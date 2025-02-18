Буквально неделю назад хитрец Пётр Порошенко (который теперь жалуется, что из-за введенных против него санкций не может купить кофе на заправке) был полностью уверен, что выборы в нынешних сложных условиях проводить нельзя. Поскольку выиграет на них не кто иной, как Владимир Путин.

Иван Шилов ИА Регнум

Тогда над Петром Алексеевичем смеялись, поскольку год назад он вовсю качал тему нелегитимности Зеленского, проведения выборов и создания правительства «национального единства». А теперь смеются опять, поскольку «седой гетман» в свежем интервью утверждает, что выступает против плебисцита, который, тем не менее, состоится 26 октября 2025 года — по сведению агентов его партии «Европейская солидарность».

«По нашим источникам в правоохранительных органах. По нашим источникам в полиграфкомбинате «Украина», который сейчас обрабатывает, сколько надо бюллетеней. По нашим источникам в Центральной избирательной комиссии, которая начинает внесение изменений в реестр избирателей. По нашим источникам в минеде (министерстве национального единства. — Прим. ред.), которые открывают первый офис в Берлине. Исключительно для подготовки выборов», — доверительно сообщил экс-президент журналисту, уточнив при этом, что речь идет о парламентских и местных выборах.

Только отрицает он их уже по другой причине — власти делают всё, чтобы раздавить всех возможных конкурентов и отобрать все альтернативные источники вещания, а у Порошенко, между прочим, два телеканала.

Одновременно глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, чьи персональные связи с американскими хозяевами заслуживают теперь всяческого внимания, заявил, что «выборы состоятся не раньше, чем через шесть месяцев после окончания военного положения». И если сложить первое, второе и пока никем вживую не виданный «мирный план Трампа» с прекращением боевых действий к Пасхе, которая выпадает на 20 апреля, то в октябре получается как раз полгода.

А сложившуюся сейчас конструкцию, в которых украинские выборы становится провести возможно (точнее, Зеленский на это согласится), ИА Регнум описало еще в конце 2023 года. Она предполагает не только прекращение военной поддержки (оставляющее лишь дипломатический путь), но и то обстоятельство, что товарищи из Киева сбрасывают с себя ответственность за мирные переговоры.

И вот пожалуйста: просроченный президент Украины сейчас демонстративно отрицает все, что предлагает Дональд Трамп с соратниками, демонстрируя всем позицию «меня заставляют, но я не сдаюсь». Даже результаты переговоров в Саудовской Аравии заранее не признал. А в Мюнхене заявил, что украинские граждане «не хотят проведения выборов в Украине, поскольку это приведет к оккупации страны».

Тем же украинцам, кто недоволен их отсутствием, Зеленский посоветовал «избрать другое гражданство».

При этом, как тоже отмечало ИА Регнум, американцам (как главным заинтересованным лицам) интересны в первую очередь парламентские выборы, которые обеспечат необходимый для контроля баланс сил и позволят сформировать правительство, чья основная задача — работа с долгами. Например, с теми же полезными ископаемыми, претензии на которые оптом заявило новое руководство США.

А на Банковой прекрасно понимают, что отказать не получится, и если будет хотя бы минимальная возможность конкуренции — власть им не удержать.

«Заговорщики в рядах «Слуг» ориентированные через Арахамию на новую администрацию в США, считают, что нельзя проводить выборы сразу после завершения горячей фазы конфликта. Причина проста. Не дать ни единого шанса Зеленскому, ненависть к которому зашкаливает в его окружении. Заговорщики здраво полагают, что как только будет снята внешняя угроза, рейтинг просроченного начнет быстро падать. Полгода — это то время, за которое поддержка Зеленского провалится ниже 10%», — поясняет политтехнолог Михаил Павлив.

Поэтому, продолжая отрицать выборы, команда «зеленых» уже работает на опережение, пытаясь обеспечить себе сохранение позиций через админресурс. Сюда же явно относится и нервная шутка по поводу Виталия Кличко, отпущенная на той же Мюнхенской конференции.

Мэр-боксер, при котором Киев стал напоминать отхожее место, на некоем форуме «Демократическая устойчивость Украины во время войны и в период восстановления» спрогнозировал остановку боевых действий «через месяц-два», после чего избирательный процесс может вызвать «борьбу на уничтожение» в обществе.

Вопрос явно не его уровня компетенции, а публичное упоминание этого великого интеллектуала современности на конференции по безопасности явно похоже на политическую игру. Так что за реплику «не знал, что он еще и спикер» Зеленского тут же начали клевать, обвиняя в разрушении единства перед лицом международной общественности, а ответ Виталика понесли по всем «порохоботским» СМИ.

Так что агитационная кампания уже началась, и в желающих потрепать нервы маленькому диктатору недостатка нет.

Первыми в очереди стоят британцы, которые не оставляют надежды удержать Украину под своим контролем (куда, в частности, относится и готовность Кира Стармера уже отправлять «миротворцев»). Их кандидат — посол Валерий Залужный, экс-командующий ВСУ, которого рассматривают как потенциального премьера, в том числе, при Зеленском-президенте.

Хотя сам он по-прежнему упирается всеми четырьмя копытами, предпочитая спокойную и сытую жизнь в Лондоне всяческим баталиям.

В любом случае наиболее благоприятный момент, когда его популярность была на пике, уже упущен, и Залужный со своим житомирским «римским профилем» — просто фигура, которой играют, а не самостоятельный игрок. Но в него готов вложиться клан Кучмы-Пинчука.

Это консолидация голосов «партии войны», надежда и опора потерявших власть американских демократов, а также сохранение статус-кво в стране. Ранее рассматривавшаяся смычка Залужного с Порошенко уже неактуальна: админресурс важнее клятв «седого гетмана» в лояльности и будущем сотрудничестве.

В эту же компанию кучмовский клан, как считают осведомленные люди в Киеве, готов добавить самого крупного волонтера Сергея Притулу с его именным фондом и боксера Александра Усика, которого мы тоже не забыли упомянуть как действующее лицо еще в конце 2023 года.

Еще один сохранившийся олигарх, Ринат Ахметов, как считается, даёт деньги на продвижение «унылого оппозиционера», экс-спикера Дмитрия Разумкова, создавшего межфракционное объединение депутатов «Розумна політика», которое легко превращается в партию.

К его орбите влияния относится дистанционно умничающий Алексей Арестович* и (предположительно) 64-летняя Юлия Тимошенко, тоже работающая в патриотической повестке. Кстати, она была замечена в Вашингтоне во время инаугурационного молебна Трампа, явно рассчитывая на какое-то политическое будущее в его каденцию.

За недовольный электорат юго-востока отвечает примкнувший к Пинчуку экс-главы АП Сергей Левочкин, который уже попробовал вытащить на публику (по согласованию с властями) сопредседателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко, «защищающего русский язык и православие».

Еще один «оппозиционер» — бывший птенец гнезда Коломойского, нардеп Максим Бужанский, традиционно пытающийся усидеть на двух стульях, будучи одновременно и образцовым патриотом Украины, и защитником 9 Мая. Он тоже принципиально говорит по-русски, постоянно ссорясь с коллегами, однако за все время своего депутатства не был замечен в каких-то практических действиях.

Отдельный вопрос — где будет притихший в последнее время и не привязанный к олигархам глава ГУР Кирилл Буданов*, но он остается подвешенным. Но все равно представленный здесь «предвыборный набор» так или иначе относится к партии войны. Все реальные альтернативы (как и ресурс избирателей) находятся за границей и пока в расчет приниматься не могут.

«Граждане, а зачем вам выборы? Политическое поле выжжено. Не только на общественно-медийной поверхности, но и в мозгах пересичных (рядовых. — Прим. ред.) граждан. Надёжно. Напалмом. Что вы хотите выбрать? Из чего? И зачем?» — вопрошает в социальной сети киевский эксперт-экономист Александр Рябоконь.

Очевидно, что если власть сохранится за этими действующими лицами (и действующей идеологией «анти-России»), любой «мир» станет подготовкой к новой войне. Хотя прямо сейчас готовность украинского политикума принимать предложенные варианты (и даже разговаривать с Путиным, что запрещено отдельным указом) говорит о том, что Киев уже смирился с поражением.

*Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов