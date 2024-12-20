Бывший народный депутат, а ныне вольный политолог Вадим Денисенко, некогда один из рупоров партии экс-президента Петра Порошенко, старательно просмотрел все 4,5 часа прямой линии Владимира Путина. И затем отправился на радио медиахолдинга «соросят», чтобы истолковать увиденное и услышанное.

ИА Регнум

Такая прилежность в целом свойственна украинскому политикуму, для которого Путин — что-то вроде злого божества: за всеми его выступлениями следят так тщательно, как этого не делают даже российские СМИ. А нынешней выход российского президента к прессе вызвал небывалый шквал эмоций даже от первых лиц украинского режима, перешедших уже и на личные оскорбления — по всей вероятности в связи с тем, что они официально вычеркнуты из переговорного процесса.

Единственный, кто не отметился в этом параде сквернословия — глава Верховной Рады Руслан Стефанчук, которого президент РФ как-то называл единственным, с кем можно вести переговоры. Так что в отношении спикера «голос Коломойского», сидящий в Лукьяновском СИЗО нардеп Александр Дубинский, высказался в присущем ему ядовитом стиле.

«Подскажите кто-то говорящей хмельницкой свинье, что ей тоже надо как-то обозвать Путина, чтобы не казалось, что свинья считает себя чуточку легитимнее остальных», — написал он в своем телеграм-канале, где неустанно сквернословит в адрес всех топовых руководителей Украины, начиная с Зеленского.

Естественно, ракетный удар по Киеву в ночь на 20 декабря был немедленно объявлен местью за оскорбления — по соцсетям понеслась волна, которую даже начали осаживать специально обученные эксперты. Поскольку получается, что виноват во всем Зеленский, не следящий за языком.

«На самом деле — это фейк и манипуляция. Фейк и манипуляция, поскольку невозможно отдать приказ о подобном ударе и в течение пары часов привести его в исполнение. Такие удары планируются заранее, просчитываются цели, выделяется боекомплект, рассчитываются стартовые площадки и воздушные зоны пусков, готовится полетное задание для авиационных носителей и маршруты для дронов-камикадзе», — поясняет военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко, вбивая финальный гвоздь: тезис про «обиженного Путина» вброшен «российским ИПСО».

Ведь помимо якобы отбитого ракетного удара над Киевом мрачной тенью нависло предложение сравнить боевые качества иностранной ПВО и ракеты «Орешник» (как полагают некоторые украинские специалисты — мифической). Вероятно, вводная была успокоить население, поэтому «никакой дуэли, конечно, не будет», а если и будет — хваленые российские ракеты собьют все до единой — как «уверенно сбили» и 20 декабря.

В то же время более серьезные люди из Института изучения войны (ISW), тоже терпеливо высидев положенные часы у телевизора, пришли к выводу, что «настойчивость Путина в отношении полной капитуляции Украины является отражением его веры в то, что Россия одержит верх над украинской и западной решимостью». И на меньшую сделку российский президент не согласится.

Кроме того, аналитики отреагировали на резонансные заявления об «Орешнике» куда более сдержанно. Они считают, что таким образом Путин стремится давить на западных партнеров Киева, чтобы они ограничили Украину в ударах по России с помощью оружия, предоставленного Западом.

Зато вместе с основной массой комментаторов эксперты ISW напирают на еще один важный для украинской пропаганды тезис: с российской экономикой «на самом деле» всё плохо, население стремительно нищает, цены растут, и эта проблема маскируется бравурными заявлениями. Да-да, очень похоже на то, что говорили в марте 2022 года: «ракет у РФ осталось на 2-3 пуска».

Традиционно не верят на Украине и в реальность крупных инфраструктурных проектов на новых территориях России. Тот же Денисенко почему-то решил опровергнуть наличие проекта кольцевой автодороги вокруг Азовского моря тем, что «эта дорога, по факту, существует — дорога между Мариуполем и Таганрогом — 46 километров, и она существовала еще со времен Советского Союза, еще со времен Российской империи, по сути, она существовала». Почему короткая прямая дорога вдруг превратилась в длинную кольцевую — политолог не объяснил, оставив своих слушателей осмысливать эту проблему самостоятельно.

«Прямая линия» — ежегодное постановочное мероприятие, в ходе которого Путин отвечает на заранее согласованные «вопросы граждан». В этом году Путину особенно сложно было найти ответы на вопросы о ситуации на Курщине, перспективах «СВО» и ухудшении экономической ситуации в России. Путин заявил, что Москва якобы готова к переговорам, но действия России свидетельствуют о том, что такие заявления совершенно безосновательны», — резюмирует Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Минкульте Украины, еще один супервнимательный зритель.

Так что единственный способ одолеть её, уверены в Центре, — военно-дипломатическое укрепление Украины, а также усиление санкционного давления на Россию. То есть то, что никак не относится к их собственным возможностям.

Из того, что еще потрясло до глубины души украинскую общественность — это куда более вольный стиль Путина, чем обычно. Тщательно анализируется слово «движуха», обсасывается формулировка «нужны девушки» в контексте демографической проблемы и предложение создать альтернативу порносайтам. Повсюду сквозит обида на «фейк» по поводу нелегитимности Зеленского.

Буквально под увеличительным стеклом каждое слово, казалось бы, самого ненавидимого политическими украинцами человека, изучается для доказательства тут же созданных теорий. И все в итоге сводится к одному: посмотрите, нас всех запугивает ужасный лидер ужасной страны. Дайте денег.

И таким нехитрым образом получается, что даже финансирование желания киевского режима повоевать еще всё равно зависит от Путина, который является, как ни крути, главным человеком в политической жизни Украины, без которого она просто лишится смысла своего существования.