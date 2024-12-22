Марина Бахилина — мать трёх русских солдат. А ещё она доброволец, уже почти два года она находится в зоне СВО: готовит для военных, собирает и отвозит гуманитарную помощь, помогает семьям бойцов. При этом она успевает руководить региональным штабом Комитета семей воинов Отечества за тысячи километров от Донбасса — в Республике Саха (Якутия).

Фото из личного архива Марины Бахилиной

Три настоящих богатыря, сыновья собеседницы ИА Регнум, оказались на фронте по-разному. Старший, автомеханик — по мобилизации, средний — кадровый военный, в ВДВ уже двадцать лет, награждён орденом Мужества, младший, бизнесмен — пошёл добровольцем, по контракту.

Сыновей, рассказывает Бахилина, она не отговаривала.

«Я сама боевая, воспитана была на коммунистических идеях. Родина сказала — значит, надо. Что я могла сделать? И парням уже не 15 лет: 36, 38 и 40», — перечисляет Бахилина.

Сама же она, признаётся повар, решила отправиться в зону СВО спонтанно, во время встречи с президентом Владимиром Путиным. На встрече присутствовали матери военных

Фото из личного архива Марины Бахилиной

«Когда мы были у него, мой средний сын был как раз очень тяжело ранен. У меня к президенту был такой вопрос: хорошо бы, чтобы к раненым сразу приставляли психологов, потому что они же в шоке от войны, от ранения. И как раз перед тем, как я зашла в кабинет Владимира Владимировича, мне позвонил старший сын. Я у него обо всём спросила — о питании, об одежде, а он мне говорит: «Мама, я скорее всего умру не от пули, а от язвы желудка. Питание плохое, горячей пищи нет», — вспоминает женщина.

Тогда её буквально осенило: по профессии Бахилина — технолог общественного питания. Она сказала Путину: «Если наше Минобороны не может прокормить солдат, я с удовольствием это сделаю». Глава государства засмеялся, ответил: «Всё уладим, а вы нам тут нужны, там есть кому воевать».

После встречи, которая состоялась в ноябре 2022 года, женщина сходила в военный комиссариат, но военком отказался отправить её поваром в зону СВО — сказал, что в Якутии нет подразделения, к которому он мог бы её прикрепить. Но подсказал обратиться в Ростов. Там тоже отказали, по возрасту. И только через два месяца собеседнице агентства удалось добиться своего, отправившись в качестве волонтёра опорного пункта Якутии в Новоазовск, город в ДНР

Фото из личного архива Марины Бахилиной

На вопрос, не жалеет ли она о своём решении, Марина Бахилина отвечает не задумываясь: «У меня все сыновья воюют, что мне делать дома одной?».

«Начала в опорном пункте готовить еду, приезжали солдаты — кто в госпиталь, кто из госпиталя, кто в отпуск, кому на передовую пирожки передашь. Гуманитарку развозили по частям», — рассказывает она.

Вопрос с психологической помощью, по словам Бахилиной, тоже решился, по крайней мере в Якутии. Уже зимой 2023 около сотни профессионалов отправились переучиваться на военных психологов. Её сын, проходивший реабилитацию, тоже обращался к психологу — ему помогли.

Впервые в Донбассе

Быть поваром для Марины Бахилиной — не работа, а призвание. По любимой специальности раньше она работала в детском доме «Берегиня» в Якутске.

«Некоторые на работу идут, а я — лечу», — с улыбкой добавляет она.

Ещё одна страсть собеседницы ИА Регнум — спорт: она мастер спорта по лыжному спорту и КМС по пулевой стрельбе.

В Донбассе повар до СВО никогда не бывала. Сейчас в Новоазовске, рассказывает она, дыхание войны практически не ощущается. Город совершенно не пострадал, в том числе потому, что в нём базировались «азовцы» (боевики запрещённой в РФ террористической организации).

«Он целый, ни грамма не разгромлен. Всё только потому, что местные им [«азовцам». — Прим. ред.] всё отдали: скотину, машины, технику. Но люди встречаются и двуличные: помните, как в «Свадьбе в Малиновке»*? Сегодня какая власть — красная или белая? Некоторые идут мимо — с удовольствием здороваются, общаются, а другие… В спину плюют, гадости говорят [российским военным]», — поделилась Бахилина.

С расположенного в Новоазовске опорного пункта она выезжает редко. Да и по городку гуляет нечасто. Даже с сыновьями, служащими на разных участках фронта, ей удалось увидеться всего несколько раз: дважды с младшим в Запорожской области, дважды со старшим в Кременной.

Обо всех проблемах военных она теперь знает не понаслышке, поэтому людям, обращающимся в якутское отделение КСВО, может не только помочь, но и дать дельный совет

Фото из личного архива Марины Бахилиной

«Довольно частая ситуация. Звонит мама, говорит — сын пропал. Прошло всего 12 дней. Я ей объяснила, что панику можно поднимать только месяцев через четыре-пять. И действительно, через неделю сын объявился. Я ей говорю: вы его хотя бы поругали? У меня с сыновьями всё чётко: в понедельник, среду и пятницу мы связываемся — хотя бы смайлик друг другу отправляем», — рассказывает Бахилина.

Сама она однажды попала под обстрел — в Запорожской области. При этом обратила внимание на то, как по-разному люди реагируют на опасность: «Шофёр говорит — едем вперед, военные корреспонденты — разворачиваемся, а я предложила выпрыгнуть и бежать в разные стороны — чтобы хотя бы кто-то спасся».

В результате атаковавший машину дрон сбили, никто не пострадал.

Якутская кухня и настоящая мама

В Якутске на мосту через озеро Талое стоит памятник якутскому карасю, которого ещё называют «золотой рыбкой». Считается, что это один из самых жирных, мясистых и вкусных карасей, для традиционной подлёдной ловли этой рыбы существует даже уникальное местное название — «мунха».

Марина Бахилина рассказала, как «золотые рыбки» из Республики Саха спасли её коллегам, волонтёрам, жизни.

«В прошлом году нас угостили якутскими карасями, я их на обед нажарила, а парни уже должны были выехать — раздавать гуманитарку. Говорят — уезжаем, а я психанула и остановила их: «Пока карасей не поедите, ничего никуда не повезёте». Почти силой заставила их. Вечером они приезжают и говорят: «Тётя Марина, вы и караси нам жизни спасли, если бы не они…». Выехали парни из-за карасей на полчаса позже, потому и живы остались, а не приехали туда, где всё сровняли с землёй»

Фото из личного архива Марины Бахилиной

Другие якутские блюда собеседница ИА Регнум тоже готовит: суп из потрохов, якутские лепёшки, супы по-якутски, но своим фирменным блюдом она называет «борщ по-украински» — сытный, наваристый.

Бойцы называют её не иначе как «мама Марина». Сама же она говорит о них, как о своих детях. Да, взрослых и самостоятельных, сильных и храбрых, настоящих воинах. Но всё равно мальчишках, о которых нужно заботиться.

«Материнская любовь Марины Бахилиной и её настоящий, негромкий патриотизм сделали эту удивительную женщину из Якутии известной на всю страну», — уверена руководитель Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова.