Киев, 20 декабря, 2024, 13:53 — ИА Регнум. По предварительным данным, в результате удара ВС РФ по управлению Службы безопасности Украины в Киеве погибли высокопоставленные сотрудники ВСУ и спецслужб Украины, сообщил в пятницу, 20 декабря, координатор пророссийского подполья Николаева Сергей Лебедев.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Прилёт по управлению СБУ. По слухам, погибло несколько высоких чинов армейских и спецслужбистов. Также говорят о гибели трёх высоких чинов из ТЦК (системы военкоматов. — Прим. ред.)», — рассказал Лебедев «РИА Новости».

После удара ВС РФ в Киеве проходят выборочные проверки — сотрудники СБУ останавливают легковые машины и городской транспорт, проверяют у граждан телефоны и документы, отметил Лебедев. Со ссылкой на сообщения местных жителей он рассказал, что среди военных и руководителей города наблюдается истерика.

Как передавало ИА Регнум, пресс-служба Минобороны ранее сообщила, что целями нанесённого утром 20 декабря группового удара ВС РФ по Киеву стали пункт управления Службы безопасности Украины и конструкторское бюро «Луч», которое проектирует и производит ракетные комплексы «Нептун» и крылатые ракеты наземного базирования РСЗО «Ольха». Цели ударов были достигнуты. Также были поражены позиции зенитного ракетного комплекса Patriot.

В военном ведомстве отметили, что удар наносился в ответ на ракетную атаку по предприятию «Комбинат Каменский» в Ростовской области, совершённую 18 декабря с территории Украины. Тогда по предприятию были выпущены шесть оперативно-тактических ракет ATACMS и четыре крылатые ракеты Storm Shadow. Девять из 10 ракет были сбиты, ещё одна упала на территории комбината. В Минобороны отмечали, что действия киевского режима, поддержанные западными кураторами, не останутся без ответа.