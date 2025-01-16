На финишную прямую выходит процесс транзита власти в США. В сенате стартовали слушания с участием кандидатов Дональда Трампа на позиции будущих министров — и по их содержанию становятся понятны контуры второго президентства Трампа.

Иван Шилов ИА Регнум Кандидат на пост министра обороны США Пит Хегсет

Республиканцы обладают большинством в верхней палате конгресса, что облегчает для них задачу утверждения выдвинутых Трампом кандидатур. Однако процесс согласования всё равно превращается в затянувшийся спектакль на фоне раскола Вашингтона и полыхающих культурных войн, масла в огонь которых подливает и команда Трампа.

Наверное, впервые в истории США на слушаниях по поводу назначения будущего министра обороны разразились баталии вокруг вопроса о количестве существующих гендеров.

Вопрос этот далеко не праздный, ведь в период президентства Джо Байдена Пентагон подвергался систематической либерализации. Там появились военнослужащие-трансгендеры, внедрялись программы «разнообразия и инклюзивности» и расово-гендерная повестка.

Кандидат Трампа в шефы Пентагона Пит Хегсет смог убедительно ответить на вопросы, связанные с гендерами и его любимым оружием. Но гораздо менее уверенно он смотрелся при обсуждении тем большой геополитики.

Скажем, Хегсет толком не смог назвать ни одной страны — члена блока АСЕАН, перепутав его с AUKUS. «Поплыл» он и в контексте Украины: продвигать проукраинскую повестку не хотелось, ведь она уже жутко непопулярна в стане республиканцев. Но и яростно критиковать Киев тоже не совсем разумно — тогда ты просто ослабляешь позицию США в рамках будущих переговоров с Россией.

Хегсет, пожалуй, единственный среди назначенцев Трампа, чьё утверждение в сенате пока ещё под вопросом.

Мешают ему как скандалы личного характера вроде супружеских измен и алкоголизма, так и статус аутсайдера, не вхожего в военный истеблишмент США. Всё же Хегсет не является лоббистом ВПК, имеющим связи в верхах Пентагона, а именно такие персонажи чаще всего становятся министрами обороны.

Но он очень популярен в сообществе американских ветеранов, потому что сам является его членом.

И, как человек со стороны, Хегсет понимает необходимость перетряски забуксовавшей военной машины США, которую замыслила устроить команда Трампа. Речь идёт и о чистках в генералитете, и о реформе коррумпированной системы закупки вооружений, и о пересмотре многих «распильных» военных контрактов, которые разоряют Пентагон. Есть и острая проблема с нехваткой желающих служить: численность американской армии вынужденно сократилась до минимального размера с далёкого 1940 года.

Недовольство провалами Пентагона часто высказывает и конгресс.

Поэтому у Хегсета всё же есть неплохие шансы стать министром обороны, хоть демократы и уверены, что у него не хватит опыта для управления огромным военным хозяйством США. Но состояние его становится таким плачевным, что многие наверняка полагают — хуже сегодняшней ситуации уже точно не будет.

Остальные кандидаты Трампа встретят меньше проблем при номинации.

У сенаторов остаются вопросы к Роберту Кеннеди и Тулси Габбард, но они уже касаются их личных взглядов вроде антивакцинной повестки или критики работы американских спецслужб.

Если команде Трампа удастся протащить кандидатуру Хегсета в сенате, то и Кеннеди с Габбард почти наверняка будут согласованы. Хотя их и будут ждать не менее сумбурные слушания, на которых придётся препираться с демократами.

Ben Curtis/AP/TASS Кандидат на пост министра юстиции Пэм Бонди

В баталии вылились и сенатские слушания с участием более мейнстримовых фигур вроде Пэм Бонди — вероятного будущего генпрокурора США, а также Марко Рубио — следующего госсекретаря.

Бонди на текущий момент — прокурор Флориды, она помогала Трампу в 2020 году заниматься поиском фальсификаций и оспариванием итогов выборов. На слушаниях ей пришлось отбиваться от обвинений в том, что она будет преследовать оппонентов Трампа и исполнять антиконституционные приказы. Хотя сами демократы со своим судебным прессингом Трампа занимались именно этим. Теперь же они испугались, что их будет ждать симметричная «ответка».

Аналогичным образом и Хегсету приходилось уходить от ответа на вопросы, согласится ли он отправлять вооружённые силы для подавления протестов.

У команды Трампа в планах сходу задействовать войска для организации большой программы депортации нелегалов. Но в дальнейшем их наверняка придётся использовать и в случае серьёзных беспорядков вроде погромов БЛМ 2020 года. Тогда Трамп тоже хотел задействовать армию для наведения порядка, но аппаратчики Пентагона его от этого отговорили.

Сейчас ситуация уже будет совершенно иной.

Во главе Пентагона поставят лоялиста Трампа, который вряд ли станет ему перечить. Многих несговорчивых генералов отправят в отставку. Кого-то из них, вроде отставного главы комитета начальников штабов Марка Милли, и вовсе угрожают отдать под трибунал. Тот часто саботировал решения Трампа, а в 2020 году за спиной у президента даже вёл закулисные переговоры с генштабом НОАК. Это грубое нарушение субординации.

Alex Brandon/AP/TASS Кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио

Показательными были и слушания с участием Марко Рубио. Когда-то он был оппонентом Трампа в стане республиканцев и даже получил кличку «Маленький Марко». С тех пор много воды утекло, теперь он пытается во всём подстраиваться под повестку МАГА.

Рубио провозгласил крах системы либерального миропорядка и возвращение суровой эпохи realpolitik. Рубио довольно жёстко прошёлся и по ситуации на Украине, признав плачевную ситуацию для ВСУ и поражения на фронте.

В первую же очередь Киеву не хватает не денег или оружия, а самих украинцев, которые погибают на поле боя. Это явный намёк ястребам в конгрессе, к которым относился и сам Рубио, что не стоит ждать выделения крупных украинских траншей при Трампе.

В прошлом Рубио был известен своими антироссийскими взглядами. Но с 2023 года он сдвинулся в сторону большего прагматизма и стал сторонником идеи о начале переговоров с Россией.

Команду Трампа в первую очередь беспокоит угроза образования афганского сценария на Украине с неконтролируемым крахом фронта и киевской власти. Именно афганское фиаско летом 2021 года обрушило рейтинги Байдена, которые с того момента так и не восстановились.

К тому же есть опасения по поводу отставания США в глобальной конкуренции с Китаем, пока американцам приходится тратить сотни миллиардов долларов и истощать свои арсеналы из-за войны на Украине.

Впрочем, не только Рубио будет заниматься украинской ситуацией. Наверняка основную роль сыграет спецпосланник Трампа Кит Келлог.

Активность будут проявлять и другие члены команды будущего президента США — от Илона Маска, давно призывающего к деэскалации, до Майка Уолтца и Ричарда Гренелла, тоже ответственных за внешнюю политику.

Удастся или нет команде Трампа всерьёз договориться с Россией, пока остаётся под вопросом. Но в любом случае очевидно, что Трамп второго срока будет совсем не тождественен Трампу срока первого.

Это начало проявляться уже до инаугурации 47-го президента. Спецпосланники Трампа стали оказывать очень серьёзное давление на Израиль и вынудили Биньямина Нетаньяху пойти на заключение сделки с Хамас. На первом же сроке Трамп проводил строго произраильскую политику.

Сейчас ситуация будет меняться: хоть поддержка Израиля и сохранится, но с определёнными условиями.

Трампу помогла прийти к власти большая электоральная коалиция, включающая избирателей-мусульман, которые выходили на митинги с требованием перемирия. Так что Трампу придётся работать с разными группами влияния, а не только с одним израильским лобби.

Подобную смену курса мы наверняка будем наблюдать на украинском треке и многих других направлениях. А учитывая, что Трамп сейчас формирует команду лоялистов, которая готова ему подчиняться, то и возможностей изменить заскорузлый статус-кво в Вашингтоне у него, в сравнении с первым сроком, будет гораздо больше.