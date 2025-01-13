Уходящая администрация Байдена делает все, чтобы в последние недели перед сменой власти в США максимально продлить существование Украины в ее текущем виде — с ракетными ударами по России, тоталитарным режимом и полной зависимостью от иностранного денежного содержания.

Иван Шилов ИА Регнум

Однако точка перелома событий уже четко видна: Трамп дал Зеленскому шесть месяцев на завершение конфликта, и всем сторонам понятно, что без американской поддержки в любом случае вести войну невозможно.

Исчерпало запас прочности и украинское общество, где главным словом прошлого года стала «бусификация», то есть принудительная мобилизация с ловлей людей на улицах. В эфирах все чаще и чаще задается вопрос: «За что мы воюем?», а социология фиксирует, что нынешний курс страны считает правильным всего 2% граждан.

Возможные выборы, непосредственно связанные с окончанием боевых действий (военное положение в очередной раз продлено до 9 мая 2025 г.), вряд ли принесут перелом во внутренней и внешней политике: так или иначе, вся политическая повестка Украины стоит на одних и тех же идеях, отличия только в деталях.

Фундаментальные сдвиги возможны только вследствие событий, игнорировать которые у текущего руководства вряд ли получится. А их в общем зачете всего пять.

Денежки врозь

Заявления команды нового президента США о присоединении Гренландии (и даже Канады) рассматриваются внутри Украины как очень тревожный знак: если так поступать можно Штатам, следовательно, оправданы и действия России. Но помимо разрушения идейной базы «территориальной неприкосновенности» главным ударом по проекту майдановской Украины станет полное прекращение финансовой и военной помощи от США.

В 2025 год украинские аналитики смотрят с оптимизмом: страна начала получать финансирование, обеспеченное замороженными активами РФ. В рамках механизма ERA (Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine) государства, на территории которых находятся замороженные резервы Банка России, согласились выделить 50 млрд долларов. Эти средства поступят как условный заем, который не нужно будет возвращать: гаситься он будет доходами от российских активов.

Frank Hammerschmidt/Global Look Press Украинское государство содержится только на иностранную помощь

Первый миллиард из этих денег в украинский бюджет поступил в конце декабря от США, и если все пойдет по плану, то на текущий год денег на войну Зеленскому хватит. Другое дело, что решение это политическое и может быть отменено. А перекладывание военных расходов на ЕС, которое также анонсировал Трамп, тоже перекроет финансовый краник: уходящий канцлер Германии Олаф Шольц уже заблокировал сверхплановые 3 млрд евро.

В инфляционном отчете Национального банка Украины содержится прогноз, что в 2025-м сумма внешней помощи сократится с 37,4 до 25,1 млрд долларов, в 2026-м — до 12,6 млрд. А сбои в ее поступлении и общее уменьшение «значительно подвесят устойчивость государственных финансов, что может ухудшить макроэкономическую стабильность».

В 2025 году задолженность страны перед кредиторами превысит 100% ВВП. Дефицит госбюджета на текущий год составляет 38,6 млрд долларов, практически столько же запланировано и денег из внешних источников. А одни только расходы на оборону — 52 млрд, те самые, которые обещал Байден.

Так что вся арифметика держится на доброй воле «партнеров»: путь от оптимиста до банкрота у Украины очень короткий.

Военно-политическая катастрофа

Ситуация на фронтах до текущего момента умозрительно держалась на трех столпах: «успешное наступление» в Курской области России, «успешная оборона» на Донбассе и незыблемость линии разграничения на юге. Падение любого из них вызовет психологический эффект, двух — ощущение катастрофы, трех — панику, что подтверждают резко подскочившие с нового года темпы «бусификации».

За последние несколько месяцев скорость продвижения ВС РФ нарастает: 11 января украинский военный паблик Deep State подтвердил потерю Курахово, практически освобождены Торецк и Часов Яр, прогноз на падение Великой Новоселки — 2–3 недели, и фактически это выход на границу Днепропетровской области. На носу взятие Покровска. Курский «плацдарм» объективно продержится еще недолго, и если темпы наступления российской армии не ускорятся, то до осени Украина планово потеряет всю Славянско-Краматорскую агломерацию.

Европейский редактор The Economist Кристофер Локвуд полагает, что «Украине придется смириться с потерей части своей территории. Любые договоренности, вероятно, также будут предусматривать удержание Россией части или большинства из дополнительных 11%, которые она контролирует после вторжения в 2022 году».

Социальные сети По разным данным из ВСУ дезертировало порядка 200 тыс. человек

Украинская социология при этом фиксирует такие настроения: в декабре 2024-го сторонников формулы «мир в обмен на территории» стало почти 40%. В мае 2023 года их было всего 10%. Суммарно же, по оценкам КМИС, 60% украинцев понимают, что для достижения мира необходимо пойти на значительные уступки, а свежий опрос украинской НГО «Передовые Правовые Инициативы» показал, что немедленные мирные переговоры с выходом на компромиссный вариант предпочли бы 73% опрошенных.

Что же касается гарантий безопасности, «идеальным вариантом» которых, по мнению The Economist, является полноправное членство в НАТО, то еще одним ударом по желанию сопротивляться может стать однозначный сигнал от США, что вступления в Альянс не будет — с исключением из преамбулы Конституции Украины соответствующего (и незаконно туда внесенного) утверждения.

Впрочем, для последнего действия потребуется очень серьезное политическое давление извне. Хотя это очевидно необходимое действие именно в рамках гарантий безопасности, только с участием РФ.

Человеческий голод

На фоне потери территории и изменения позиции западных спонсоров, в ВСУ тоже работает накопительный эффект: количество дезертиров (то есть, людей, лишенных всяческой мотивации) постоянно растет. За 2024 год было зарегистрировано 89 449 уголовных производств по ст. ст. 407, 408 УК Украины (самовольное оставление воинской части, самовольное оставление воинской части с целью уклонения от военной службы).

По сравнению с 2023 годом прирост составил 368%, а всего с февраля 2022 г. в Единый госреестр внесено 123 132 сообщения по фактам дезертирства. Но это лишь малая часть сбежавших, поскольку случаи «самовольного оставления части» учитываются только на уровне воинских частей и не регистрируются в ЕРДР.

Хотя при этом с января по октябрь 2024 года ГБР Украины открыло более 40 тыс. уголовных дел по факту СОЧ — и это тоже вдвое больше, чем в прошлом году.

Ресурса для боевых действий высокой интенсивности нет — выход может быть только в снижении планки призывного возраста до 18 лет, что, как считают многие, будет для украинской власти катастрофическим решением.

Rick Mave/Global Look Press Только официальным данным ООН из Украины уехало около 6 млн. человек

При этом, отмечает руководитель киевского Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, для экономики страны срочно необходимо 400 тысяч дополнительных рабочих рук в год. Во всех отраслях наблюдается огромный дефицит кадров, а с сокращением иностранной финансовой помощи рост экономики — критически важная задача.

В соответствии с опросом исследовательской платформы Gradus, только 26% украинских компаний работают на 100%, тогда как 52% — лишь на половину мощности. А надежд на возвращение украинцев из Европы все меньше: как отметил собеседник ИА Регнум Александр, живущий в Германии, «немцы готовы защищать свои инвестиции, и отпускать людей, на которых были потрачены деньги на интеграцию просто не будут — мнение Украины здесь им вообще не интересно».

При этом до момента, когда заработает процедура получения гражданства, осталось всего два года и украинские граждане в основном готовы потратить их на то, чтобы соответствовать критериям получения паспорта Германии. А любые послабления внутри Украины будут способствовать дальнейшему оттоку населения: представители власти уже анонсировали, что с прекращением боевых действий открытия границ не будет.

Полная темнота

В комментариях под многочисленными статьями, посвященными экономическим прогнозам для Украины на 2025 год самые ожесточенные споры посвящены курсу гривны: останется ли она на уровне 45-47 грн за доллар или все же упадет до сотни.

Объективно притока валюты за счет производства и торговли нет, прекращение газового транзита с 1 января — еще один удар по экономике, а с учетом возможного прекращения западной финансовой помощи ВВП страны, по прогнозу МВФ, может упасть на 2,5%.

Кадр из видео Украинская энергетика находится на грани коллапса

Однако все это не так критично, как состояние энергетики, получившей в 2024 г. критические повреждения. За последние три года энергетический сектор Украины понес прямые убытки и косвенные финансовые потери на сумму $56,2 млрд, по состоянию на июнь 2024 г. 73% ТЭС были выведены из строя. Потребности в восстановлении, предусматривающие полную реконструкцию разрушенных объектов, по оценкам Киевской школы экономики (KSE), составляют $50,5 млрд.

Только деньги в таком объеме дают на войну, а не на восстановление.

А выведение из строя 750-киловаттных подстанций, после чего встанут АЭС, означает полный коллапс и городской жизни, и экономики страны, в которой считать проценты ВВП будет уже бессмысленно.

Китайская формула

В реальной формуле мира, где Украина превратится из дрона-камикадзе в страну мирного развития и самой природой назначенного генерального транзитера, главную роль может сыграть китайское участие.

Несмотря на то, что в прошлые годы США активно препятствовали заходу Китая в украинскую экономику (после Майдана, к примеру, у китайцев было отобрано предприятие «Мотор-Сич»), у него остается огромный интерес к этому проекту.

Второй по значению торговый партнер Китая — Евросоюз. В 2023 году экспорт в страны европейского сообщества перевалил отметку в 500 млрд долларов и китайцам важно преодолеть всё более растущее противодействие ЕС китайской экспансии.

Cfoto/Global Look Press Современные технологии Китая позволяют построить жилой дом за сутки

Украина же может стать площадкой для размещения производств: страна имеет пока печально известный договор об ассоциации с ЕС, но при этом в союз пока не принята и формально не обязана следовать его политике. Кроме того, Украина сотрудничала с Китаем в проекте «Один пояс — один путь», и уже через два года КНР стал её крупнейшим партнёром, обойдя Россию. К 2022 г. на Китай уже приходилось 15% всей внешней украинской торговли, он был готов инвестировать в авиацию, порты, логистику.

«Украинская широта» — это геополитический пластичный, а не жесткий линк между Европой и Азией, Европой с одной стороны и Китаем, и Индией — с другой. «Украинская широта» — это включение в этот проект Закавказья, Турции и Центральной Азии. Это развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута (6 млн тонн в год, срок доставки грузов по ТМТМ вместо 58 — 60 дней — теперь 13 — 15 дней). И это максимально бесконфликтный международный проект», — пишет известный киевский экономист Алексей Кущ.

Вкладываться в мирную экономику Украины Западу, и, в частности, ЕС, неинтересно — инвестиции возможны только в ослабление России, а не в выращивание конкурента. Китай же, где из 100% ВВП почти 80% составляет реальный сектор, имеет и деньги, и самые передовые технологии строительства. И грамотное сделанное предложение будет для Украины фактически безальтернативным: это последний шанс работать и развиваться, а не самоубиться в красивых вышиванках.