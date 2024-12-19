8 декабря в одну из больниц Ногинска на такси приехала 35-летняя местная жительница. С собой она привезла двух мёртвых недоношенных младенцев. Поначалу женщина заявила медикам, что у неё произошёл выкидыш.

ИА Регнум

Пациентку допросила полиция. Вскоре выяснилось, что женщина сделала кустарный аборт. Свой поступок она объяснила тем, что забеременела не от мужа. Также оказалось, что жительница Ногинска уже многодетная мать, у неё трое несовершеннолетних детей.

«На момент происшествия 35-летняя жительница Ногинска находилась на 21-й неделе беременности. Она пояснила, что забеременела не от своего мужа, поэтому решила избавиться от детей, вызвав выкидыш», — рассказал собеседник ИА Регнум, знакомый с ситуацией.

Как пояснили оперативники, женщина продумала каждый шаг. Специально сняла квартиру, приехала в неё и приняла медицинские препараты, вызывающие искусственные роды. Женщина сама ножом перерезала пуповины, после чего вызвала такси и поехала в больницу за медицинской помощью.

«Проводится проверка по статье 105 УК РФ «Убийство», тела младенцев направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти. По результатам визуального осмотра внешних повреждений они не имели», — пояснил источник агентства.

Журналисты ИА Регнум связались с мужем жительницы Ногинска. Он прокомментировал случившееся и причину, по которой его жена решила избавиться от детей.

«Это не только её дети. Не понимаю, откуда такая информация, что дети не от меня. Это вообще никого не касается», — возмутился мужчина.

В СМИ также появлялась информация, что причиной поступка женщины стала ссора с любовником, от которого она забеременела.

Подозрение в двойном убийстве

Сейчас действия женщины проверяют по статье «Убийство», но мать абортированных двойняшек может избежать наказания — из-за сложности квалификации её деяния и особенностей действующего российского законодательства.

По законам страны ребёнок получает гражданские права с момента первого вдоха, в утробе матери плод не наделён правами человека, отмечает в беседе с ИА Регнум адвокат Адвокатской палаты города Москвы Игорь Баранов. Поэтому оснований для применения статьи 105 УК РФ, скорее всего, найдено не будет.

Следователям СК РФ предстоит выяснить все детали произошедшего, но уже известно, что жительница Ногинска была на 21-й неделе беременности. Это важная деталь. На данный момент в России аборт по желанию женщины разрешён до 12-й недели беременности. По социальным причинам (среди них беременность после изнасилования) — до 22-й недели. Позднее — только по медицинским показаниям, иначе искусственное прерывание беременности незаконно, отмечает Баранов.

По его мнению, дело может быть квалифицировано по статье 123 УК РФ «Незаконное проведение искусственного прерывания беременности». В статье идёт речь об искусственном прерывании беременности, то есть «любых умышленных действиях, направленных на такое деяние», рассказывает Баранов. Женщина искусственным способом и на таком сроке прервала беременность, потому возможно обращение к этому положению Уголовного кодекса.

В то же время ещё могут обнаружиться медицинские показания, что беременность была противопоказана здоровью женщины, уточняет юрист. В таком случае аборт допускается на любых сроках. При этом в Уголовном кодексе говорится, что закон осуждает «проведение искусственного прерывания беременности лицом, не имеющим высшего медицинского образования соответствующего профиля». У жительницы Ногинска медобразования, разумеется, не было.

Лакуна в законе

За последние годы в разных регионах страны было несколько громких историй, связанных с проведением нелегальных абортов.

Так, в Хабаровской городской больнице №11 сотрудники гинекологического отделения проводили аборты пациенткам на сроках свыше 12 недель без медицинских или социальных показаний. В Верхнеуральском районе Челябинской области заведующая родильным отделением получила два года условного срока после того, как сделала нелегальный аборт за взятку в 5 тысяч рублей — на 17-й неделе беременности. Во время операции пациентке повредили матку, её пришлось удалить. Женщина больше не сможет иметь детей.

А в Чите осудили врачей частной клиники, которые делали аборты без лицензии и необходимого оборудования: в 2019–2021 годах акушеры провели больше 40 подобных операций. Одна из пациенток серьёзно пострадала. Директор клиники уехала за границу, её объявили в федеральный розыск.

Но во всех этих случаях за нелегальные аборты наказывали врачей. Что же касается жительницы Ногинска, лично прервавшей беременность, в её случае действующий закон может трактоваться по-разному.

«По этой ситуации нужно понимать много конкретики. Если будут установлены все обстоятельства, потенциально ногинчанка может стать обвиняемой по статье 123 УК РФ, потому что искусственно создала условия (приняла препараты) для избавления от беременности», — отмечает Игорь Баранов.

Максимальное наказание по этой статье — исправительные работы на срок до двух лет. Реального лишения свободы не предусмотрено. Очевидно, 35-летняя женщина хорошо изучила статьи Уголовного кодекса, потому что сделала кустарный аборт именно на 21-й неделе, не позже.

«До 22 недель плод считается нежизнеспособным вне материнской утробы. Если плод рождается до этого срока, считается, что произошёл выкидыш, — отмечает в беседе с ИА Регнум врач Ольга Демичева. — Если по медицинским показаниям или по иным причинам прерывают беременность до этого срока, это искусственный аборт на позднем сроке».

Человеческий эмбрион — уже человек

С точки зрения закона ещё не родившийся человек не является субъектом права, у него нет юридических прав. Соответствующее пояснение приводится в ч. 2 ст. 17 конституции: «Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения».

Но с точки зрения биологии человеческий эмбрион — уже человек, поскольку обладает человеческим генотипом и уникальным генетическим кодом, объясняет Ольга Демичева. Она напоминает, что беременность у женщины длится 40 недель (сроки в 38-42 недели являются вариантами нормы). Доношенной беременность считается с 38 недель. Термином «эмбрион» специалисты пользуются до 9-й недели беременности, затем употребляют термин «плод».

После 22-й недели внутриутробного развития, в случае, если происходят роды и плод жив, используется термин «ребёнок», поскольку при рождении на таком сроке он может быть жизнеспособен — при наличии соответствующей медицинской помощи.

«До 38-й недели роды считаются преждевременными, а ребёнок — недоношенным», — говорит Демичева. Но по закону всеми правами человека он обладает только с момента рождения, ещё раз напоминает собеседница ИА Регнум.

Сейчас следствие по происшедшему в Ногинске продолжается. Экспертам предстоит выяснить все обстоятельства этого жуткого дела, в котором женщина, тщательно всё спланировавшая и фактически убившая двоих детей, может вовсе избежать наказания.

Возникает вопрос: если врачей судят за нелегальные аборты, чем отличаются действия женщины, которая сделала то же самое? И не стоит ли внести поправки в закон, чтобы защитить право детей на жизнь и пресечь подобные ситуации в будущем?