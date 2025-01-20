Любой бесхозный предмет, лежащий на земле, может нести смертельную угрозу — в Донбассе об этом знают уже больше десяти лет. Это правило в регионе, к сожалению, написано кровью. Но коварный и подлый враг продолжает изобретать новые способы маскировки «мин-ловушек» и взрывные устройства, несущие опасность как для военных, так и для мирного населения.

Иван Шилов ИА Регнум

Очередное «ноу-хау» в середине января обнаружили на своих позициях бойцы на Ореховском направлении: противник сбросил с БПЛА самодельные взрывные устройства, замаскированные под вейпы (устройства для «парения», один из видов электронных сигарет).

«При обнаружении подобных предметов, естественно, запрещается их трогать. Даже минимальный контакт может привести к тяжёлым последствиям. ВСУ часто маскируют взрывчатку под гражданские предметы: в ДНР — под детские игрушки, в Запорожье — под вейпы», — рассказывает ИА Регнум журналист издания «Блокнот Запорожье» Александр Минеев.

По его словам, сброшенные вейпы обнаружили вовремя — никто не пострадал.

В целом же эта вражеская технология не нова: едва заметные, но смертельно опасные противопехотные мины — «лепестки» в 2023 и 2024 годах находили даже в разных районах Москвы и других городах, далёких от линии фронта.

«Лепестки», они же ПФМ-1, были признаны антигуманным оружием и запрещены Оттавской конвенцией в 1999 году. В 2015 году Украина, имея один из самых больших арсеналов в Европе, заключила соглашение об уничтожении подобных мин. Но по факту их никто не ликвидировал: ВСУ регулярно забрасывают ими Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области.

Сообщения о замаскированных минах разных типов появляются постоянно. Причём скрывают их везде, где могут: военные рассказывали журналистам о начинённых взрывчаткой сломанных ветках деревьев, брёвнах, банках сгущёнки и коробках конфет. В марте 2022 года телеканал RT публиковал комментарий российских инженеров-взрывотехников, которые рассказали, что при отступлении бойцы ВСУ заминировали детские качели.

«Привлекательный предмет на видном месте»

Замаскированные мины вместе с гуманитарной помощью получают и бойцы на фронте. Один из Telegram-каналов в январе опубликовал фото окопных свечей, внутри которых, как оказалось, спрятана взрывчатка. Сообщается, что такая свеча становится гранатой, которую человек сам приводит в действие.

Причём даже проверенные волонтёры, собирающие гуманитарную помощь, могут не знать о таких «сюрпризах». Автора посты призывают: если не вы лично делали свечи, их нужно обязательно проверить перед отправкой на фронт.

Не меньшей опасностью становятся и оставленные на бывших украинских позициях коптеры — в них российские военные находят не только взрывчатку, но и маячки, по которым может быть выслежено их передвижение и нанесён ракетный удар по расположению.

Кроме наших военных, враг продолжает охоту и на гражданское население.

В середине октября в Стаханове (ЛНР), подросток подобрал заминированную игрушку — жёлтую уточку, оставленную под лавкой возле памятника Пушкину. Игрушка взорвалась, мальчик получил тяжёлые травмы: осколочное ранение глаза, повреждения мягких тканей лица и руки. Мальчика доставили в одну из республиканских больниц в состоянии средней тяжести.

Минная война — всегда подлая: для приманки выбирается что-то яркое, бросающееся в глаза, как жёлтая уточка. Это «что-то» и поднимает ребёнок.

А для привлечения взрослых часто используются гаджеты: телефоны, планшеты, ноутбуки и прочие устройства.

Ещё до СВО в одном из донецких кафе бдительный официант, имевший боевой опыт, заметил, что молодой человек, уходя, оставил на столе планшет.

Ситуация показалась работнику кафе странной: всё время, проведённое в заведении, молодой человек работал на ноутбуке, а потом достал и оставил на столе планшет.

Официант, не прикасаясь к устройству, вызвал специалистов — они обнаружили в гаджете пластид. Любое неосторожное прикосновение к планшету стоило бы посетителю кафе жизни. Сейчас разминированное устройство хранится в музее Победы на Поклонной горе в Москве.

Примечательно, что ещё в учебнике Военно-транспортной академии им. Л. М. Кагановича, изданном в Ленинграде в 1940 году, писали, что белофинны использовали ловушки «для приведения противника в смятение и вселения в него чувства неуверенности», но бывали жертвы и среди гражданского населения. А в советских пособиях послевоенного периода публиковали перечень предметов, которые, теоретически можно использоваться как оболочку для взрывчатки: тушка крысы («взрывающихся крыс» первым использовало британское Управление специальных операций в 1941 году), кусок угля для топки печи, железнодорожная маслёнка…

Отыгрываются на слабых и беззащитных

В уставе Международного трибунала по бывшей Югославии, отдельный раздел посвящён тем, кто нарушает законы или обычаи войны.

Первым пунктом в документе значится применение видов оружия, предназначенных для причинения излишних страданий. Замаскированные мины — идеальный пример оружия, несущего излишние страдания. Незаметно лежащего и ждущего свою жертву.

Казалось бы, это совершенно бессмысленно. Зачем терроризировать мирных людей? Какой военный смысл в том, чтобы лишить зрения ребёнка, который поднял начинённую взрывчаткой игрушку? Никакого смысла нет, но разбрасывающие мины враг об этом и не задумывается. Проигрывая на поле боя, он отыгрывается на людях, приносит боль и страдания тем, до кого может дотянуться.

Мстить слабым, убивать беззащитных — так поступают трусы и подлецы. А единственный способ защититься от коварного и трусливого врага — соблюдать элементарные, но способные спасти жизнь правила поведения. А ещё обязательно рассказать о них близким и знакомым, особенно детям и пожилым людям.

Правила действительно просты: никогда ничего не поднимать с земли, не брать в руки одиноко лежащие предметы — детские игрушки, смартфоны, что угодно. Если вы зашли в лес, не наступать туда, куда не видите. Если же заметили подозрительную вещь — сразу сообщить в полицию.

И главное, всегда оставаться бдительным и помнить, что вражеская охота не прекращается ни на минуту.