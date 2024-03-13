Материалы с тегом «Взрывчатка»
В Мелитополе у гражданина Украины изъяли гексоген и тротиловые шашки
Прокуратура Запорожской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летнего гражданина Украины, сообщило ИА Регнум надзорное ведомство. Мужчину обвиняют по ч. 1, пп. «а», «в» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, хранение и ношение взрывчатых веществ), а...
13 марта 2024
ВСУ сбросили взрывчатку с дрона на автомобиль в Валуйках, сообщил Гладков
Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на легковую машину в селе Новопетровка в Белгородской области, сообщил 5 марта губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. «Село Новопетровка Валуйского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью БПЛА. С него было сброшено взрывное...
5 марта 2024
Жителя Макеевки задержали за хранение взрывчатки
Сотрудники ФСБ задержали жителя города Макеевки в ДНР за хранение взрывчатки, сообщили 5 марта в региональном управлении ФСБ. Мужчину задержали в частном доме по месту проживания. У задержанного при обыске изъяли свыше пяти килограммов дымного пороха. Как сообщало ИА Регнум, 1 марта ФСБ...
5 марта 2024
Движение поездов восстановили после взрыва на мосту в Самарской области
Движение поездов по железнодорожной линии восстановили после взрыва на мосту в Самарской области. Об этом вечером 4 марта заявили в региональном управлении ФСБ. «Железнодорожная линия на мосту пригодна для использования, движение поездов восстановлено», — сообщили в ведомстве. Вместе с тем по факту...
4 марта 2024
После взрыва на мосту под Самарой частично восстановили движение поездов
Движение поездов на перегоне Звезда — Чапаевск по одному пути восстановили после взрыва на мосту в Самарской области. Как сообщили в РЖД 4 марта, обследование моста позволило сделать вывод о безопасности пропуска поездов. Задержавшиеся из-за инцидента поезда продолжили следование по маршрутам. «РЖД...
4 марта 2024
Ещё одно взрывное устройство нашли на железной дороге под Самарой
Взрывотехники нашли и обезвредили ещё одно неразорвавшееся взрывное устройство на железной дороге в Самарской области. Об этом 4 марта в Telegram-канале сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. «На месте подрыва железнодорожного моста через реку Чапаевку в Самарской области взрывотехниками было...
новость часа
4 марта 2024
В МИД назвали терроризмом покушение на экс-советника главы МВД ЛНР
Терроризм стал излюбленной тактикой нацистов, прокомментировал посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник покушение на экс-советника главы МВД ЛНР, заместителя ректора Луганского государственного университета им. Владимира Даля, военного эксперта Виталия Киселёва...
4 марта 2024
В Горловке погибли мирные жители после сброса взрывчатки с БПЛА
В результате сброса Вооружёнными силами Украины (ВСУ) взрывоопасного предмета с беспилотника над Горловкой в Донецкой Народной Республике погибли и пострадали мирные жители. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативных новостей Горловки со ссылкой на главу администрации Ивана Приходько...
2 марта 2024
В Белгородском районе с БПЛА сбросили взрывчатку
В селе Щетиновка Белгородского района с беспилотного летательного аппарата была сброшена взрывчатка, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. «Взрывное устройство было сброшено с БПЛА на окраине села Щетиновка Белгородского района. В...
2 марта 2024
На КПП при въезде в Крым обезвредили самодельное взрывное устройство
На КПП при въезде в Крым с севера на днище автомобиля обнаружили самодельное взрывное устройство, сообщили 2 марта силовики «РИА Новости». «Сотрудниками ФСБ России в пункте пропуска «Джанкой» в ходе досмотровых мероприятий на автомобиле, следовавшем на территорию Республики Крым, за рулём которого...
новость часа
2 марта 2024
ФСБ показала кадры задержания подозреваемого в минировании машины в Лобне
Пресс-служба ФСБ 21 февраля опубликовала видео задержания подозреваемого в минировании машины в Лобне Московской области. На кадрах видно, как мужчина положил пакет под автомобиль, припаркованный возле здания, и ушёл. После этого его задержали. «Мужчина заложил взрывное устройство под транспортное...
новость часа
21 февраля 2024
В Лобне обезвредили взрывное устройство в автомобиле
В подмосковной Лобне в машине обнаружили взрывное устройство. Об этом 19 февраля сообщил Telegram-канал «112». Автомобиль стоял припаркованным на улице Дружбы, возле дома №6. На место прибыли сотрудники полиции, ФСБ и взрывотехники. Из-за найденной взрывчатки в Лобне ввели режим оповещения жителей...
19 февраля 2024
Новый взрыв прогремел в Элисте, трое пострадали
В Элисте, где 10 февраля прогремел врыв в центре по оказанию психологической помощи, сработало ещё одно неустановленное взрывное устройство. Об этом 11 февраля сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на анонимный источник. Инцидент произошёл в частном доме на Родниковой улице. Предварительно, бомба...
11 февраля 2024
После обнаружения взрывчатки в Петербурге возбудили уголовное дело
Силовики возбудили уголовное дело после обнаружения в промзоне Санкт-Петербурга свёртка со взрывчаткой, сообщили 10 февраля в региональном управлении Министерства внутренних дел. Бесхозный предмет, который 9 февраля обнаружили в Санкт-Петербурге, оказался взрывчаткой. Силовики возбудили уголовное...
10 февраля 2024
На заводе в Петербурге нашли свёрток со взрывчаткой
В Санкт-Петербурге на металлургическом заводе нашли подозрительный свёрток. Предположительно, в нём находится самодельная взрывчатка. Об этом 10 февраля сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник. Инцидент произошёл на территории Всеволожского завода алюминиевых сплавов в районе Рыбацкого...
10 февраля 2024
Киев не дал ответа Тбилиси по делу о попытке провоза взрывчатки в Россию
Киев до сих пор не дал ответа Тбилиси по делу о попытке провоза взрывчатых веществ с Украины в Россию через Грузию. При этом служба государственной безопасности (СГБ) страны предоставила Киеву полную информацию по этому вопросу. Об этом 5 февраля в интервью грузинскому телеканалу «Рустави 2» заявил...
5 февраля 2024
В Грузии перехватили следовавший в Россию груз со взрывчаткой. Главное
В Грузии задержали большое количество взрывчатки и несколько взрывных устройств, которые направили из Одессы в Воронеж через Румынию, Болгарию и Турцию для осуществления терактов на территории России. Об этом 5 февраля сообщили в службе госбезопасности Грузии. Задержание опасного груза Спецоперацию...
5 февраля 2024
Появились кадры с найденной в Грузии и следовавшей в Россию взрывчаткой
Служба государственной безопасности Грузии показала кадры с перехваченной взрывчаткой из Одессы, предназначенной для вероятных терактов на территории России. Кадры опубликовали 5 февраля. В ролике видно, как перевозчик достал контейнеры со взрывчаткой из одного автомобиля и перенёс их в другой. В...
5 февраля 2024
В Грузии сообщили, кто организовал отправку груза со взрывчаткой в Воронеж
Организатором отправки задержанного 5 февраля в Грузии груза со взрывчаткой, который везли из Одессы в Воронеж, был уроженец Батуми, гражданин Украины, пытавшийся избраться в раду Одесской области от правящей партии «Слуга народа» Андрей Шарашидзе. Об этом сообщила пресс-служба Службы...
5 февраля 2024
В Грузии задержали груз со взрывчаткой, направлявшийся из Одессы в Воронеж
В Грузии задержали груз со взрывчаткой, направлявшийся из Одессы в Воронеж для осуществления терактов. Об этом 5 февраля сообщили в грузинской службе безопасности. Как стало известно, в транспортировке взрывчатки задействовали граждан Украины, Грузии и Армении, доставку на территорию Грузии с...
5 февраля 2024