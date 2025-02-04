В Эстонии разворачивается уже второй громкий скандал вокруг НКО, занимающихся сбором пожертвований для Украины. Предприниматель Хенри Лаупмаа, собравший 225 тысяч евро на покупку дронов для ВСУ, деньги попросту прикарманил. И даже после начавшейся шумихи в СМИ и открытия дела в прокуратуре не смог полностью их вернуть.

Иван Шилов ИА Регнум

Еще одна мошенница Йоханна-Мария Лехтме, укравшая гораздо больше, так и не понесла никакого наказания. Предприимчивая эстонка вернулась на Украину и, возможно, уже «мутит» там новую схему.

Скользкий «специалист по стартапам»

Весной 2023 года в Эстонии разразился громкий скандал. Он был связан с деятельностью эстонского НКО Slava Ukraine, основанного предпринимательницей Йоханной-Марией Лехтме. Она собирала на счета этого НКО средства для «помощи Украине, героически отражающей путинскую агрессию». В распоряжении Slava Ukraine оказались большие суммы, которые, как уверяли жертвователей, были перечислены «на нужды украинской армии и украинского здравоохранения».

Эстонская пресса превозносила Лехтме до небес, и на этой волне она сумела избраться в парламент, показав лучший результат в списке партии «Эстония 200». Однако внезапно выяснилось, что бизнесвумен и её украинские сообщники занимались банальным расхищением собранных денег.

Из собранных 6,5 млн евро украдены оказались как минимум 1,5 млн, которые она перевела на счет фирмы своего украинского любовника Геннадия Васькива. Лехтме пришлось очистить место в парламенте и попасть под уголовное дело. Но через некоторое время оказалось, что она не единственная, кто изобрел такой способ обогащения.

Похожую схему придумал бизнесмен по имени Хенри Лаупмаа.

Первые подозрения возникли еще осенью 2023 года. Именно тогда в публичное пространство проникла информация о том, что он мог прикарманить 220 тысяч евро, собранных жертвователями. По данным эстонской прессы, эти деньги были собраны в рамках кампании, начатой депутатами эстонского парламента Ээриком-Нийлесом Кроссом, Юку-Калле Райдом совместно музыкантом и писателем Роем Страйдером — на приобретение беспилотников для ВСУ.

Сбор осуществлялся с помощью ныне закрытой онлайн-платформы Toeta. me, принадлежавшей некоммерческому объединению «Институт инфографики и эргономики», основным видом деятельности этой организации указывалось «программирование». Единственным членом правления НКО и являлся Хенри Лаупмаа. Он всюду представлялся, как специалист по стартапам.

Toeta. me рекламировала себя как «посредническую платформу, помогающую объединить нуждающихся людей и жертвователей». Помимо кампании, связанной с дронами, там производился еще целый ряд других сборов на нужды Украины.

К концу августа 2023-го появилось сообщение, что удалось собрать средства для отправки ВСУ 21 беспилотника. Все они были оснащены оборудованием для защиты от GPS-помех, произведенным эстонской компанией Threod Systems. Почти 4 тысячи эстонцев суммарно пожертвовали на эти дроны сумму, эквивалентную 225 000 евро.

Однако, когда речь зашла о непосредственной покупке летательных аппаратов, оказалось, что деньги куда-то пропали. Кросс, Райд и Страйдер пожаловались, что несколько недель ждали, когда Лаупмаа переведет им собранную сумму, но так и не дождались. В результате прокуратура предъявила подозрение в присвоении имущества в особо крупном размере — как в отношении «Института инфографики и эргономики», так и лично Хенри Лаупмаа.

Журналисты обратились к подозреваемому, и тот не особенно внятно им заявил: «То, что в ходе переговоров возникло уголовное дело, является результатом путаницы и ничем не обосновано».

Хенри Лаупмаа уверял, что он якобы договорился с инициаторами сбора о «смене его цели». Он также заверил, что «интересы жертвователей будут защищены» и что деньги никуда не исчезли. Но к тому времени стало известно, что предприимчивый «специалист по стартапам» испытывает острую нужду в деньгах. Была обнародована информация из эстонского Коммерческого регистра о том, что НКО «Институт инфографики и эргономики» так и не опубликовало своего отчета за 2022 хозяйственный год.

Помимо платформы Toeta. me, Лаупмаа также являлся собственником Fundwise, краудфандинговой платформы для предпринимателей и инвесторов. Налоговая задолженность паевого товарищества Fundwise по состоянию на начало октября 2023 года составила почти 33 000 евро, в то время как убыток за 2022-й достиг около 100 000. Возникли подозрения, что «успешный стартапер» прикарманил собранные средства.

Махинатор возвращает долг по частям

Кросс, Райд и Страйдер поставили Лаупмаа условие: перевести все собранные деньги до 23 октября 2023 года. Однако тот перевел лишь 110 тысяч евро — остальные 115 тысяч где-то «зависли». Лаупмаа в письменном комментарии сообщил, что всю сумму сразу перевести невозможно. Он заявил, что ему «очень жаль», что он «допустил ошибки и просчеты, которые привели к сложившейся ситуации», когда ему «приходится выплачивать сумму частями».

В свою очередь, Рой Страйдер проинформировал, что на полученную от Лаупмаа часть денег закуплены три дрона, названные «Калев», «Лембиту» и «Вамбола» — они отправились на Украину в начале ноября 2023-го. Однако, добавил Страйдер, обещания со стороны Лаупмаа «уже давно не убеждают».

30 января 2024 года появилась новость, что из собранных 225 000 евро Хенри Лаупмаа выплатил пока только 139 000. Он пообещал вернуть остаток суммы в течение февраля. А в конце февраля стало известно об исключении «Института инфографики и эргономики» из Коммерческого регистра.

Тем временем поклонники «свободной Украины» на каждом углу склоняли имя Лаупмаа — его проклинали за «предательство святого дела» и призывали на его голову самые страшные кары. Поскольку дело уже получило самую громкую огласку, хитрец понял, что в его же интересах как можно быстрее вернуть остаток суммы. Но это оказалось не так просто, поскольку он, видимо, уже успел потратить средства.

В июне 2024-го воришка вернул еще 45 тысяч евро, в сентябре — еще 4000 евро, снизив сумму долга до 32 000. В течение нескольких месяцев никаких новостей в развитие этого сюжета не появлялось.

Наконец, 29 января 2025 года эстонская прокуратура объявила, что Хенри Лаупмаа из подозреваемого официально перешел в статус обвиняемого. Как гласит текст обвинения, Лаупмаа использовал «средства, собранные на благотворительность» для личных нужд и для надобностей своего бизнеса.

Эстонский волонтер Эрко Лайдинен, занимающийся аналогичными сборами, пожаловался, что люди, подобные Хенри Лаупмаа и Йоханне-Марии Лехтме, разрушают доверие эстонских граждан, решившихся пожертвовать свои кровные на «благородную цель».

Воровку так и не наказали

Примечательно, что эстонская Фемида не торопиться покарать упомянутую Йоханну-Марию Лехтме — следствие по её делу идет ни шатко ни валко. Хотя подробности работы созданной ею схемы были обнародованы еще весной 2023 года, официальный статус подозреваемой она получила лишь годом позже. И только в августе 2024-го эстонская прокуратура провела первый допрос Лехтме. Примечательно, что созданное ею НКО Slava Ukraine сообщило о своей ликвидации лишь в октябре.

Самое же поразительное — несмотря на грандиозный скандал, вплоть до самого последнего дня работы этого НКО находились желающие перевести ему денег «на помощь Украине». Правда, поток пожертвований очень сильно обмелел — например, в октябре 2024-го поступило только 1,4 тысячи евро.

По словам бывшего генерального прокурора Эстонии Лавли Перлинг, сейчас очень важно, чтобы это уголовное дело не затягивалось дальше. В прокуратуре же известили, что надеются завершить досудебное производство к началу 2025 года, а затем дать общественности «более исчерпывающие ответы». Однако до сих пор этих ответов нет.

Оппозиционный парламентарий Александр Чаплыгин отправил в министерство юстиции просьбу раскрыть подробности расследования злоупотреблений в фонде Slava Ukraine — и получил отказ под предлогом создания помех следствию.

Украинский сообщник Лехтме Геннадий Васькив, который тоже стал фигурантом уголовного дела, покинул родину в марте 2024-го и скрылся в неизвестном направлении. Он напомнил о себе лишь в ноябре, когда подал в суд на несколько украинских СМИ, которые, по мнению Васькива, нанесли ущерб его репутации.

Что касается Йоханны-Марии Лехтме, то она до сих пор не переведена в статус обвиняемой. Причем Лехтме, судя по всему, до сих пор пытается «химичить»: в апреле прошлого года она зарегистрировалась на Украине в качестве частного предпринимателя по торговле недвижимостью. Её адрес, указанный в украинском регистре, совпадает с адресом предприятия, зарегистрированного на Геннадия Васькива.