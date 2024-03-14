Материалы с тегом «Хуситы»
Хуситы успешно провели испытание гиперзвуковой ракеты в Йемене
Правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Аллах» (хуситы), поддерживаемое Ираном, провело испытание гиперзвуковой ракеты высокой поражающей способности. Об этом сообщил «РИА Новости» военный источник. Как пояснил источник, такие ракеты будут выпускать в Йемене для использования во время...
14 марта 2024
СМИ связали выход иранского судна в Красное море с хуситами
Иранское судно «Бешхад» может помогать повстанцам-хуситам наносить удары по судам других стран. Об этом сообщила газета Financial Times (FT). Такое предположение авторы публикации сделали на основании данных сервиса по отслеживанию судов MarineTraffic. Так, неподвижно находящийся в Красном море...
10 марта 2024
Хуситы заявили об ударах по эсминцам ВМС США
Боевики йеменского мятежного движения «Ансар Алла» (хуситы) нанесли удары по коммерческому судну и нескольким американским эсминцам в Красном море и Аденском заливе. Об этом 9 марта сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah. «Военно-морские силы Йемена...
9 марта 2024
ВМС Британии сообщили об очередном нападении на судно у берегов Йемена
На британское судно 8 марта совершили нападение у побережья Йемена в Аденском заливе, сообщил Центр координации морских торговых перевозок (UKMTO) при ВМС Великобритании на своём сайте. «UKMTO получил уведомление об инциденте в 50 морских милях (93 км) к юго-востоку от йеменского Адена», — сообщило...
8 марта 2024
Военные США нанесли удары по противокорабельным ракетам и дрону в Йемене
Американские военные нанесли удары по четырём противокорабельным крылатым ракетам и одному беспилотнику на контролируемой мятежным движением «Ансар Алла» (хуситы) части Йемена. Об этом 8 марта сообщило Центральное командование США (CENTCOM) в социальной сети X. «Между 15:35 и 16:55 по времени Саны...
новость часа
8 марта 2024
Байден заявил о готовности США защищать свой персонал на Ближнем Востоке
США без колебаний готовы применить меры для защиты американского персонала и военнослужащих на Ближнем Востоке на фоне угроз со стороны йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы). Об этом глава Белого дома Джо Байден заявил 7 марта в рамках ежегодного послания «О положении страны» членам Конгресса...
8 марта 2024
Корабль ВМС Индии эвакуировал экипаж подвергшегося атаке хуситов судна
Эсминец Военно-морских сил Индии «Калькутта» успешно эвакуировал экипаж судна, ранее атакованного ракетой или беспилотником йеменского мятежного движения «Ансар Алла» (хуситы) в Аденском заливе. Об этом 7 марта сообщила газета Times of India. По информации издания, это произошло 6 марта, когда...
7 марта 2024
При атаке хуситов на сухогруз в Аденском заливе погибли три моряка
Три человека погибли, ещё четверо получили ранения в результате атаки хуситов из правящего на севере Йемена движения «Ансар Аллах» на сухогруз в Аденском заливе. Об этом 6 марта сообщили в Центральном командовании США (CENTCOM). «Ракета попала в судно, и международная команда сообщила о трех...
7 марта 2024
В Белом доме уточнили, что атакованное хуситами судно не принадлежит США
Гражданские лица погибли в результате удара йеменских хуситов из движения «Ансар Аллах» по судну True Confidence в Аденском заливе, но оно не принадлежит США. Такое заявление сделала 6 марта пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга для журналистов. «Сегодня хуситы убили невинных...
7 марта 2024
Три моряка пропали после атаки хуситов на балкер у берегов Йемена
Три моряка пропали без вести и четверо получили ранения после атаки у берегов Йемена на принадлежащий Греции балкер True Confidence, следующий под флагом Барбадоса. Об этом 6 марта сообщило агентство Reuters. Балкер носит название True Confidence, нападение, по данным Центра координации морских...
6 марта 2024
СМИ: хуситы атаковали американское судно у Баб-эль-Мандебского пролива
Йеменское мятежное движение «Ансар Алла» (хуситы) атаковало американское судно возле Баб-эль-Мандебского пролива. Об этом 6 марта сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник. «Силы «Ансар Алла» атаковали американский корабль около Баб-эль-Мандеба», — говорится в сообщении. Как передавало ИА...
6 марта 2024
Британские ВМС сообщили о новом нападении на судно у побережья Йемена
У берегов Йемена в Аденском заливе произошло очередное нападение на судно. Об этом 6 марта сообщил на сайте Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO). «UKMTO получил уведомление об инциденте в 54 морских милях к юго-западу от йеменского Адена [в Аденском заливе]»...
6 марта 2024
Йеменские хуситы заявили об ударе по двум эсминцам США в Красном море
Два американских корабельных эсминца атаковало правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» в Красном море. Об этом 5 марта сообщил военный представитель движения Яхья Сариа в соцсети Х. Уточняется, что военно-морские силы, ракетные войска и военно-воздушные силы Йемена атаковали американские...
новость часа
6 марта 2024
В Красном море перебили кабели связи между Европой, Азией и Африкой
В Красном море перебили четыре подводных телекоммуникационных кабеля между Европой, Азией и Африкой. Об этом стало известно 5 марта. «Повреждения получили линии связи Asia-Africa-Europe 1 (AAE-1), Europe India Gateway, Seacom и TGN, на которые приходится 25% регионального трафика», — говорится в...
новость часа
5 марта 2024
Американские военные заявили о перехвате двух крылатых ракет в Красном море
Американские военные смогли перехватить две противокорабельные крылатые ракеты над акваторией Красного моря. Об этом 5 марта сообщило Центральное командование США (CENTCOM) в соцсети Х (ранее Twitter). «В 20:00 (совпадает с мск) силы CENTCOM осуществили два удара в целях самообороны по двум...
5 марта 2024
США подтвердили гибель сухогруза Rubymar в Красном море после атаки хуситов
Британский сухогруз MV Rubymar, атакованный хуситами в Аденском заливе, затонул в Красном море. Это подтвердило Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM) в соцсети X. Хуситы — правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» — 19 февраля заявили об атаке на сухогруз. Они утверждали, что...
новость часа
3 марта 2024
Британский сухогруз Rubymar затонул в Красном море после атаки хуситов
Британский сухогруз Rubymar, который йеменские хуситы атаковали 19 февраля, затонул в Красном море, говорится в заявлении международно признанного правительства Йемена, которое приводит госагентство SABA. «Кризисная группа, занимающаяся мониторингом ситуации на Rubymar, объявила, что судно затонуло...
2 марта 2024
США нанесли удар по ракете хуситов, нацеленной на Красное море
Американские военные нанесли удар по готовой к запуску ракете класса «земля — воздух», принадлежащей мятежникам-хуситам из движения «Ансар Аллах», в Йемене. Об этом сообщает 2 марта Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM). Удар был нанесён в целях самообороны 1 марта примерно в 12:40...
2 марта 2024
Немецкий фрегат по ошибке едва не сбил беспилотник союзников в Красном море
Фрегат ВМС Германии Hessen во время атаки йеменских хуситов в Красном море по ошибке пытался сбить беспилотник союзников, сообщает немецкое информагентство DPA. Сообщается, что Hessen поразил два атаковавших его дрона и одновременно едва не сбил беспилотник союзных сил. Это было первое боевое...
новость часа
28 февраля 2024
Лавров заявил, что действия США и Британии против Йемена не имеют мандата
Россия не оправдывает обстрелы коммерческих судов в акваториях Красного моря и Аденского залива, но и не может оправдать агрессивные действия США и Великобритании против Йеменской Республики, заявил 27 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с премьер-министром Йемена...
27 февраля 2024