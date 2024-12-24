Растущие цены на легковушки заставляют российских автолюбителей искать альтернативные варианты купить машину подешевле. На этом фоне новое дыхание получил, казалось бы, уже отживший своё рынок машин, представляющих собой набор неизвестно кем собранных автозапчастей. А то и вовсе распиленных и заново сваренных кусков авто, пострадавших в ДТП.

ИА Регнум

По статистике, в первом полугодии 2024 года новые машины в России подорожали на 14%. Средняя цена достигла 3,16 миллиона рублей, что почти вдвое больше, чем в 2020 году. Для не имеющих возможности, но имеющих желание купить авто остаётся рынок подержанных машин. Но здесь резко возрастает опасность наткнуться на самые неожиданные варианты, несущие опасность для владельца.

Прежде всего, речь о так называемых автоконструкторах — машинах, собранных из запчастей. Раньше такой метод широко применялся по отношению к иномаркам: их в прямом смысле доставляли по частям, чтобы сэкономить на таможенных пошлинах. Из-за рубежа привозили двигатель, кузов, ходовую часть и т.д., а затем всё это монтировали в готовое авто.

Бывали случаи, что в России таким путём появлялись суперкары вроде Ferrari, только собранные из кусочков на месте, а не на фабрике.

Со стороны может показаться, что никакой разницы нет, ведь в результате вы все равно получаете новый автомобиль. Но проблема в том, что подобную машину нельзя легализовать — получить ПТС (паспорт транспортного средства). Максимум что может идти в комплект к «автоконструктору» — договор о покупке запчастей и агрегатов, а также грузовые таможенные декларации на них.

Раньше, чтобы поставить такое авто на учёт, был нужен похожий автомобиль, например пострадавший в ДТП. Однако с 2018 года в России запрещено ставить на учет машины, у которых нельзя идентифицировать изготовителя из-за отсутствия на сменных деталях заводских номеров. Поэтому, даже если перед вами вроде бы новое авто «в идеале», вы не сможете легально на нём ездить — при проверке документов сотрудники ГИБДД изымут машину и отправят её на штрафстоянку.

К тому же неизвестно, кто, где и насколько качественно её собрал.

Покупать подобное авто, отмечают эксперты, стоит только в качестве донора при ремонте своей машины.

«Распил» и «карпил»

Еще одним распространённым раньше способом был ввоз в Россию распиленных автомобилей. Это тоже позволяло минимизировать расходы на таможне — в декларации заявлялась не машина как таковая, а опять-таки набор запчастей.

Целый автомобиль распускали по стойкам крыши и по полу кузова, снимали двигатель и ходовую часть, демонтировали задние и лобовые стёкла. В зависимости от особенностей устройства машины её разрезали по днищу, лонжеронам, по передним или задним стойкам. При этом большинство элементов оставалось на своих местах.

Затем, уже в на месте, это всё сваривалось по швам распила и собиралось обратно.

Еще один вариант — карпил. В этом случае для снижения таможенных пошлин автомобиль распиливался не по стойкам кузова, а по передней части капота. Кроме того, с него снимались крылья, бампер, все внутренние детали. Дальше по обычной схеме: ввоз запчастей и сборка.

Прежде также широко использовалась схема, когда привозились части кузова к машине, попавшей в ДТП. Например, если на передней части автомобиля сохранялись заводские VIN-номера, а задняя часть была разбита, то её отрезали, подыскивали подходящие фрагменты от других авто и приваривали их. Затем подобные «Франкенштейны» продавались как «почти новые».

Особенно подобными фокусами славились умельцы из стран Прибалтики.

Широко использовалась и схема ввоза распилов, полученных из японских автомобилей с правым рулём, через страны Средней Азии. У «японок» зачастую нет 18-значного VIN-номера, а только номер кузова.

«Проблема автомобильных конструкторов появилась не вчера. Уже много лет этим заправляют международные преступные группировки, поставляющие такие «восстановленные» машины на вторичный рынок, — рассказывает специалист автоподбора компании Upgrade car Антон Фомичёв. — Мы неоднократно сталкивались с подобными случаями, когда получали транспортные средства, приобретённые на американских автомобильных аукционах».

Существует множество полулегальных международных контор, которые покупают там битые авто и отправляют их в страны Восточной Европы. Затем их доводят до ума и реализуют в России и других странах СНГ.

Причём, если заявлено, что у машины в ходе ДТП «лишь слегка поцарапано крыло», которое потом «шлифанули», то это настораживает куда больше явных и видимых повреждений. Под нарядным слоем краски и шпаклёвки регулярно выявляли сварные швы, указывавшие на полное восстановление кузова.

После введения антироссийских санкций в 2022 году подобные авто из стран Запада попадают в Россию через постсоветские страны, где их предварительно легализуют. Потенциальному покупателю обычно рассказывают, что автомобиль долгое время стоял там на спецучете.

«Распилы» и «карпилы» опасны по ряду причин. То, что на авто отвалится краска или по местам стыковки пойдет ржавчина — меньшие из бед. Реальная проблема, если на скорости такая машина буквально развалится на составные части. А при попадании в ДТП и столкновении «распилы» и «карпилы» фактически разрывает пополам — как раз по месту шва. Излишне говорить, какую опасность это несёт для водителя и пассажиров.

Как не потерять нервы и деньги

Как избежать покупки подобных авто? Прежде всего, потребовать от продавца предоставить документы: ПТС, сервисную книжку с отметками прохождения ТО, грузовую таможенную декларацию (ГТД) на двигатель, ГТД на кузов, документы по сделке купли-продажи автозапчастей. Впрочем, документы могут принадлежать донорскому автомобилю, поэтому стоит ориентироваться на состояние машины.

Особое внимание стоит обратить на стойки кузова, к которым крепится крыша. По ним обычно осуществляется распил. Позже именно в местах сварки может возникать коррозия.

Также имеет значение качество лакокрасочного покрытия кузова. Для его проверки желательно использовать толщиномер. Если авто достаточно возрастное, но на машине нет потертостей и сколов, это подозрительно. А порой создатели конструкторов не утруждают себя перекраской всех деталей, они могут отличаться оттенками.

Должен настораживать и небольшой пробег, если речь идёт о неновом авто (его можно проверить по базам данных). Один из косвенных признаков «карпила» — замена уплотнителей окон. И, разумеется, слишком привлекательная цена автомобиля, часто по низу рынка — один из главных маячков наличия проблемы.

Впрочем, даже при всём внимании непрофессионалу легко стать жертвой обмана ушлых продавцов. Поэтому, чтобы избежать неприятностей при покупке автомобиля, лучше обращаться к проверенным специалистам в области автоподбора.