексеем Росликовым.

Недавно Росликов обратился к своему потенциальному электорату: «Вы не меньшинство, нас в Риге почти 60%, и в этом городе у нас есть право выбора».

В подтверждение своих слов он привёл данные Центрального статистического управления Латвии за 2022 год, согласно которым русский язык своим родным в столичном округе считают 57,4% жителей, а 53% ежедневно используют русский в своих семьях. Для сравнения, лишь 44% рижан в кругу семьи общаются на латышском. Недовольные таким положением дел могут, по словам оппозиционера, «паковать чемоданы».

Эти заявления вызвали у националистов бурю ярости — они осыпали и самого Алексея Росликова, и русскоязычный электорат оскорблениями. Кроме того, Росликова вызвали на беседу в Службу госбезопасности, потребовали у него объяснительную и предупредили, что он ходит по опасной грани. В СГБ политику дали понять, что новые высказывания подобного рода будут трактоваться как разжигание вражды к латышам.

Унижения монахинь

На днях министерство внутренних дел еще одной прибалтийской страны, Эстонии, внесло в парламент законопроект, который позволит уже в этом году «закрыть вопрос» с местной православной церковью, наотрез отказывающейся рвать канонические связи с Московским патриархатом.

Законопроект предусматривает, что «церковь, монастырь или другое религиозное объединение, действующее в Эстонии, не может находиться под руководством или быть экономически связанным с иностранным руководящим органом, духовным центром, духовным лидером или сообществом, которые представляют угрозу безопасности, общественному или конституционному порядку Эстонии».

Ну а поскольку РПЦ признана в Эстонии «учреждением, поддерживающим агрессию и подстрекающим к войне, к терроризму, к насилию», то любое сотрудничество с Москвой будет приравнено к преступлению.

Предполагается, что парламент одобрит этот закон весной. После вступления его в силу Эстонской православной церкви Московского патриархата будет предоставлен двухмесячный «переходный» период. Если в течение этого срока она не выйдет из канонической связи с Москвой, то подвергнется запрету.

Аналогичная участь будет грозить и знаменитому Пюхтицкому ставропигиальному женскому монастырю, который подчиняется патриарху Кириллу напрямую. 3 февраля настоятельница этого монастыря мать Филарета отправила открытое письмо депутатам парламента. «Наши неоднократные объяснения, что монастырь не может самочинно инициировать и отказаться от юрисдикции, остались неуслышанными», — говорится в письме.

В этом послании отмечается, что в 90-е монастырь полностью отказался от всего имущества, продолжая выполнять условия заключенного в то время договора. «Вы ставите монастырь вне закона, давая на выбор только два варианта: либо смена юрисдикции, либо принудительная ликвидация» — пишет игуменья.

Эстонское МВД устами главы своего отдела по делам религий и гражданского общества Мартина Тулита дало обители ответ: да, принудительная ликвидация возможна, если «монастырь решит остаться в подчинении и на службе у Москвы». По его словам, у монастыря был почти год, чтобы обдумать свои дальнейшие шаги и каноническую принадлежность. Самая большая угроза для монастыря, по мнению Тулита, — это если он продолжит «подчиняться злу». Высказывания Тулита не оставляют сомнений — обитель в покое не оставят.

17 февраля монахини во главе с игуменьей пытались зайти в парламент и лично передать депутатам просьбу оставить их в покое. Монахинь в течение почти часа держали перед закрытыми дверями, причём часть этого времени — на улице, под идущим снегом.

«Никто из руководства парламента так и не нашёл времени, чтобы принять обращение. А когда их всё же пустили в здание, то не дальше тесного фойе, где они опять ждали под окрики полицейских, которым они якобы мешали», — сообщает оппозиционный депутат эстонского парламента Александр Чаплыгин (Центристская партия).

В результате к монахиням вышел председатель правовой комиссии Андре Ханимяги, который и принял обращение. И нет никаких сомнений в том, что оно будет проигнорировано — точно так же, как и все предыдущие.