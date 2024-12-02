Москва, 2 декабря, 2024, 18:56 — ИА Регнум. Ажиотаж вокруг балета «Щелкунчик» в Большом театре является массовым психозом, заявил театровед, историк театра и театральный критик Николай Песочинский.

«Я считаю, что ажиотаж вокруг «Щелкунчика» — психопатологическая ситуация. Когда безумная толпа в один конкретный день кинулась на один конкретный спектакль, то, конечно, сайт в какой-то момент перестанет работать. Ни одна разумная система, включая сайт Большого театра, просто не может выдержать этого массового психоза», — приводит его слова агентство «Москва».

Таким образом он прокомментировал недавнюю ситуацию с билетами на балет, которые были распроданы за две минуты, и вдобавок к этому сайт Большого театра перестал функционировать. Критик заявил, что балет «Щелкунчик» показывают не только в Большом театре и призвал россиян посетить представления этого и других спектаклей в других городах России.

Театровед уточнил, что на трёхчасовой балет мало смысла идти с детьми, потому что им будет тяжело вытерпеть столь долгое представление, а также потому что они не приспособлены слушать эти композиции в силу своего возраста.

Как передавало ИА Регнум, 2 декабря в 10:00 стартовали продажи билетов на первый в этом сезоне показ новогоднего балета «Щелкунчик» в Большом театре. Билеты были раскуплены за две минуты, при этом продажа осуществлялась по паспорту, а перед покупкой необходимо было заранее создать на сайте театра личный кабинет.