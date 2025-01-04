Когда в конце мая 2022 года российские войска, освобождая ЛНР, подошли к Тошковке, посёлок был буквально набит вэсэушниками и украинскими боевиками всех мастей. В окопах и блиндажах сидели снайперы, миномётчики и пулемётчики, а за ними стояли хорошо подготовленные заградотряды. При этом зелёная листва скрывала вэсэушников, которые с беспилотников просматривали равнину.

Юлия Кожевникова

Бои были очень тяжёлыми, озлобленные украинцы не щадили никого. Посёлок тогда оказался зажат между двумя высотами: с одной стороны — гора от выработки из шахты, с другой — пятиэтажки на возвышении. С этих высот местных жителей обстреливали из чешских миномётов.

Стреляли по домам, хозпостройкам, технике, автомобильным гаражам. Уничтожили магазины, Дом культуры, библиотеку, школу, почту и поселковый памятник советским воинам.

«В дома прилетали снаряды, и в погреба прилетали. Мне спалили машину, разбита дача, тут разбитый дом», — рассказывал ИА Регнум местный житель Эдуард об ужасах того лета.

Во время обстрелов погибли 15 мирных жителей.

«Их хоронили в огородах, во дворах. Возможности не было под обстрелами на кладбище хоронить», — рассказывает ИА Регнум о страшных для посёлка днях руководитель штаба Комитета семей воинов Отечества (КСВО) ЛНР Юлия Кожевникова, она регулярно ездит в Тошковку с лета 2024 года.

Взятие посёлка открыло оперативный простор и позволило силам ВС РФ подойти к стратегически важному Лисичанску с юго-востока.

После освобождения Тошковки повсюду были видны следы военных преступлений ВСУ. Почти все дома — повреждены или разрушены, из земли торчали натовские снаряды. Вдоль лесополосы лежали расплющенные тяжёлой техникой сгоревшие автомобили. Отступая, украинские боевики заминировали населённый пункт. Помимо этого, была затоплена шахта, вокруг которой строилась жизнь посёлка.

Но некоторые местные отказались или не захотели уезжать. Остаются они до сих пор: в Тошковке сейчас — чуть больше сотни человек. Выживают люди без электричества и воды, с трудом добираются по разбитой дороге до ближайшего магазина в соседнем городе. Но они не отчаиваются, поддерживают друг друга всеми силами и искренне надеются, что родной посёлок скоро восстановят.

Многолюдный зажиточный посёлок

Тошковка — это агломерация из нескольких населённых пунктов, в которых жили в основном шахтёры семьями. В 1935 году здесь заработала шахта «Тошковская», ставшая одной из горных подзёмок, что принесли Донбассу славу всесоюзной кочегарки.

Во время Великой Отечественной войны шахта была затоплена. Только после освобождения Украины добывающая промышленность Луганщины начала постепенно возрождаться. В 1950 году «Тошковская» возобновила работу.

Год за годом шахта выдавала на-гора всё больше угля, рядом росла Тошковка. Зарплаты шахтёры получали достойные, посёлок был многолюдным — несколько тысяч человек, и достаточно зажиточным. В Тошковке работали детский сад, больница, несколько магазинов и клуб.

В 2014 году, после создания ЛНР, посёлок оказался «по ту сторону» — под контролем ВСУ. По данным переписи 2019 года, в Тошковке проживал 4031 человек.

Желания и мечты

С лета 2022 года посёлок живет без воды и электричества, отопления, аптек и магазинов. В разрушенную школу не ходят ученики, а местная больница лежит в руинах. От былого населения Тошковки в посёлке осталось немногим более сотни человек, среди них 11 детей. Люди всеми силами пытаются наладить свой быт среди развалин.

Вернуться к нормальной жизни посёлку нелегко, потому что даже добраться до Тошковки затруднительно: дорога сильно разбита, рассказывает ИА Регнум местная жительница Анжела Бакитько. Чинить дорогу, скорее всего, будут уже после окончания боёв, считает женщина.

«Школа у нас в Золотом (город в ЛНР. — Прим. ред.) находится, но школьный автобус наших детей не забирает из-за того, что очень плохая дорога», — с грустью делится Анжела.

Жители посёлка очень надеются, что им починят систему электроснабжения, а вслед за светом в Тошковке появится работа — для начала хотя бы на восстановленной подстанции. Ведь ехать на работу в тот же Первомайск местным жителям, многие из которых уже пожилые люди, просто не на чем, говорит Юлия Кожевникова.

Мечта жителей села — что снова заработает шахта «Тошковская». Это позволит местным, как раньше, достойно зарабатывать на жизнь.

«В связи с боевыми действиями боятся инвесторы заходить. Если бы открыли шахту, у нас появилось бы очень много рабочих мест», — уверена Анжела Бакитько.

Впереди ещё много работы

В любом случае местные жители не теряют крепости духа и рады, что к ним пришла Россия.

«Люди ждали нас, помогали нашим солдатам, когда они зашли и освободили Тошковку, несмотря на то, насколько посёлок пострадал», — рассказывает Юлия Кожевникова.

Первой просьбой местных, вспоминает она, с которой сельчане обратились к общественникам, было восстановить памятник солдату Великой Отечественной войны. Удалось быстро найти меценатов, которые сделали новый памятник.

Очень помогают волонтёры. Они с первых дней после освобождения посёлка привозят местным жителям еду и воду, лекарства, одежду и генераторы, без которых не обойтись, особенно с наступлением холодов.

«Мы, конечно, стараемся поддержать местных, привозим в посёлок медиков, — продолжает свой рассказ Кожевникова. — Мы постоянно на связи с людьми».

Юлия добавляет, что сейчас, помимо других забот о сельчанах, у неё есть желание сделать в Тошковке мемориальный комплекс бойцам, которые погибли смертью храбрых при освобождении населённого пункта. При этом главной мечтой общественников, волонтёров и самих жителей посёлка, конечно, остаётся возможность увидеть Тошковку снова цветущей и многолюдной.

«Люди здесь есть. Есть большое желание всё восстановить и никуда не переезжать. Потому что многие здесь родились. Здесь родились их дети, внуки. И здесь всё может быть иначе», — уверена руководитель Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова, которая тоже регулярно ездит в посёлок.

Однако, приходится признать, местным жителям, волонтёрам и властям региона предстоит сделать еще очень много, чтобы вернуть посёлок к полноценной жизни.

«Люди хотят возвращаться, — говорит Юлия Кожевникова. — Те, кто выезжал при эвакуации, готовы вернуться, но, к сожалению, на сегодняшний день в посёлке нет условий для нормальной жизни».