В Литве кипят страсти вокруг произведений Петра Ильича Чайковского, внесенных в «черный список» Национального театра оперы и балета в Вильнюсе.

ИА Регнум

Но это лишь частный случай гонений на русскую культуру во всех её проявлениях, чем власти Литовской Республики занимаются уже почти десять лет. Они начали с борьбы с современными российскими мультфильмами, а закончили тотальной «отменой» даже общепризнанной на мировом уровне русской классики.

Зашифрованные послания «Ёжика в тумане»

Один из первых, пока ещё «пристрелочных», выстрелов в русскую культуру сделал в Литве в 2016-м ультраправый националист Лауринас Касчюнас (позже выслуживший себе пост министра обороны).

Он опубликовал статью «Зашифрованные послания «Маши и Медведя», «распознав» в популярном мультфильме элементы пропаганды. Касчюнаса не устраивает то, что авторы мультсериала стремятся «показать медведя (аллюзия на Россию) как хорошее, мирное, опекающее маленькую девочку существо». Другим источником информационных диверсий, по мнению будущего министра обороны Литвы, является российский КВН — «шоу с закодированными политическими посланиями».

Также литовские эксперты в области безопасности в 2016-м осудили мультфильм «Три богатыря и морской царь» как «пропагандистский и сеющий выборочную правду».

Преподаватель Вильнюсского государственного технического университета, член Национального киносовета Томас Миткус заявил, что российские мультипликаторы намеренно создают образ сильного лидера, обслуживая интересы президента Владимира Путина. «Россия инвестирует фантастические средства в создание мультфильмов, не брезгуя извращать историю других государств, осмелившихся бросить вызов Москве», — негодует литовский эксперт.

Позже в Литве ополчились на свежее на тот момент российское кино «Викинг», посвященное жизни крестителя Руси князя Владимира. «Фильмом «Викинг» Москва хочет убедить своих людей и западное сообщество, что у Украины как у государства нет исторических корней. Что такого государства никогда не было», — сказал в эфире государственного телеканала LRT специалист из департамента стратегических коммуникаций литовской армии Каролис Зикарас.

В 2017-м кинотеатры Литвы отказались прокатывать у себя российский «супергеройский» фильм «Защитники». В качестве причины было названо содержание картины, в которой демонстрируется «чрезмерная мощь российской армии, ее агрессивная военная техника».

Литовский портал Delfi. lt опубликовал нашумевшую серию статей журналиста Андрюса Ужкальниса — в них он рассказывает о том, как нужно, по его мнению, воспринимать различные фильмы российского и советского кинематографа. Первую из этих статей Ужкальнис посвятил обзору «Брата-2». «Фильм воспевает победу неотесанного российского чурбана над западным поведением, моралью, обычаями, языком и правоохраной», — пишет журналист.

«Литовцам, чего скрывать, этот нарратив тоже по сердцу — вонючий крестьянин с грязными ногтями и немытыми волосами всегда лучше городского умника: он может гадить, где хочет, горячая вода ему не нужна, и свечи он делает из ушной серы, как Шрек», — сокрушается Ужкальнис.

«Семнадцать мгновений весны» он называет «созданным КГБ идеальным продуктом для развлечения» жителей «советского концлагеря». Мультфильм же «Ёжик в тумане» литовский «критик» считает «примером безграничного и безосновательного российского хвастовства и мифологизации».

Ментальный карантин

С 2022 года литовские власти перешли к тому, о чем они давно мечтали, — к фронтальным запретам русской культуры. Эту кампанию возглавил тогдашний министр культуры Симонас Кайрис, который ещё до начала СВО распорядился ввести для въезжающих российских артистов специальный опросник. Тех, кто не сумел «правильно» ответить на вопросы (в частности, о принадлежности Крыма), до литовской аудитории не допускали.

Потом Кайрис велел переименовать литовский Русский драматический театр в Старый вильнюсский театр. Наконец, министр пришел к мысли о необходимости введения всеобщего «ментального карантина» на российскую культуру — поскольку, по его мнению, «Россия сознательно использует культуру как оружие».

В январе 2023 года литовский Национальный театр оперы и балета исключил из репертуара произведения русских композиторов — отмене, в частности, подверглись балет Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта», «Щелкунчик» Чайковского и «Весна священная» Игоря Стравинского.

Чтобы угодить Кайрису, руководители других литовских театров тоже принялись избавляться от творений русских литераторов и композиторов. Это вызвало одобрение премьер-министра Ингриды Шимоните. «Я думаю, что в нашем обществе есть интоксикация русской культурой. Меня не удивляет нынешнее нежелание ее играть, слушать, читать или делать что-то еще», — заявила глава кабмина.

Дошло до трагикомических случаев.

В феврале 2024-го депутат Сейма Литвы Айдас Гедвилас возмутился тем, что украинская труппа Kyiv Grand Ballet привезла в Вильнюс балет «Лебединое озеро» Чайковского. «Недавно из репертуара вильнюсского театра оперы и балета убрали балет Чайковского «Щелкунчик», а теперь сами же украинцы приезжают исполнять его произведение», — удивился парламентарий. Он пожаловался, что из-за этой ситуации у него возник «когнитивный диссонанс».

«Означает ли это, что «карантин» закончился и русской культуре в Литве уже дан зеленый свет?» — вопрощал Гедвилас. Оценить ситуацию неравнодушный парламентарий попросил министра Кайриса и председателя комиссии Сейма по культуре Витаутаса Юозапайтиса.

В октябре 2024-го в Литве состоялись парламентские выборы, по итогам которых прежняя правящая коалиция, членом которой был Кайрис, потеряла власть. Их сменщики немного отошли от жестких русофобских установок и даже пытаются смягчить некоторые из принятых ранее законов.

Например, новый министр внутренних дел Владислав Кондратович (Социал-демократическая партия Литвы) распорядился отложить до 2026 года исполнение принятого прошлой обладательницей этого поста Агне Билотайте (Союз Отечества — Христианские демократы Литвы) запрета на сдачу экзаменов по вождению на русском языке.

В свою очередь, новый министр культуры Шарунас Бирутис допустил другую «вольность» — перед введением в должность он заявил, что не надо путать культуру с политикой и навешивать негативный ярлык на всех представителей русской национальности. Эти слова вызвали негодование националистов — особенно возмутился Кайрис, испугавшийся того, что если Литва ослабит гонения на русскую культуру, то Запад и Украина могут ее «неправильно понять».

Однако литовские соцдемы отказались дистанцироваться от назначенного ими главы минкульта и согласились с тем, что не нужно грести всю русскую культуру под одну гребенку, а стоит отделить «правильных» артистов от «неправильных». «Я думаю, нам следует быть внимательными к той русской культуре, которая не соответствует нашим демократическим ценностям. Однако классика есть классика, особенно в музыке», — заявил глава фракции социал-демократов в Сейме, экс-посол Литвы в России Ремигиюс Мотузас.

Святее батьки украинского

Министр Бирутис предпринял робкую попытку вернуть в литовские театры русскую классику.

«Интересно, что мы в нашем Национальном театре оперы и балета запретили «Щелкунчика», «Лебединое озеро», но «Украинский классический балет» сейчас гастролирует с «Щелкунчиком». Я хочу спросить министра культуры Украины, как он на это смотрит. Мы не должны быть святее папы Римского. Иногда я боюсь, что мы боимся самих себя. Боимся, что после просмотра рождественской сказки мы станем «прокремлевскими«», — сказал новоиспеченный министр культуры литовским СМИ.

Бирутис признался в любви к творчеству Чайковского и подчеркнул, что это «не делает его более прокремлевским или менее поддерживающим Литву или Украину». По словам Бирутиса, руководимое им министерство и правительство «запланировали меры по повышению информационной грамотности и гражданственности, поэтому думаю, что в будущем нам будет не страшен первый концерт Чайковского».

На ситуацию обратило внимание американское издание New York Times, рассказавшее, что «Щелкунчик» в литовском Национальном театре оперы и балета заменили на итальянский балет «Арлекинада» композитора Рикардо Дриго, но многие зрители остались этим недовольны.

Издание приводит их отзывы. «Во всём «Щелкунчик» лучше — музыка, танцы, сюжет», — отметила 38-летняя Эгле Бредене, покинувшая театр в антракте. Аналогичное мнение высказала 67-летняя Татьяна Кузнецова, сказавшая, что Чайковский «принадлежит всему миру, а не только России», добавив, что искусство не должно смешиваться с политикой. «Что общего у Чайковского с войной в Украине?» — вопрошает Кристина Борковска, пришедшая в театр с внучкой.

Экс-министр культуры Дарюс Куолис назвал запрет культурных произведений противоречащим самой идее свободы. «Мы боролись с советской властью, чтобы обрести свободу, а не чтобы запрещать произведения искусства», — заявил он.

Невольно напрашивается сравнение этой ситуации с недавним скандалом вокруг «Щелкунчика» в России — когда во время недавних постановок этого произведения в Большом театре возник ажиотаж столь бешеный, что его сравнивали с психозом.