Отношения Грузии и Евросоюза сотряс очередной скандал. 30 января официальный Тбилиси приостановил своё участие в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) после того, как Ассамблея ограничила полномочия грузинской делегации.

Иван Шилов ИА Регнум

«События, происшедшие после парламентских выборов 26 октября 2024 года, в том числе нарушение прав на свободу собраний и выражение мнений, а также репрессии в отношении оппозиции и гражданского общества, противоречат обязательствам Грузии по членству и обязательствам, принятым при вступлении в Совет Европы», — говорилось в резолюции Ассамблеи.

Для снятия ограничений от Тбилиси требовали освободить политических заключённых и провести новые выборы. В ответ грузинские политики объясняли, что таким тоном с ними разговаривать нельзя.

«Мы не принимаем языка шантажа или ультиматумов. Мы хотим только дружбы, партнёрства, а такие действия и заявления категорически неприемлемы. Это не дружба», — заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.

После этого грузины сами, добровольно и полностью, ограничили своё участие в работе Ассамблеи до момента, пока с ними не начнут нормально разговаривать. В такой ситуации нет смысла там работать, резюмировал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Шаг этот громкий, но не радикальный — по нескольким причинам. Во-первых, потому что не вносит ничего принципиально нового в грузино-европейские отношения.

«Приостановка работы в ПАСЕ — это очередной демонстративный шаг. Европа и без того уже заявила о заморозке переговоров о членстве Грузии в ЕС. Это был главный и самый принципиальный шаг. А ПАСЕ — просто клуб парламентариев, возможность съездить за казённый счет в Брюссель. Широкие массы и широкий политический класс ПАСЕ мало интересует», — объясняет ИА Регнум глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

Во-вторых, потому что само ПАСЕ, видимо, не заметит потери бойца.

«ПАСЕ давно превратилась из межпарламентской площадки, на которой обсуждаются и согласовываются позиции, в комсомольское собрание, на котором подтверждается идеологическая лояльность. Ещё одна страна отказалась играть по правилам комсомольского собрания. Самому собранию от этого ни жарко, ни холодно — их такими жестами не проймёшь», — отмечает в разговоре с ИА Регнум ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев.

При этом, с другой стороны, Грузия всё же сделала такой демонстративный жест — без всякого пиетета к некогда чуть ли не сакральной структуре.

Важно понимать, продолжает эксперт Силаев, что сама идеология, ради которой проводится собрание, выглядит всё слабее. Десять лет назад для малой страны осуждающая резолюция ПАСЕ была бы катастрофой. А сейчас оказывается, что и без одобрения комсомола можно спокойно жить.

Кроме того, демарш Грузии ослабит возможности Евросоюза, уверен эксперт РСМД Алексей Наумов.

«Отказ Грузии от участия в ПАСЕ не станет ударом для Ассамблеи, но станет ударом для желания властей ЕС контролировать граничащие с ним страны», — сообщает Наумов ИА Регнум.

Дело в том, что именно через ПАСЕ Европа навязывала своей «восточной периферии» законы, нормы и ценности, благодаря чему могла ею управлять. Или, по крайней мере, понимать происходящие в этих странах процессы.

«ПАСЕ — не столько организация, сколько площадка, где люди синхронизируют свои позиции. И европейцам крайне важно, чтобы позиция по многим вопросам у других стран была ровно такой же, как у них», — рассказывает ИА Регнум старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

Главным же он считает то, что выход России, а затем и Грузии из ПАСЕ стали ещё одним элементом, демонстрирующим слабость Евросоюза. Работает накопительный эффект: сначала выход Великобритании из Европейского союза, затем Грузии из ПАСЕ. И всё это на фоне других процессов — например экономического ослабления Германии — рано или поздно приведёт к переходу количества в качество: к более слабому Европейскому союзу или, не исключено, к его распаду.

Также стал очевиден кризис европейской интеграционной модели как таковой, отмечает Никита Мендкович: разные страны осознали, что интеграция подразумевает не просто доступ к европейскому рынку труда и безвизу, а еще и таскание европейцам каштанов из огня.

Евроинтеграция, продолжает собеседник ИА Регнум, стала восприниматься как некая неоколониальная модель, в которой часть своего суверенитета нужно уступить в Европе за обещание неких «плюшек». Причём именно обещание — реального членства в ЕС ведь не выдаётся.

«Европейская интеграция предполагает интеграцию в довольно ригидное поле с единым центром принятия решений с необходимостью подписываться буквально под любыми решениями Европейской комиссии, в том числе идеологическими», — добавляет Алексей Наумов.

Поэтому Грузия из процесса интеграции постепенно вываливается — и не только она. Следом в списке Молдавия, где больше половины населения на референдуме фактически проголосовало против вступления в ЕС.

Всё это создаёт масштабные возможности для России. И не только в плане укрепления отношений с Тбилиси, но ещё и с точки зрения продвижения своего, альтернативного интеграционного проекта — евразийского.

«Евразийская интеграция — как раз антоним того, что происходит в Европейском союзе. Евразийская интеграция предполагает интеграцию там, где выгодно», — подчёркивает Наумов.

Более того, евразийский проект вообще минимизирует политическую составляющую. Поэтому евразийская модель выглядит более привлекательной, поскольку к ней в нагрузку ничего не идёт: никакие политические требования, указания воевать против кого-то. Речь идёт о чистой экономике, поясняет Никита Мендкович.

Вместе с тем европейская идейная составляющая, идущая «в нагрузку» к экономическому сотрудничеству, хоть и находится в кризисе, но всё ещё сильна. Именно поэтому грузинские власти лишь приостанавливают своё участие в ПАСЕ, но не выходят из неё.