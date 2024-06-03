В прошлом году в Эстонии разразился очень стыдный для местного политикума скандал. В стране появилась было «национальная героиня» по имени Йоханна-Мария Лехтме, организовавшая крупномасштабный сбор средств для передачи их «Украине, отражающей агрессию кремлевского режима». Лехтме даже выбрали в парламент, но вскоре выяснилась история столь позорная, что её попытались замести под ковер.

ИА Регнум

Спустя год с лишним с начала скандала эстонская прокуратура официально признала героическую волонтёрку подозреваемой.

«Это останется в нашей памяти и подсознании»

35-летняя Лехтме по образованию юрист, после окончания Тартусского университета работала в самых разных сферах: в туристическом агентстве, в консалтинговой компании, помогала в организации таллинского кинофестиваля «Тёмные ночи», была продюсером Эстонского фестивального оркестра, сотрудничала с организаторами Одесского международного кинофестиваля.

В 2017 году Лехтме, по её словам, «спонтанно» решила переехать в Киев, где вышла замуж за некого Виталия и родила дочь.

В 2022 году ловкая и сообразительная эстонка осознала, что открылся хороший вариант «погреть руки». Главное — использовать момент, решила она, и начала действовать с максимально возможной быстротой.

Срочно была организована НПО, получившая претенциозное название Slava Ukraini. Йоханна-Мария, что называется, «умела в пиар».

Вся эстонская пресса получила извещение о том, что Лехтме и её организация проведут благотворительный концерт, вся выручка от которого отправится жителям Украины, пострадавшим от боевых действий.

Естественно, никто из тех, к кому Лехтме обратилась за содействием в организации и участием в этом концерте, не мог уклониться от «святого дела». Мероприятие транслировали все главные государственные СМИ, его посетил сам президент страны Алар Карис. «Это единение в помощи пострадавшим останется в нашей памяти и подсознании», — торжественно заявила Йоханна-Мария Лехтме.

Собрав на этом концерте ощутимые суммы пожертвований, она начала выдвигать всё новые и новые инициативы, в рамках которых эстонцам опять и опять предлагалось «скинуться» на «поддержку Украины».

Достаточно привести лишь несколько примеров.

В начале октября 2022 года Slava Ukraini и эстонская газета Postimees запустили кампанию «Тысяча героев в снегу» по сбору средств на пошив и передачу зимней формы солдатам украинской армии. Через несколько дней инициаторы акции триумфально отрапортовали, что им удалось собрать более 800 000 евро, на которые были заказаны 2029 комплектов зимней экипировки.

Одновременно Slava Ukraini объявила о сборе тёплых вещей для мёрзнущих украинцев. Было объявлено, что НПО сотрудничает с волонтёрами, которые лучше знают потребности местных жителей и хорошо ориентируются в прифронтовой зоне.

В преддверии зимних праздников руководство НПО запустило новую кампанию под лозунгом «Украина, Рождество с надеждой».

Лехтме разглагольствовала: «Наша цель — дать ста тысячам украинцев надежду в виде этой помощи. Нужны еда, предметы гигиены, фонарики и средства для обогрева. На всё это мы сейчас собираем деньги».

Эта деятельность заслужила полное одобрение государства.

По словам министра иностранных дел Лаури Ляэнеметса, «мы увидели, как быстро и эффективно действовали наши общественные организации и волонтёры, помогая украинцам на родине с первых же дней войны, а также оказывая поддержку прибывшим сюда военным беженцам».

Записывайтесь на ноготочки

Эстонская пресса вовсю рисовала образ благородной личности, отдающей все свои силы и время на «бескорыстную помощь ближним». СМИ заполонили снимки, на которых Лехтме, облачённая в каску и бронежилет, лично раздает украинцам гуманитарную помощь. В 2022 году она получила почётные звания «европеец года», «гражданин года», «женщина года» и орден Белой звезды из рук президента.

Обретённый моральный капитал женщина решила конвертировать в политическую карьеру — благо приближались парламентские выборы. Лехтме вошла в предвыборный список праволиберальной партии «Эстония 200» и стала одним из главных её «локомотивов».

Состоявшиеся в марте 2023-го выборы прошли для неё успешно — Лехтме набрала 5251 голос, что стало лучшим результатом в списке «Эстонии 200». Эта партия, напрочь проигравшая предыдущие выборы 2019 года, на этот раз — во многом именно благодаря присутствию в её рядах Лехтме — сумела создать в Рийгикогу фракцию из четырнадцати человек, вошла в правящую коалицию и приняла участие в формировании нового правительства.

Однако миг триумфа Лехтме стал и началом её падения.

С Украины начали поступать сведения, начисто разбившие образ благородной благотворительницы. Оказалось, что Slava Ukraini выполняла функции «насоса», выкачивавшего деньги из простодушных эстонцев — чтобы потом эти средства осели в карманах ушлых украинцев.

Украинскими партнерами Лехтме являлись бывшие чиновники администрации Львова Геннадий Васькив и Роман Панасюк. Кстати, Васькива в своё время во Львове подозревали в причастности к коррупционным сделкам с землей — из-за этого ему как-то даже плеснули в лицо зеленой краской.

Как выяснила прокуратура Украины, средства, собранные в Эстонии, переводили на счета НКО IC Construction и All For Victory («Всё для Перемоги»). Других источников дохода, кроме эстонских денег, эти организации не имели. При этом собственником IC Construction была записана мастер по маникюру Марта Лютая, жена брата Геннадия Васькива.

Как минимум четверть из примерно 6,5 млн евро, пожертвованных жителями Эстонии, досталась, как выразилось издание Eesti Päevaleht, «фирме техника по ногтям». При этом документы не проясняли, какие именно услуги или товары компания IC Construction обязалась представить ВСУ и жителям Украины за эти деньги.

Впрочем, позже оказалось, что значительные суммы были потрачены на ремонт машин скорой помощи, купленных для нужд Украины в разных странах ЕС. Так, одну из них отремонтировали во Львове за 3500 евро. По словам Лехтме, в Эстонии ремонт обошёлся бы в 6500 евро и занял бы больше времени.

Столь внушительная сумма удивила эстонских журналистов. Они обратились в разные мастерские Эстонии и выяснили, что самое дорогое предложение составило всего 1500 евро. А кто-то из специалистов вообще согласился взяться за ремонт бесплатно.

Окончательно «утопили» Лехтме признания Александра Чернова, возглавлявшего IC Construction до Марты Лютой. Чернов, согласившийся после своего ареста свидетельствовать по этому делу, старается выгородить себя. Он уверяет, что его потому и заменили маникюрщицей, что он якобы отказался участвовать в махинациях.

По свидетельству Чернова, каждая сделка по приобретению тех или иных вещей — продуктов, машин, одежды, предметов первой необходимости — проводилась по завышенной цене, а разница в виде откатов уходила в карман Геннадия Васькива.

При этом качество втридорога купленных вещей порою оказывалось ниже всякой критики — как, например, автомобилей, которые фонд Лехтме передавал украинской армии. «Машины плохие, просто ужасные, они к нам еле-еле приезжали… Мы их ещё чинили, потом отправляли военным, военные их тоже чинили, жаловались, что машины в плохом состоянии…» — рассказывал Чернов, добавляя, что Лехтме прекрасно знала обо всех этих делишках Васькива.

Причем Йоханна-Мария покрывала чиновника вполне сознательно, ибо являлась его любовницей. Тот факт, что у Васькива имелась законная жена, не помешал ему вступить в связь с эстонкой.

В статусе подозреваемой

Когда эти данные стали всеобщим достоянием, начали поступать новые данные о бурной биографии Лехтме — выяснилось, что мошенницей она стала уже давно. Предпринимательница Анника Аррас, в консалтинговой компании которой Miltton Лехтме одно время работала, рассказала, что в 2017 году той поручили вести проект European Women’s Academy of Political Leadership and Campaigning.

Работая над этим проектом, Лехтме подделала документы о расходах и присвоила, по словам Аррас, четырёхзначную сумму в евро. Когда предпринимательница раскрыла расхищение, она показала Лехтме соответствующие документы и предложила вернуть деньги. Та, дабы не попасть в тюрьму, спешно возместила ущерб, после чего уволилась из Miltton «по соглашению сторон».

Именно после этого Лехтме и перебралась на Украину.

Тогда Аррас обещала не предавать историю гласности — но только в том случае, если «Лехтме больше никогда не сделает ничего подобного».

Йоханна-Мария Лехтме сначала цеплялась за своё кресло депутата парламента и делала вид, что ничего особенного не происходит. Но когда репутационный урон для партии «Эстония 200» стал совсем уже непереносим, коллеги прозрачно намекнули Лехтме, что ей пора уйти из Рийгикогу — что она и вынуждена была сделать.

Кстати, её сменщица в парламенте Зюлейха Измайлова тоже оказалась скандальной особой.

Своё депутатство она начала с нашумевшего заявления о том, что те, кто возражают против легализации гей-браков, являются агентами Кремля. Потом она вступила в конфликт с руководством собственной партии, начала нападать на него в СМИ и в конце мая 2024-го была исключена из рядов «Эстонии 200».

Что касается Лехтме, то 9 мая 2023 года эстонская госпрокуратура открыла в её отношении уголовное производство по статье о присвоении чужих денег. После этого никаких вестей по этому делу долгое время не поступало, в силу чего у многих сложилось впечатление, что власти выгораживают недавнюю «национальную героиню» и втихомолку «сливают» расследование.

В начале 2024 года депутат парламента от оппозиционной Центристской партии Александр Чаплыгин направил министру внутренних дел просьбу сообщить результаты следствия по деятельности фонда Slava Ukraini и рассказать причину, почему общественность ничего не знает о ходе этого резонансного дела.

В Минюсте ответ Чаплыгину предоставили, но почему-то потребовали не предавать его гласности. Впрочем, в феврале парламентарий сообщил: «Масштаб злоупотреблений уже вызывает шок. Если причастные к этому лица во главе с бывшим руководителем фонда Йоханной-Марией Лехтме не сядут в тюрьму, это будет плевком в лицо всему народу Эстонии».

Наконец, 31 мая 2024 года официально было объявлено, что Йоханна-Мария получила статус подозреваемой. Впрочем, по словам гособвинителя Сигрид Нурм, «на данном этапе расследования прокуратура не считает возможным раскрывать точное содержание подозрения или его объём».

Прокурор добавила, что в рамках расследования эстонская сторона активно сотрудничает с украинскими партнёрами. Но она не стала давать оценку расследованию, которое параллельно проводят правоохранительные органы Украины.

Сама Лехтме происходящее не комментирует и наотрез отказывается общаться с прессой.