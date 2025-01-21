Российский боец, штурмовик Фархад с позывным Охотник, получил тяжёлое ранение живота прямо перед Новым годом. Уроженца Чебаркуля (Челябинская область) отвезли в госпиталь в Макеевке.

Иван Шилов ИА Регнум

Травма была очень серьёзной: Фархад был весь в трубочках, еле живой, уже начались галлюцинации, вспоминает руководитель донецкого штаба Комитета семей воинов Отечества (КСВО) Анжелика Байрачная. Сама она в то время была в отпуске в Красноярском крае.

«Его никто не вывозил — маршрутизацию в другую больницу планировали на 1 января. Нам позвонили в половине третьего ночи, медлить было нельзя — счёт шёл на часы. Я из Красноярска позвонила девчонкам в штаб, они помчались в госпиталь. Но ведь праздники: ни главврача, никого. А состояние у бойца было ужасное.

Девчонки купили телефон, чтобы он позвонил жене — она была в Омске, а я связалась с нашим минздравом. И уже при содействии минздрава мы экстренно вывезли его сначала в Ровеньки, а потом — в Ростов», — рассказывает Байрачная в беседе с ИА Регнум.

После этого Фархаду сделали три операции, сейчас его состояние — удовлетворительное, но врачи продолжают держать мужчину в искусственном сне. При этом доктора подтвердили: счёт действительно шёл на минуты, вывозить бойца нужно было немедленно — иначе бы он не выжил.

«Спасли донецкие волонтёры»

Такая ситуация с экстренной, но на первый взгляд невозможной, транспортировкой раненного бойца — далеко не первая на счету главы донецкого штаба КСВО. Чуть меньше года назад ей удалось вывезти из донецкой больницы другого военнослужащего.

Дело было весной. У Владимира из Кургана — обморожение конечностей, он лежал в больнице имени Калинина, но эвакуацию не давали — не было машин.

«Ему могли ампутировать ноги, а у нас здесь нет такого оборудования. То есть чтобы спасти, нужно было срочно эвакуировать. Ну, мы сами в машину и прыгнули, хотя была поздняя ночь. Приехали в больницу, поговорили с врачами, они быстро сделали выписку.

Мы погрузили его в свою машину — у нас «Газель», привезли в пункт эвакуации, оттуда в тот же день отправили в Ростов. Стопы ему всё-таки ампутировали, но не было заражения и других ужасных последствий. Нас благодарила семья мужчины, руководитель региона», — рассказывает Байрачная.

Фото из личного архива героини

Заместитель руководителя штаба КСВО в Кургане — Ольга Пашкова. О Владимире и его жене Елизавете она писала в соцсетях, как и о его спасении — благодаря донецким волонтёрам.

Анжелика Байрачная тоже прекрасно помнит Владимира. Она выясняла, что мужчина подписал контракт, прослужил буквально неделю и получил обморожение. Но после лечения в госпитале уже через два месяца начал ездить на коляске, пошёл на поправку.

Многодетная семья и четверо собственных детей

Военнослужащие и их родные обращаются в штаб КСВО с самыми разными проблемами, рассказывает собеседница ИА Регнум. Кому-то удалось помочь с медицинской помощью, кому-то — с выплатами. Также штаб собирает и передаёт продукты и вещи первой необходимости семьям, кормильцы которых оказались пропавшими без вести.

Зачастую, объясняет Байрачная, задача сотрудников комитета состоит именно в том, чтобы выстроить «мостик», наладить взаимодействие между бойцом и государственными инстанциями — Минздравом и другими ведомствами.

Впрочем, есть у работников штаба и другие дела — развозить гуманитарную помощь, проводить мастер-классы по народным промыслам для детей и жён военнослужащих.

«У нас есть склад — приходит помощь: одежда, обувь, книги. Люди приходят каждое воскресенье и выбирают, что им нужно. Раз в месяц мы выдаём продуктовый набор, дарим подарки на праздники… Недавно ездили к памятнику погибшим в Донбассе детям и делали с детьми голубей…» — вспоминает глава донецкого штаба КСВО.

Ещё одна категория людей, которым помогает штаб, — переселенцы из недавно освобождённых населённых пунктов: Селидово, Марьинки, Украинки и многих других.

Анжелика Байрачная — не только уроженка и патриотка Донецка, но и жена военнослужащего, поэтому найти общий язык с семьями, оказавшимися в такой же ситуации, ей нетрудно. Хотя по первому образованию и многолетней довоенной работе женщина — финансист. Уже в ДНР она начала заниматься общественной деятельностью, восемь лет занимала должность председателя Совета многодетных семей.

Фото из личного архива героини

Семья собеседницы ИА Регнум тоже многодетная — четверо детей.

В 2022 году её муж, Иван, ушёл добровольцем на фронт, а в Донецке открылся штаб Комитета семей воинов Отечества. На должность руководителя регионального подразделения провели конкурс. Среди кандидатур, поданных местной администрацией, была и Байрачная.

«У меня был плавный переход из председателя по многодетным семьям к КСВО. Есть семья, которую мы до сих пор ведём, — вспоминает она. — Папа был в ополчении, погиб в 2019 году, остались трое деток от двух разных матерей. Обе они отказались от детей и их забрала бабушка — мама этого погибшего. И вот, в прошлом году, бабушка умерла, дети остались полными сиротами. Мы им помогали, естественно: вещами, продуктами. Помогли старшей девочке перевестись на бюджет, теперь она учится бесплатно. У нас очень много семей, в которых по пять-шесть детей, а папы воюют…»

«От нас выходят с улыбками»

Никогда даже мыслей не было уезжать из Донецка: ни в 2014-м, ни в 2022 году, признаётся Байрачная. Об этом в семье, с мужем и детьми, попросту не говорили. Хотя опасность была осязаемой, всё время поблизости. Штаб, где она работает, расположен в центре города, рядом прилетали ракеты HIMARS.

«Мы же привыкшие. Пересидели обстрел, вышли из подвала — дальше работаем. В 2014-м, когда всё это началось, Донецк практически пустой был. Был город — миллионник, а осталось во всей Донецкой Народной Республике 140 тысяч. Люди выезжали, но потом назад возвращались.

А я об отъезде даже не думала: я люблю свою землю, люблю свой город. В 2014–15 годах было ещё страшно. Всё закрыто, ничего не работало, а потом уже страх на спад пошёл. У нас в этом году первый раз за всё время цирк открылся, театр заработал», — делится эмоциями собеседница ИА Регнум.

Работа с ранеными или родными, пережившими потерю, — всегда тяжкий труд, не скрывает Байрачная. При этом у коллег женщины случались собственные беды, схожие с тем, что приходится переживать людям, приходящим за помощью в КСВО.

Фото из личного архива героини

«У одной моей коллеги погиб муж, вторая пришла по зову сердца, другие — жёны действующих военнослужащих. Мы все вместе, в одной лодке. Поэтому, зная эту боль, эти проблемы, нам проще помогать друг другу. А поддержка помогает справляться со всеми запросами», — рассказывает глава донецкого штаба.

А чтобы помогать людям ещё эффективнее, Анжелика недавно получила второе образование — психологическое, по работе с военнослужащими. Пригодилось оно и в работе с гражданскими.

«Знаете, когда приходит мама или жена, когда они плачут, рассказывая свою историю, самое важное — обнять и сказать «спасибо» за сына или мужа. Этого бывает достаточно. Выслушаешь их, дашь выплакаться, они рассказывают свою историю — о том, как служил, каким был, как детство проходило… И всё проходит: от нас выходят с улыбками», — говорит Байрачная.