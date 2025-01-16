Вечером 15 января в российских телеграм-каналах появилась расшифровка переговоров пилотов упавшего в декабре 2024 года вблизи казахстанского Актау самолёта «Азербайджанских авиалиний» (AZAL) с диспетчерами.

Иван Шилов ИА Регнум

Напомним, борт, выполнявший рейс из Баку в Грозный, потерпел катастрофу в трёх километрах от Актау 25 декабря 2024 года при попытке экстренной посадки. От удара о землю Embraer развалился на две части, нос лайнера охватило пламя.

Выжили 29 человек — занимавшие места в хвосте самолёта пассажиры. Жертвами трагедии стали 38 человек. Среди находившихся на борту были 16 граждан России, смогли спастись девять из них.

Сразу после крушения лайнера AZAL появились две версии падения самолёта: столкновение со стаей птиц или взрыв кислородного баллона на борту. Не исключалось, что эти события были связаны: взрыв мог произойти из-за тряски, начавшейся после удара в воздухе.

Точные причины трагедии станут известны по результатам начатого в день катастрофы расследования. В то же время опубликованная расшифровка диалога пилотов Embraer и наземных служб уже сейчас позволяет пролить свет на детали происшествия.

Какие выводы можно сделать из появившегося текста? Во-первых, диспетчеры несколько раз предлагали экипажу совершить посадку в одном из российских аэропортов (в том числе в Махачкале), но лётчики сами решили следовать обратно в Баку, а позже запросили посадку в Актау.

«8:34:11 [Диспетчеры:] AZ 8-2-43, рекомендация, юго-восточнее от вас в 160 км Махачкала располагается, технически годен, готовы принять. Ваше решение?

8:34:23 [Экипаж] Мне погоду Баку дайте».

Во-вторых, именно пилоты озвучили версии причин авиакатастрофы: столкновение самолёта с птицами и взрыв на борту газового баллона.

«Грозный, отказало управление. Удар птиц в кабине… Э, удар птицы и в кабине два кресла взорвались», — говорил один из пилотов, поясняя решение не садиться в Грозном.

При этом, несмотря на появившиеся на борту проблемы, экипаж подал сигнал бедствия лишь через час с лишним после обнаружения неполадок.

«Так, у нас ситуация такая. Кислород заканчивается в кабине пассажирской. Значит, там взорвался кислородный, по-моему, баллон. А, значит, запах топлива идёт. А, пассажирам некоторым… а, значит, теряют сознание. Разрешите, мы пойдём на меньшей высоте?» — говорили лётчики.

Опубликованная расшифровка пока что не ставит точек над i в расследовании дела — нужно дождаться итоговых результатов процесса, отмечает в беседе с ИА Регнум заслуженный лётчик России Владимир Попов. Официальное изучение обстоятельств авиакатастрофы продолжается, а опубликованную информацию Попов называет промежуточной.

Однако уже очевидно, что содержание расшифровки переговоров экипажа с диспетчерами противоречит поступавшим раньше обвинениям в адрес России.

После трагедии с самолётом AZAL президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что информация о птицах и ЧП с кислородным баллоном якобы не имела оснований — по его словам, лайнер был повреждён обстрелом с земли.

«Одним из моментов, который нас огорчил и удивил, было то, что российские официальные структуры выдвинули версии о взрыве какого-то газового баллона. То есть это открыто показывало, что российская сторона хочет замять вопрос, и это, конечно, никому не делает чести», — говорил Алиев.

Президент Азербайджана также требовал от России признать вину в случившемся, привлечь к ответственности причастных к трагедии и выплатить компенсации пострадавшим.

28 декабря президент Владимир Путин позвонил Ильхаму Алиеву и принёс извинения за то, что катастрофа произошла в воздушном пространстве России. Глава государства выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

В разговоре было отмечено, что общественность будут регулярно информировать о результатах расследования, а сам процесс будет проводиться в условиях полной прозрачности.

Появившаяся расшифровка переговоров подтверждает первые версии причин аварийной ситуации, которые говорят о столкновении с птицами и чуть позже — о взрыве кислородного баллона, отмечает в беседе с ИА Регнум авиаэксперт и главный редактор портала AVIA.RU Роман Гусаров.

«То есть эти версии появились не из ниоткуда. Они были озвучены экипажем, именно поэтому были первыми и рабочими, — говорит эксперт. — Что, собственно, позже и вызвало недовольство руководства Азербайджана: якобы мы таким образом пытались увести следствие куда-то в сторону».

Гусаров подчёркивает, что никто не пытался ничего скрыть или фальсифицировать — из текста переговоров мы видим, как воспринимали пилоты ситуацию во время полёта. Экипаж, может быть, и ошибался, но именно так информировал наземные службы.

Кроме того, продолжил собеседник ИА Регнум, теперь мы видим, что пилоты пытались дважды, ещё до возникновения аварийной ситуации, совершить посадку в аэропорту Грозного, но не смогли сделать этого из-за метеоусловий, поэтому решили вернуться в Баку. И уже при наборе высоты произошла аварийная ситуация, о которой пилоты доложили на землю.

«Лететь не в Махачкалу, а в Баку, было решением экипажа, — говорит эксперт. — То есть экипаж самостоятельно принимал решения в течение всего полёта».

Также, по мнению Гусарова, стоит обратить внимание на то, что до Баку самолёт не долетел, вероятно, из-за нехватки кислорода. Скорее всего, полагает собеседник ИА Регнум, произошла разгерметизация борта, поэтому экипажу пришлось снизиться на более низкий эшелон полета, чтобы пассажиры могли дышать.

«А когда самолёт летит низко и в плотных слоях атмосферах, у него повышен расход топлива. Вероятно, на каком-то этапе экипаж понял, что до Баку топлива не хватит. Поэтому было принято решение садиться на ближайшем аэродроме, который оказался на территории Казахстана», — рассказал эксперт.

14 января министр иностранных дел России Сергей Лавров, во время посвященной итогам работы российской дипломатии в 2024 году пресс-конференции, призвал не нагнетать атмосферу неподтверждёнными заявлениями.

«Состоялась специальная встреча в Бразилии, открыли чёрные ящики, их содержимое уже дало немало интересной информации, содержание которой лишний раз убеждает, что необходимо дождаться полноценного расследования», — рассказал глава нашего внешнеполитического ведомства.

Лавров добавил, что азербайджанская сторона немедленно поддержала участие Российской Федерации в расследовании с учётом всех факторов. По его словам, российско-азербайджанские отношения являются доверительными, Москва и Баку могут решать между собой любые вопросы, в том числе международные инциденты, включая авиакатастрофу под Актау.

Глава МИД подчеркнул, что до завершения расследования не следует «нагнетать атмосферу», используя сведения, которые по большому счёту не подтверждаются информацией с чёрных ящиков самолёта.