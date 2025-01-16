16 января секретарь Совбеза Республики Беларусь Александр Вольфович заявил, что у белорусских боевиков существуют планы вторжения в приграничные районы страны, чтобы в дальнейшим санкционировать ввод туда иностранных войск.

Иван Шилов ИА Регнум

«Экстремистские формирования», о которых упоминает Вольфович, давно известны участием в боевых действиях на стороне ВСУ и даже успели засветиться в «курской операции». Но кто же может их возглавить, если сценарий с захватом «одного или нескольких приграничных районов» и «провозглашению этой территории «свободной» будет реализован?

В созданном белорусской оппозицией во главе со Светланой Тихановской «правительстве в изгнании» действительно есть пост «министра обороны». Он был учреждён в августе 2022 года на волне разговоров о том, что воюющие на стороне Киева белорусские наёмники, получив боевой опыт на Украине, двинутся «освобождать Беларусь» от власти Александра Лукашенко. Однако, по последним сообщениям в «свядомых» СМИ, воюют оппозиционеры по большей части друг с другом.

Первым «военным министром» Тихановской был подполковник запаса Валерий Сахащик.

Он намеревался создать в рядах ВСУ хорошо экипированное белорусское подразделение с тяжёлым вооружением. По его инициативе был запущен проект «Посполитое рушение», предполагавший создание парамилитарного объединения белорусских эмигрантов, спаянного антирусской идеологией. В этой деятельности Сахащика поддержал даже легендарный для «змагаров» деятель эмиграции Зенон Позняк.

Но с поставленными задачами экс-десантник не справился.

Несмотря на дружеские связи Сахащика с тогдашним главкомом ВСУ Валерием Залужным, белорусское подразделение в задуманном виде так и не было создано. По словам представителя Тихановской, это произошло потому, что высшее политическое руководство Украины якобы достигло договорённостей с Александром Лукашенко.

С «Посполитым рушением» отношения у «министра» также не заладились, об этом много писала белорусская оппозиционная пресса.

Рассорившись с руководством парамилитарного объединения, Сахащик попытался вернуть себе контроль над проектом при помощи польских и литовских спецслужб: написал донос, в котором обвинил бывших соратников в подготовке террористического акта — удара боевыми беспилотниками по объектам критической инфраструктуры. «Посполитое рушение» эти обвинения отвергло.

На фоне неудач и скандалов Сахащик в августе прошлого года вышел из «кабинета» Тихановской. Его преемником стал Вадим Кабанчук — активист оппозиционного движения с большим стажем, заместитель командира «Полка Калиновского», воющего на стороне ВСУ.

(сс) Паўлюк Шапецька. wikimedia.org Вадим Кабанчук

В начале 2025 года белорусские спецслужбы начали выкладывать в сеть фрагменты личной переписки Кабанчука. Сам он, хоть и нехотя, признал, что его аккаунт был взломан.

Из переписки следует, что новый «министр обороны» использовал такие же методы внутривидовой борьбы, как и его предшественник — дискредитацию и обращения «куда следует». Кабанчук активно распространял слухи, что Сахащик якобы работает на «режим Лукашенко». Это вылилось в заговор с Тихановской с её представителем в Киеве Геннадием Манько о смещении экс-десантника с должности в оппозиционном «кабинете».

Заняв не успевшее остыть от предыдущего «министра» кресло, Кабанчук продолжил интриговать против своих врагов, которые, как оказалось, находятся в основном в эмиграции. У замкомандира «Полка Калиновского» случился конфликт с одним из наёмников — Василием Веремейчиком. Как утверждают белорусские СМИ, ссора произошла из-за дележа гуманитарной помощи, предназначенной для полка.

Задействовав свои связи в СБУ и ГУР, Кабанчук добился запрета на въезд Веремейчика на Украину. На основании этого решения Литва признала белорусского наёмника угрозой национальной безопасности и тоже запретила въезд на свою территорию. В итоге Веремейчик был вынужден отправиться во Вьетнам, откуда власти азиатской страны экстрадировали его по запросу официального Минска.

Теперь только ленивый «змагар» не обвиняет Кабанчука в том, что Веремейчик оказался в руках «кровавого режима». Объяснения «министра» звучат крайне неубедительно, их не принимают даже преданные сторонники Тихановской.

Вероятно, в ближайшее время кресло «министра обороны» снова получит нового хозяина.

Ввиду отсутствия в среде белорусской оппозиции сколько-нибудь существенного количества людей, которых хотя бы отдалённо можно причислить к силовикам, все потенциальные сменщики Кабанчука — наперечёт. Активнее других коллегу по силовому крылу оппозиции критикует Вадим Прокопьев — бывший минский ресторатор, который после начала СВО предпринял попытку создать полк «Погоня» в составе интернационального легиона ВСУ.

Кадр из видео Вадим Прокопьев

Вполне возможно, что Прокопьев станет третьим «министром обороны» в «кабинете» Тихановской. Третьим и последним.

Во-первых, потому что после выборов президента, назначенных на 26 января, легитимность Тихановской упадёт даже в глазах белорусского оппозиционного сообщества и западных политиков. Поэтому на самом существовании её «кабинета» может быть поставлен крест.

Во-вторых, Прокопьев — тщеславный деятель, он уже предлагал Тихановской стать «английской королевой» (в том смысле, чтобы царствовать, но не править) и назначить своего «Черчилля», на роль которого бывший ресторатор, очевидно, претендует сам. Так что в грядущем обострении борьбы за звание «национального лидера» Прокопьев может использовать пост «министра обороны» как плацдарм для «военного переворота» в воображаемом государстве белорусских оппозиционеров.

Очевидно одно: если Зеленский решится на вооружённую провокацию в формате, аналогичном вторжению в Курскую область, то явно не силами, подконтрольными «президенту» Тихановской и её «министрам». «Змагары» будут задействованы лишь для «демонстрации флага» (как они, собственно, и засветились в Курской области).

Ведь бывший, настоящий и будущий «министры обороны», да и сама «национальная лидерка», всецело увлечены борьбой друг с другом.