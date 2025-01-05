Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине по итогам прошлого года не сказать чтобы прозрела, но сделала выводы о состоянии дел в этой сфере куда более резко. А рассказали о том, что «ситуация с правами человека остаётся мрачной, поскольку количество жертв среди гражданского населения продолжает расти, продолжаются казни и пытки военнопленных», ведущие рупоры западной пропаганды — «Голос Америки»*, «Радио Свобода»* и Deutsche Welle*.

flickr.com/GPA Photo Archive Зал заседаний ООН

Что, конечно, страшно возмутило МИД Украины и уполномоченного Верховной рады по правам человека, которые в один голос заявили, что ООН выдвинула «ложные обвинения» и не учла «определённые замечания и рекомендации, предоставленные Офисом омбудсмена». И каждая из указанных инстанций имела в виду своё: дипломаты отрицают ограничение Украиной религиозных свобод, «защитник прав человека» — издевательства над российскими солдатами, попавшими в плен.

При этом другие эпизоды — массовые аресты несогласных, обвинённых в «коллаборационной деятельности» — вообще остаются за скобками. Как и упомянутый в одном из таких докладов «концлагерь» в спортзале главка СБУ в Киеве, где из людей выбивали нужные показания.

В докладе, охватывающем небольшой период с сентября по ноябрь 2024 года, пыткам, применённым к пленным солдатам российской армии, посвящён целый раздел. В нём говорится, что их пытали после захвата и в местах временного содержания — на транзитных пунктах. Там их насиловали, пытали током и просто избивали, что следует из показаний 25 военнопленных, находящихся в украинских тюрьмах, в том числе в недавно открытом лагере «Запад-4» во Львове.

Все, кроме одного, сообщили о том, что подверглись жестокому обращению на одном или нескольких этапах содержания в плену. Четырнадцать военнопленных подверглись сексуальному насилию, причём пытки и сексуальное насилие были особенно распространены в одном транзитном пункте недалеко от линии фронта на востоке. Там содержались 12 из 25 опрошенных российских военнопленных. Они рассказывают о «процедуре приёма», которая состояла из жестоких избиений пластиковыми трубками, дубинками и кнутом, обливания холодной водой и натравливания собак.

Опрошенные военнопленные также были привязаны к стулу и подвергались пыткам электрическим током (при помощи полевых телефонов или других устройств), в том числе в 11 случаях с помощью зажимов, прикреплённых к гениталиям. В этом же транзитном пункте управление ООН по правам человека задокументировало смерть одного российского военнопленного и расследует утверждения о смерти двух других после пыток в мае и июне 2024 года.

кадр из видео 150 российских военнослужащих вернулись домой в результате обмена пленными

Следует отметить, что в предыдущем докладе, опубликованном в феврале 2024 года, тоже упоминались подобные случаи, только по поводу сексуального насилия речь шла об «угрозах». Тогда 44 пленных, находящихся в местах содержания в самых разных областях, сообщили о пытках и жестоком обращении в местах транзита непосредственно после их эвакуации с поля боя. Восемь человек рассказали ооновцам, что их держали в подвалах частных домов в Харьковской области от нескольких дней до полутора месяцев.

Возможно, теперь речь идёт именно об этом «транзитном пункте».

«Перед захватом в плен один солдат застрелился. Я тогда не понял его решения. Когда я вспоминал этот момент позже, во время пыток, дома, я думал, что мне тоже придётся застрелиться», — приводит Управление Верховного комиссара ООН по правам человека слова одного из российских пленных.

В отчёте указано, что генпрокуратура Украины возбудила дело по факту применения пыток в этом учреждении, однако по умолчанию понятно, что никто наказан не будет. Так что украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец встал на дыбы, заявив, что факты жестокого обращения с военнопленными «нуждаются в дополнительной верификации через уполномоченные госорганы Украины». Его страшно возмутило, что отчёт, посвящённый как Украине, так и России, отстранённо рассматривает обе стороны, а не выделяет «российские преступления» в пользу украинской невинности.

«Меня возмущает, что по текущему контексту заключительные рекомендации России и Украине [одинаковые. — Прим. ред.] — «соблюдать международное гуманитарное право». То есть ООН уравнивает масштабы нарушений, что недопустимо», — отметил Лубинец, прямо намекая на то, что критиковать Украину никому не позволено. Если это, как следует из ранее сказанного, не согласовано с её официальными органами.

Точно так же нервно забегал кругами МИД, который категорически не согласен с позицией ООН относительно принятого в сентябре закона, открывающего путь к запрету Украинской православной церкви. В отчёте содержатся крамольные слова о том, что власти Украины ввели «несоразмерные ограничения на свободу исповедовать свою религию или убеждения».

«Ликвидация религиозной организации является серьёзным ограничением, которое влияет на возможность людей исповедовать свою религию или убеждения совместно с другими и ставит под угрозу жизнеспособность общины в целом. Для такой меры требуется наличие очень веских оснований. Украина не продемонстрировала необходимость и пропорциональность этой меры», — отмечено в докладе.

Соответственно, принятый Радой и подписанный Зеленским закон разрешает ликвидировать религиозные общины на неопределённых основаниях, которые «не дают чёткого представления о том, что требует закон». Не обойдён вниманием и важный вопрос отъёма ценностей у церквей ещё до того, как они смогут обжаловать решение суда об их ликвидации.

«Поскольку государство владеет историческими церковными зданиями по всей Украине и сдаёт их в аренду, это может привести к тому, что религиозные организации лишатся доступа к этим помещениям», — уверены в Мониторинговой миссии. В доклад даже вошёл скандал с захватом храма УПЦ в Черкассах, который произошёл в октябре, когда «активисты» избивали священников и прихожан, а полицейские «не смогли разделить сторонников разных общин».

МИД отверг эти выводы как «искажающие действительность». В его заявлении утверждается, что упомянутый в докладе закон не предусматривает запрета ни одной из существующих на Украине церквей — только защиту граждан от «деструктивного воздействия».

соцсети Попытка захвата собора УПЦ в Черкассах

В феврале прошлого года подобные эпизоды тоже были включены в документ, только без подобных обобщающих оценок и, соответственно, без реакции МИД Украины.

В частности, приводился пример захвата храма УПЦ в Ладыжине Винницкой области, где «приблизительно 30 лиц в камуфляжной форме без опознавательных знаков, используя два тяжёлых строительных автомобиля, разрушили ворота и ограду и силой прорвались в этот храм УПЦ». В нападениях на церкви однозначно участвовали военнослужащие ВСУ, и тогда тоже корректно указывалось, что возбуждены некие уголовные дела.

Только ответственности никто не понёс. Как никто в итоге не виноват в смерти в украинской тюрьме американского журналиста Гонсало Лиры, который политкорректно назван «иностранным блогером». В ООН просто констатируют, что он был задержан украинскими властями за «оправдание вооружённой агрессии Российской Федерации против Украины», а потом ему внезапно стало плохо.

Тогда ещё люди с невнятным статусом — журналист Такер Карлсон, миллиардер Илон Маск и прочие ещё неуважаемые на Украине люди — пытались разогнать волну по поводу этого убийства, однако в СБУ им нагло ответили, что Лира сам виноват — хвалил Россию, показывал, что не велено, пытался сбежать.

Теперь указанные персонажи статус свой поменяли, но будет ли отмщён храбрый американец чилийского происхождения — неизвестно. Ведь он лишь один из многих: по состоянию на конец февраля 2024 года Мониторинговая миссия ООН насчитала 7439 уголовных дел по обвинениям в «коллаборационной деятельности», причем 767 были возбуждены в течение предыдущих трёх месяцев. И за тот же срок уже был вынесен 241 приговор.

Тоталитарная система штампует политзаключённых с невиданной скоростью. В своём душном мирке она мучает и убивает людей без оглядки на какие-либо законы и права человека. Она открыто хамит международным организациям и отрицает любые обвинения, прекрасно зная, что в существующей системе координат ей никто ничего не сделает. А обо всём, что происходило в эти годы на самом деле и не попало в отчёт ООН даже краем, станет известно, только если этот режим закончит своё существование.

И чем раньше это случится, тем больше людей останутся в живых.

* Иностранное СМИ, выполняющее функции иноагента