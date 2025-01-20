16 января, спустя два с половиной месяца после седьмых за последние два года парламентских выборов, Болгария наконец-то получила постоянное правительство. Его поддержали 125 парламентариев при 121 минимально необходимом голосе.

Иван Шилов ИА Регнум

Британское издание «Файнэншл Таймс» охарактеризовало новорождённый кабинет министров во главе с Росеном Желязковым как правительство меньшинства, сформированное праволиберальной партией ГЕРБ с «пророссийской» Болгарской социалистической партией (БСП) и «популистской группой» под названием «Есть такой народ» (ЕТН).

Успешное голосование состоялось благодаря поддержке со стороны протурецкого Альянса за права и свободы (АПС). «Турки» дали в поддержку правительства критически важные 19 голосов, но своих представителей в его состав не делегировали. Поэтому кабинет Желязкова и стал правительством меньшинства.

Скептики уделяют повышенное внимание идеологической разношёрстности возникшей коалиции: здесь и прозападные правоцентристы, и «русофилы»-социалисты, и «суверенисты»-евроскептики.

Однако геополитические противоречия ГЕРБа, БСП и ЕТН не стоит переоценивать.

Политическая гибкость

Для политических элит всех государств Нижнего Дуная характерна исключительная пластичность, если не сказать конформизм. Одна из причин тому — многовековой опыт пребывания Болгарии, Румынии и Молдавии в положении лимитрофа. Нахождение на стыке сфер влияния великих держав приучило местные политические элиты быть весьма чувствительными к изменению баланса сил глобальных игроков.

Крупнейшая политическая сила Болгарии партия ГЕРБ является давним партнёром Европейской народной партии (ЕНП), лидером которой является Урсула фон дер Ляйен. Соответственно, ГЕРБ традиционно ассоциируется с германским влиянием на Софию.

В нынешнем составе Европейского парламента соратники многолетнего лидера ГЕРБа Бойко Борисова дисциплинированно дали фракции ЕНП шесть депутатских «штыков», внеся свой вклад в переизбрание главы еврокомиссии.

Между тем, как только в США стал очевиден консервативный переворот, Борисов стал фрондировать в отношении брюссельских глобалистов.

Сначала его однопартийцы проголосовали вместе с евроскептиками за закон о запрете ЛГБТ-пропаганды в Болгарии. Затем отказались давать полномочия временному правительству на заключение соглашения в сфере безопасности с Украиной.

А в самом начале 2025 года ГЕРБ разошлась с европейскими структурами по религиозному вопросу, выдвинув законопроект об особом статусе Болгарской православной церкви. Последнее стало ответом на вердикт Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), требующий от официальной Софии зарегистрировать Православную старостильную церковь, которая рассматривается Болгарской патриархией как раскольническая.

По поводу «русофильства» БСП также «не всё так однозначно».

В начале горячей фазы вооружённого конфликта на Украине в 2022 году социалисты дали прозападному правительству необходимые голоса в парламенте для начала массовых поставок боеприпасов Киеву.

Да и при заключении последнего коалиционного соглашения социалисты проявили исключительную уступчивость на грани нарушения собственной политической программы. Принципиальнейший для БСП пункт о приостановке военной помощи Украины был разменян на «участие в инициативах по прекращению войны».

Не стали лидеры социалистов настаивать на закреплении в соглашении своего программного требования о возобновлении строительства АЭС в Белене.

Данный энергетический проект блокируется Европейской комиссией, которая добивается передачи предназначенного для болгарской АЭС оборудования Украине. Тем самым Брюссель, как заявляют на своих митингах деятели БСП, содействует модернизации Хмельницкой АЭС в ущерб Болгарии.

Для дальнейшей судьбы кабинета Желязкова огромное значение имеет съезд соцпартии, назначенный на середину февраля. Ему предстоит утвердить либо отменить решение партийного руководства о вхождении в состав коалиции с либералами.

Правда, большая усталость болгар от череды внеочередных выборов даёт основание полагать, что актив БСП вряд ли будет разрушать с таким трудом созданный кабинет министров.

Равнение на Трампа

Большое значение для судьбы «евроскептического» правительства в Софии будут иметь действия администрации нового президента США.

Вообще нынешний расклад сил в болгарском парламенте как будто специально конструировался под активизацию сотрудничества с американскими консерваторами-республиканцами.

Клиентела американских демократов в лице политического блока «Продолжаем перемены — Демократическая Болгария» оттеснена в оппозицию.

Чтобы не осложнять болгарско-американский диалог, в новое правительство не допущен находящийся под санкциями США по «закону Магнитского» олигарх Делян Пеевски. В 2024 году его нейтрализации очень поспособствовал раскол в протурецком Движении за права и свободы (ДПС). Поддержавший коалиционное правительство АПС (Альянс за права и свободы) объединил ту часть «турецкой» партии, которая негативно настроена к опальному олигарху.

Тем самым нестабильность политической системы Болгарии, продолжавшаяся весь 2024 год, позволила ей максимально оперативно перестроиться для активного взаимодействия с командой Дональда Трампа.

Если властям в соседней Румынии предстоит ещё поломать голову, что делать с обвинениями Илона Маска об установлении в их стране диктатуры, то в Болгарии одиозные личности, которые могли бы раздражать трампистов, своевременно лишились высоких государственных должностей.

Однако болгарским чиновникам ещё предстоит поспорить с собственной оппозицией за благосклонность республиканцев.

Трампистская оппозиция трампистской коалиции

Болгарская консервативная партия «Возрождение» укрепляет свои позиции в международном консервативном движении. На прошлой неделе евродепутат от «Возрождения» Станислав Стоянов был избран председателем международного объединения «Европа суверенных наций» (ЕСН).

По классификации европейских бюрократов, это крайне правая европейская политическая партия. В неё входит девять политических сил из разных стран Европы, в том числе и Альтернатива для Германии (АдГ).

Избрание болгарина на роль лидера этой политической семьи стало признанием большого вклада «Возрождения» в её организационное оформление.

ЕСН была учреждена на встрече представителей консервативных сил в Софии весной 2024 года. Там же была принята декларация, призывающая к сохранению национальных границ и суверенитета отдельных государств.

Комментируя избрание своего соратника, председатель «Возрождения» Костадин Костадинов заявил, что основной целью объединения является превращение ЕСН в «основной политический фактор» на континентальном уровне, и первым шагом в этом направлении станет победа АдГ на ближайших парламентских выборах.

В Германии, кстати, проживает одна из самых многочисленных болгарских общин — свыше 180 тысяч человек, и «Возрождение» пользуется в ней большой популярностью.

Так что в случае укрепления отношений между администрацией Трампа и АдГ лоббистские возможности болгарской консервативной оппозиции могут стать впечатляющими.

***

Тем самым президент Трамп ещё не вступил официально в должность главы государства, а в Софии уже всё готово для активного сотрудничества с ним.

При этом не стоит переоценивать степени американофильства в балканской республике.

В премьерство выпускника Гарварда, романтика евроинтеграции и НАТО Кирила Петкова США являлись едва ли не главным объектом критики среди болгар. Сейчас же консервативная Америка им видится как мощный противовес «диктатуре» глобалистского ЕС. А станет ли она таковой, покажет уже ближайшее время.