Вооружённые силы России закрепляют успехи в зоне проведения СВО. За минувший месяц в Донбассе были освобождены населённые пункты Курахово и Великая Новосёлка. Продолжается наступление в районе Покровска — центра обороны противника в восточной части ДНР. Западнее российские войска теснят противника в районе Часова Яра и Торецка, продвигаясь по направлению на Константиновку.

Иван Шилов ИА Регнум

После освобождения Покровска под контролем ВСУ останется последний крупный оборонительный узел — Славянско-Краматорская агломерация.

Наступающие со стороны Покровска и Часова Яра силы, как две клешни, медленно сжимают Славянск с обеих сторон, создавая контуры будущего окружения крупной группировки сил противника.

И хотя бои за Покровск ещё продолжаются, уже сейчас можно предположить, как в ближайшие месяцы будет развиваться ситуация в Донбассе.

В 2014 году Славянск стал символом сопротивления ДНР. Взятие города под контроль отрядами ополчения вдохновило сопротивление по всему Донбассу. В ходе начатой Киевом «антитеррористической операции» район Славянска-Краматорска был окружён, но местный гарнизон удерживал оборону несколько месяцев.

Символично, что освобождение Донбасса может завершиться там, где началось 11 лет назад.

В то же время ВСУ, даже сталкиваясь со множеством проблем, не планируют отступать без боя. Поэтому освобождение агломерации Славянск-Краматорск-Дружковка-Константиновка может стать самой трудной задачей для российской армии за всё время проведения СВО. Речь идёт о 5000 квадратных километров территории, плотной городской застройке, где по состоянию на 2022 год проживали более 500 тысяч человек. Также здесь есть масштабная промзона, превращённая противником в сплошной укрепрайон.

Лобовой штурм этой, без преувеличения, цитадели может обернуться большими потерями, поэтому гипотетическая «Славянская операция» должна развиваться в несколько этапов, отмечает в комментарии для ИА Регнум военный эксперт Александр Михайловский.

«Даже после освобождения Часова Яра ещё останется Северск и район Серебрянского лесничества. ВСУ очень крепко уцепились за этот участок территории, потому что он стратегически важен. С освобождением Северска открывается дорога собственно на Славянск. Так что в обозримом будущем стоит ожидать, что фронт в этом районе придёт в движение», — прогнозирует эксперт.

Анна Рыжкова ИА Регнум Наступление ВСУ на Славянск и Краматорск и отступление ополчения на Донецк 1–5 июля 2014 г.

Весной 2014 года Северск перешёл под контроль сил ополчения ДНР и стал символом сопротивления наравне со Славянском, Краматорском и Красным Лиманом, напомнил собеседник издания. Однако удержать контроль над городом не удалось. А в ходе СВО российские войска вновь вышли на подступы к Северску, но пока что ВСУ удаётся удерживать фронт в этом районе.

Возобновление боевых действий у Северска будет означать начало «Славянской операции». Но для полного окружения Славянска предстоит решить ещё одну важную задачу.

Берег левый, берег правый

В контексте освобождения Славянско-Краматорского района ключевое значение приобретает участок территории на стыке территорий ДНР, ЛНР и Харьковской области, зажатый между реками Жеребец, Оскол и Северский Донец. В этом районе находятся города Святогорск и Лиман (Красный Лиман), которые буквально «нависают» над Славянском.

Снабжение украинских войск в этом районе серьёзно осложнено из-за отсутствия полноценных переправ. Раньше самолёты российских ВКС последовательно уничтожили мосты через реку Оскол, так что украинские военные были вынуждены построить несколько понтонных переправ, которые также регулярно подвергаются ударам с воздуха.

Сейчас в «междуречье», после длительной паузы, возобновились боевые действия. Наступая из района Сватово, российские войска освободили населённые пункты Зелёный Гай, Вишнёвое и Первомайское.

Дальнейшее продвижение в этом районе может позволить рассечь группировку противника надвое и вынудить ВСУ отойти за реку Оскол. Однако даже с освобождением города Лиман, который прилегает к Славянску, ещё нельзя будет приступить непосредственно к штурму города, отмечают фронтовые источники ИА Регнум, знакомые с обстановкой в этом районе.

«Мы уже стояли в Лимане, и могу сказать, что боевые действия сводились к переправам через Северский Донец мобильных групп в обе стороны и последующим столкновениям на обоих берегах. Мост между Лиманом и Славянском в районе Райгородка ВСУ подорвали ещё в 2022 году, так что реку в этом месте так просто не перейти», — отмечает собеседник издания.

Чтобы окружить Славянск с севера, необходимо обойти город и перерезать трассу М-03 на Изюм. Украинские источники опасаются, что российские войска могут форсировать Оскол в районе Гороховатки севернее Славянска и прорваться к Изюму.

Но перед этим необходимо полностью зачистить «междуречье» от ВСУ.

Рассечь оборону противника

Самым уязвимым участком фронта противника в центральной части Донбасса является район Константиновки. Российские войска одновременно наступают на город с северо-востока, из Часова Яра, и юго-востока — со стороны Торецка.

По сообщениям с мест, ВСУ вывезли из города всё ценное, вплоть до полицейской и пожарной техники, ещё несколько месяцев назад. По оценке экспертов, штурм города может развиваться по выверенной и неоднократно опробованной на деле тактике.

На первом этапе силы, наступающие со стороны Часова Яра, могут перерезать снабжение между Константиновкой и Дружковкой. Раньше Вооружённые силы РФ также смогли взять под контроль другой логистический маршрут противника — трассу между Константиновкой и Покровском.

Только после того, как город будет окружён, российские войска смогут вынудить противника отступить. Либо же начать штурм.

«Есть много вариантов, как будут развиваться события. Один из них — фронт противника будет рассечён в нескольких местах. Можно вклиниться между Дружковкой и Краматорском, Краматорском и Славянском. Словом, создавать отдельные очаги обороны вместо сплошного фронта. Но это, что называется, «рисование стрелочек», только предположение. Как будет на самом деле, знает только командование», — отмечает эксперт Михайловский.

Финальным этапом операции в таком случае станет удар по Славянску с тыла, который может быть нанесён после освобождения Покровского района.

Чем ответят ВСУ

Естественно, командование украинских войск понимает, как могут развиваться события на фронте в ближайшие недели и месяцы. Но, похоже, у Киева нет возможностей как-либо повлиять на ход российской операции.

После того как тактика создания «городов-крепостей» себя не оправдала, ВСУ так и не нашли сколько-нибудь эффективного способа остановить продвижение ВС РФ, раз за разом тратя силы в попытках затянуть бои.

Боевые действия в районе Великой Новосёлки показали, что и эта тактика не приносит желаемых результатов: российские войска побеждают противника манёвром, перехватывая маршруты снабжения и занимая ключевые высоты.

По сообщениям с мест, район Славянска-Краматорска в последние месяцы усиленно готовится к обороне. ВСУ фокусируются на промзоне Новокраматорского и Старокраматорского машиностроительных заводов, завода «Энергомашспецсталь», Краматорского завода тяжёлого станкостроения и ряда других предприятий.

В заводских цехах создаются запасы боеприпасов, которые могут позволить гарнизону вести боевые действия даже в полном окружении. Аналогичные сообщения поступают из Славянска, где ВСУ «обживают» Центральную, Южную и Восточную промзоны, и Дружковки — там противник укрепляет Дружковский машиностроительный завод.

«Никто сейчас не скажет, что будет дальше, но мы знаем, что невыполнимых задач нет. Укреплённые промзоны «взламывает» наша авиация, используя тяжёлые авиабомбы. А у рядовых бойцов давно отработана тактика штурма. Так что, как бы они ни готовились, мы это видим и реагируем», — отмечает фронтовой источник ИА Регнум.

Приоритетной задачей для российской армии в Донбассе пока остаётся освобождение Покровска. Город практически блокирован, а украинские источники сообщают о «крайне тяжёлом» положении на этом участке фронта.

Неизвестно, решат ли ВСУ сражаться за город до последнего или же отступят на территорию Днепропетровской области, но освобождение Покровска станет прологом для битвы за Славянск, а значит — для окончательного освобождения Донбасса.