В четверг, 27 декабря, президент Владимир Путин выступил перед журналистами по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета в Ленинградской области. Один из вопросов был посвящён теме компенсаций жителям Белгородской и Курской областей за разрушенное жилье. Некорректная формулировка вопроса потребовала разъяснений.

ИА Регнум

Журналист спросила главу российского государства, планируют ли власти страны выдавать сертификаты жителям Белгородской области на покупку жилья с возможностью сделать это за пределами региона.

По её словам, в области людям только оплачивают ремонт их домов, журналист сравнила ситуацию с Курской областью, где порядок иной: сертификаты предоставляют не только на ремонт, но и на покупку нового дома, причём не обязательно в пределах региона.

Чтобы разобраться, о чём идет речь, нужно понять, какими законами и на каких уровнях регулируется эта проблема.

В результате обстрелов и атак ВСУ по территориям Белгородской и Курской областей возникла необходимость поддержать пострадавших жителей, многие из которых были вынуждены покинуть свое жильё. Либо же оно было разрушено в ходе боевых действий.

Общей нормативной базой для таких ситуаций служит Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», а именно его 18-я статья. Согласно ей, граждане имеют право на возмещение ущерба, причиненного их здоровью и имуществу вследствие чрезвычайных ситуаций.

Когда чьё-либо жилье получает повреждения вследствие обстрелов или ударов со стороны украинской армии, назначается специальная экспертиза. Далее обычно есть два пути. Если повреждены фасад, крыша или окна дома, здание ремонтируют, Если же разрушения значительные, повреждены несущие конструкции, жильё признается непригодным, а люди получают от государства новое — взамен утраченного.

Такова законодательная база для всех подобных случаев, вне зависимости от региона. Но дальше есть важные нюансы.

В Белгородской области действует порядок, согласно которому вопросы ремонта жилья — прерогатива властей региона, которые оплачивают работы в основном за внебюджетные средства. Их основу составляют пожертвования со стороны частных лиц и бизнеса: в 2023 году федеральный центр выделил на восстановление жилья 700 миллионов рублей, всего же с начала СВО регион привлёк на восстановление около 3 миллиардов рублей.

То есть никаких сертификатов на ремонт в регионе нет: работы осуществляют подрядчики, средства на работу которых идут из внебюджетного фонда.

Покупка нового жилья

С августа прошлого года выдача именных сертификатов на покупку нового жилья регламентируется на региональном уровне. Такой порядок был введён, в частности, постановлением правительства РФ № 1291.

Денежные компенсации на покупку жилья начисляются на специальные счета из расчёта стоимости за 1 квадратный метр. За целевым расходованием средств следит региональный минстрой.

В Белгородской области купить новый дом за компенсацию от властей можно только в границах региона. Такое решение принято ещё два года назад, когда поступили федеральные средства на приобретение жилья: тогда по личному решению главы государства региону было выделено 9,4 миллиарда рублей. Решение о границах региона было принято, чтобы воспрепятствовать оттоку местного населения.

При этом учитываются интересы самих пострадавших: их отселяют за пределы 30-километровой приграничной зоны, размещают в пунктах временного пребывания на время решения жилищного вопроса, помогают с трудоустройством. Таких людей, чьё жилье не подлежит восстановлению, сегодня около 5 тысяч. Почти 2 тысячи из них уже получили новое жилье или деньги на счета. По остальным случаям продолжается плановая работа: подбирается или строится жильё, ожидается поступление денег.

Власти региона предлагают вариант покупки уже готового дома (квартиры) или строящегося жилья, а также могут построить новый дом. С недавнего времени есть возможность купить и вторичное жилье — жители об этом давно просили, по инициативе региона федеральное правительство приняло подобное решение.

В Курской области с недавнего времени действует иной порядок. Там компенсации за жильё выдаются буквально всем и сразу — из-за того, что за короткий промежуток времени десятки тысяч людей остались без крыши над головой. Возник массовый спрос, решить проблему силами существующего строительного рынка ни одному региону было бы не под силу. Поэтому было принято решение, что жители Курской области могут потратить деньги на покупку или строительство нового дома в других регионах страны.

Одна из причин путаницы, которая проявилась в вопросе журналистки Владимиру Путину, это понятие «сертификата», которым для простоты часто называют компенсационные выплаты на жилье беженцам в Белгородской и Курской областях.

Дело в том, что собственно сертификатами они не являются, речь идёт о денежных средствах на спецсчетах. Сертификаты имеют хождение, например, в Херсонской области, где жителям региона выдают подобный документ. В нём обозначена социальная выплата с указанием суммы, на которую может рассчитывать обладатель сертификата при покупке жилья. Деньги при этом в виде наличных сумм не начисляются, акты купли-продажи осуществляются именно через сертификат.

Понимание этой разницы важно в контексте разговора об усилиях российского государства в помощи жителям пострадавших регионов.