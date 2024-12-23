В ночь на 22 декабря вооруженные силы США нанесли комбинированный удар по йеменской территории, находящейся под контролем проиранского движения «Ансар Аллах» (хуситы). Операция, по заявлению Пентагона, была призвана снизить военный потенциал шиитской группировки и сорвать готовившиеся нападения на военные корабли ВМС США и торговые суда в Красном и Аравийском морях.

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Однако на практике американцы, сами того не желая, подарили хуситам мощный пропагандистский козырь.

Американский многоцелевой палубный самолет F/A-18 был сбит, став первой подтвержденной потерей американской авиации с момента начала операции «Страж процветания». И поверить в то, что вина за потерю борта лежит исключительно на самих американцах, довольно сложно.

Цель — столица

Целями нынешнего налета стали военные объекты хуситов в Сане, столице Йемена (с 2014 года находится под контролем хуситов). В качестве приоритетных целей были определены склады вооружений и командный пункт движения, выявленный в районе Аттан.

Нынешняя атака США на объекты хуситов стала одной из самых крупных за последние полтора года.

Она лишь немного уступила по числу атакованных объектов операции «Страж процветания», с которой началось противостояние между «Ансар Аллах» и американским контингентом на Ближнем Востоке.

Точное количество задействованных сил США не раскрывают, объективный контроль также дает противоречивые представления о числе задействованных ударных средств.

При этом Пентагон не скрывает, что декабрьская операция США стала самым интенсивным боевым применением американского военного флота со времен Второй мировой войны.

Оперативный ответ

Несмотря на то, что атаки на наземную инфраструктуру хуситов, как правило, являются «игрой в одни ворота» и движение «отвечает» на них асимметрично — ударами по объектам американских союзников на Ближнем Востоке (главным образом Израиля) или атаками на военные и гражданские суда, в этот раз реакция на американские удары последовала практически сразу.

Уже после первой волны ударов хуситы запустили несколько БПЛА-камикадзе и противокорабельную крылатую ракету в направлении американского авианосца USS Harry S. Truman, однако все ударные средства были оперативно сбиты корабельными системами ПВО.

Флот США урона не понес. Зато одного борта не досчиталась палубная авиация.

Средства ПВО ракетного крейсера USS Gettysburg по ошибке сбили многоцелевой самолет F/A-18 (приписан к эскадрилье авианосца USS Harry S. Truman), принимавший участие в ударах по подконтрольной хуситам Сане.

Несмотря на то, что экипаж самолета остался жив, потеря F/A-18 сильно снизила медийный эффект от ударов по хуситам и породила множество слухов о наличии у «Ансар Аллах» неких «новых военных технологий».

Конечно, хуситы умудрялись «приземлять» авиацию противника и до этого.

Так, за время конфликта в Йемене они как минимум трижды сбивали истребители F-15 американского производства, однако все они были приписаны к армии «Аравийской коалиции» во главе с саудитами и пилотировались арабскими экипажами. А вот дотянуться до ВВС США им до недавнего времени не удавалось.

Неудивительно, что оплошность оппонентов хуситы быстро записали на свой счет.

Официальный представитель движения Яхья Сариа позже заявил, что борт сбили именно йеменские революционеры. По его данным, на то, чтобы «загнать в ловушку» один из самолетов, потребовалось восемь крылатых ракет и 17 беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, Сариа намекнул, что нанесенный флоту США ущерб не ограничился только одним палубным самолетом.

Хакеры, лазеры и военные советники

Само собой, столь неожиданная развязка ночной операции почти сразу породила волну слухов и гипотез о реальной картине боя. Так, большую популярность приобрела версия, что «дружественный огонь» американского крейсера был умело спровоцирован противником.

Якобы подразделения «Ансар Аллах» применили против морских сил США передовые разработки РЭБ и «подменили» цель, в результате чего команда USS Gettysburg приняла свой же самолет за вражескую ракету.

Довольно много рассуждали и об особых «лазерных системах», вживленных в хуситские БПЛА и ракеты. Новейшие технологии наведения якобы позволили преодолеть плотный заградительный огонь корабельных ПВО и уничтожить один из отбомбившихся по Сане самолетов.

В качестве подтверждения данной гипотезы приводились в том числе факты, что ракеты хуситов, в отличие от иракских и ливанских, регулярно и легко преодолевают прославленную израильскую систему «Железный купол». После брифинга Сариа данная версия стала одной из основных в арабоязычном сегменте Интернета.

Однако на практике такие слухи распускались преимущественно блогерами, близкими к «Ансар Аллах», и не были подкреплены какими-либо доказательствами.

Несколько по-иному ситуацию оценила западная блогосфера, там поспешили вспомнить не только иранских, но и российских военных советников, о гипотетическом участии которых западные таблоиды периодически писали на протяжении всего года.

По версии западных медиа, Москва поделилась с Саной некоторыми «передовыми разработками» (включая упрощенный аналог лазерных излучателей), которые были опробованы против США в боевых условиях. Однако данная версия содержит большое количество допущений и искажений, а потому также не выдерживает критики.

В целом наиболее вероятной и реальной версией событий остается техническая ошибка экипажа американского крейсера.

Однако даже при таком раскладе Пентагону придется подходить к планированию будущих комбинированных операций против хуситов более тщательно — чтобы те не могли использовать выявленную уязвимость и не принялись «загонять» американскую авиацию под огонь собственной корабельной ПВО.