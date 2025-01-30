В России по старой памяти воспринимают страны Скандинавии как социальный рай. Поэтому неудивительно, что многие релоканты ринулись именно туда. Беглецы надеялись хорошо устроиться и «присесть» там на жирную «социалку». Однако у многих эти радужные надежды рассыпались в прах.

Иван Шилов ИА Регнум

Оказалось, что Финляндия и Швеция отнюдь не настроены принимать всех беглых граждан России подряд и пропускают их сквозь суровый фильтр. Отфильтрованные или томящиеся в ожидании приговора, надеявшиеся, что их примут с распростертыми объятиями оглашают местную прессу стенаниями.

«Без внятных документов»

На днях в финской миграционной службе (Migri) сообщили, что их решения сейчас ожидают около 600 граждан России, подавляющее большинство из которых прибыли в Суоми после начала СВО. В ноябре прошлого года таковых было около 800. Обработку всех заявлений планируется завершить к концу апреля.

Всего с марта 2022 года Финляндия вынесла более 1400 решений по заявлениям российских граждан о «предоставлении убежища». Более 400 решений оказались положительными, и почти столько же — отрицательными. В 500 случаях дело просто прекратили рассматривать. Обычно такое происходит при смене типа заявления, когда претендент заново пытается получить вид на жительство на каком-то ином основании, уже не в качестве политического беженца.

В некоторых случаях сроки обработки заявлений растягивались более чем на два года, так как Migri ждала инструкций агентства ЕС по предоставлению убежища — как поступить в отношении россиян, бегущих от мобилизации. Так и не дождавшись общего постановления, в Migri решили, что одного лишь факта бегства от мобилизации для получения убежища в Финляндии недостаточно.

Там указывают, что уклонение от призыва, как правило, не приводило к наказанию или преследованию. Чиновники требуют от беглых россиян конкретных доказательств того, что над ними нависла реальная угроза.

Помимо нежелания попасть под мобилизацию и угодить на военную службу, чаще всего граждане России, добивающиеся убежища в Финляндии, указывают на свою принадлежность к антисистемной оппозиции. Они уверяют, что занимались «антипутинской деятельностью», или утверждают, что состоят в рядах признанной экстремистской секты «Свидетели Иеговы».

Нередко претенденты на ВНЖ рассказывают, что принадлежат к «сексуальным и гендерным меньшинствам» и поэтому якобы подвергаются опасности в России. Есть определенное количество выходцев с Северного Кавказа (особенно из Чечни), утверждающих, что подвергаются преследованиям со стороны российских властей.

В декабре прошлого года финские СМИ рассказали историю Андрея Дуплякова, который на тот момент уже более двадцати шести месяцев ждал ответа на запрос об убежище.

«С первых дней я протестовал против войны, которую Россия развязала в Украине. Но непосредственным триггером к моему отъезду послужила мобилизация, которая была объявлена в РФ», — так Дупляков объясняет причины отъезда в Суоми.

Его увлечение политикой началось более десяти лет назад с «довольно радикальных движений», затем он работал в штабах Алексея Навального (признан в России террористом и экстремистом), а последним «портом прописки» стала партия «Яблоко».

Дупляков, по его словам, неоднократно подвергался задержаниям и штрафам за участие в акциях против СВО, а в октябре 2022 года после начала мобилизации твёрдо решил, что пора уезжать. На Финляндию его выбор пал потому, что там у него были друзья, а выданная ранее шенгенская виза оставалась в силе.

Как только Андрей Дупляков пересёк границу, то почти сразу подал документы о предоставлении убежища, указав в качестве причин «политическое преследование» и мобилизацию. Сначала его поместили в центр для беженцев в области Южная Карелия, а затем уже отправили в Лапландию. Далее были четыре интервью в миграционной службе, которые заняли почти весь день.

Он вспоминает, что сотрудники Migri детально расспрашивали его об оппозиционной деятельности и «угрозах» в России. Однако ожидание решения на его счет затянулось надолго.

Дупляков, которому, по его словам, ещё в России диагностировали депрессию, сетует, что нахождение в подвешенном состоянии сказывается на его психике. «Я продолжаю два года оставаться без внятных документов», — сетует незадачливый релокант.

«Сильный стресс»

Чтобы не сидеть без дела, Дупляков пытался найти работу, рассылал свои резюме.

«Я графический дизайнер. Из двухсот резюме мне ответили буквально на одно. Я пытался устроиться медбратом. Но как мне сказали, с человеком без идентификационного номера не могут подписать договор», — жалуется беглец.

Он описывает свою ситуацию как замкнутый круг: «Мы фактически без прав, без документов, без банковской карты. И это всё очень на каждом шагу затрудняет жизнь». Он подал жалобу в административный суд, связался с омбудсменом, а также стал писать о своей ситуации финским депутатам, но это никак не ускорило процесс.

Молодой человек подчёркивает, что не рассматривает возвращение в Россию, пока у власти находится Владимир Путин. «Для меня возвращение не является приемлемым вариантом», — резюмирует проситель убежища.

Известны имена и некоторых других неудачников. Антон Лукьянов, Никита Голозубов, Святослав Паршиков и Юрий Щербачев рассказали финской прессе, что «Россия станет угрозой для всех своих соседей, если Украина проиграет войну». Поэтому, по их мнению, «Запад должен всячески помогать Украине».

31-летний Паршиков, сбежавший от мобилизации, рассказывает, что прибыл в Финляндию более двух лет назад по шенгенской визе и попросил убежища, однако Migri уже трижды откладывала решение по его делу.

Святослав Паршиков говорит, что долгое ожидание вызывает у него сильный стресс. Его гнетет невозможность даже открыть банковский счет, но, по его словам, он даже не хочет даже думать о других вариантах, кроме жизни в Финляндии. «Если это не сработает, я не знаю, что буду делать», — сокрушается экс-россиянин.

41-летний Лукьянов вообще еще не прошел собеседование, хотя подал заявление об убежище уже более двух лет назад. 26-летний Голозубов поведал, что борется со стрессом ожидания, сочиняя музыку.

72-летний уроженец Выборга Щербачев описывает себя как «идейного борца с режимом». Въехав в Суоми, он подал заявление о предоставлении убежища в Норвегии. Но Норвегия вернула его обратно Финляндию.

В офисе парламентского омбудсмена, где в настоящее время рассматривается девять жалоб от россиян, заявили, что решения по ним будут приняты предстоящей весной. Сотрудник Migri Лаури Ройконен подчеркивает, что эта проблема не касается исключительно российских граждан.

Коренные финны в большинстве своем относятся к проблемам релокантов без особого сочувствия. «Эти люди тут не нужны. Они нужны в России, чтобы бороться с режимом. Это настолько очевидно, что едва ли нужно обсуждать и комментировать. Пусть уезжают. Кормить их тут ещё», — пишут жители Суоми в интернете.

Что касается русскоязычных жителей Финляндии, то они напоминают, что в свое время миграционная служба очень быстро рассмотрела прошения об убежище выходцев из третьих стран, из-за наплыва которых Хельсинки в ноябре 2023-го закрыл границу с Россией.

«Не иначе, из Сирии и Йемена им было легче получить сведения, чем почитать собственную финскую прессу о том, что в России происходит», — негодуют эмигранты.

Лучше помалкивать

В 2024 году в Швеции суммарно попросили «убежища» около трехсот россиян. Шведский телеканал TV4 сделал интервью с одним из таких релокантов по имени Игорь Лежнев. По словам Игоря, он покинул свою страну, потому что «не был согласен с правительством, и ситуация становилась все хуже и хуже». Однако он не сумел убедить шведское миграционное управление и получил отказ.

По статистике удовлетворяется лишь 10–20% таких прошений. Их авторы в большинстве своем пишут, что опасаются попасть на родине под мобилизацию, но власти не верят голословным утверждениям и требуют доказательств.

Глава шведской миграционной службы Карл Бекселиус заявил, что Россия большая страна, и не все мужчины подвергаются риску быть мобилизованными.

По его словам, без предоставления «объективных оснований» российским мужчинам не стоит рассчитывать на положительное решение по заявке на беженство.

Примечательный нюанс — неприятности в Швеции зачастую ждут не только новоприбывших релокантов, но и давно натурализовавшихся русских. Поводом может послужить неосторожное выражение «неправильных» политических взглядов.

Так, весной 2022-го в шведской прессе появился рассказ о сотруднице пограничной полиции, этнической русской, у которой заставкой на рабочем компьютере стояло фото Путина. Мало того, она рассказывала коллегам, что шведская пресса тиражирует фейки о СВО.

В конце концов, неугодную сотрудницу уволили. В качестве повода начальство обвинило ее в том, что она не захотела оформить бумаги на въезд трем украинским беженцам. «Где её верность Швеции? Это заставляет серьёзно задуматься. Мы не хотим, чтобы она даже приходила в наш участок», — заявлял прессе один из коллег смелой женщины.

На женщину завели дело, но оно оказалось дутым. «Полиция не могла просто наказать её за пророссийские взгляды, поэтому они придумали проблему с украинскими беженцами. Но оказалось, что она не занималась вопросами предоставления убежища украинцам, поэтому расследование в отношении неё пришлось закрыть», — рассказал родственник уволенной.

Затем высокопоставленная сотрудница погранслужбы Ульрика Гранберг сообщила, что они «договорились разойтись миром». Более того, уволенная получила компенсацию в 517 468 крон (примерно 4,6 млн рублей).

Тогда же имел место еще один подобный случай. Шведская миграционная служба обвинила русскоязычную переводчицу в том, что она положительно отозвалась о президенте Путине. В результате было принято решение отказаться от ее услуг из-за «сомнений в ее беспристрастности».

Новости разносятся быстро. Проживающие в Швеции русские сообразили, что рты лучше держать на замке. В противном же случае можно очень быстро вылететь с работы с волчьим билетом.