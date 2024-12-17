16 декабря в Молдавии начало действовать чрезвычайное положение. Формальным основанием для его введения является угроза энергетического кризиса. Ввиду прекращения действия 31 декабря транзитного договора на прокачку российского газа через Украину существует угроза остановки его поставок на Днестровскую ГРЭС близ Тирасполя.

Иван Шилов ИА REGNUM

Нет, официальный Кишинёв не особо беспокоит гуманитарная ситуация в самоопределившейся Приднестровской Республике. Гораздо больше его волнует угроза потери электроэнергии, вырабатываемой на ГРЭС.

По существующей схеме для собственных нужд Республика Молдова (подобно Украине) покупает газ у европейских трейдеров, однако есть серьёзные основания полагать, что это тот же продукт «Газпрома», но перепроданный посредниками.

Одной из главных причин отсутствия газа из России в молдавской части Бессарабии является исторически сложившийся долг Кишинёва перед «Газпромом».

Российская сторона оценивает его в 709 млн долларов, в то время как молдавское правительство настаивает на сумме задолженности, почти в 100 раз меньшей. После острого конфликта из-за этого долга и была выработана ныне действующая схема: «Газпром» больше не поставляет голубое топливо напрямую Кишинёву, но делает это в отношении Приднестровья.

Последнее же, помимо потребления газа для собственных нужд, направляет выработанную из него на Днестровской ГРЭС электроэнергию в Молдавию. Энергетическая кампания на Днестре, к слову, находится в собственности российского акционерного общества «Интер РАО».

Этот энергопоток по сравнительно невысокой цене покрывает до 80% потребностей молдавской части Бессарабии в электричестве. Кроме того, он является важным источником пополнения приднестровского бюджета и политической гарантией существования пророссийского анклава в окружении прозападных Молдавии и Украины.

Блокировка российского газового экспорта через территорию Украины грозит лишить Кишинёв электричества с Днестровской ГРЭС. Велика вероятность того, что заместить его за счёт той же Румынии не удастся. Бухарест и сам сейчас испытывает серьёзный энергодефицит. А кроме того, электричество, поставляемое «румынскими братьями», значительно дороже, чем из «сепаратистской провинции».

Так что молдавские обыватели вполне могут столкнуться с уже подзабытыми «веерными» отключениями света, как и с очередным резким ростом коммунальных платежей.

Показательно, что неудачей для Кишинёва обернулся запрос поставок газа у Бухареста по фиксированной льготной цене. После того как этот вопрос стал предметом обсуждения между премьер-министрами «двух румынских государств» (как любят выражаться сторонники нового подчинения Бессарабии Бухаресту), вдруг выяснилось, что такая договорённость будет противоречить конституции Румынии.

Вполне вероятно, что такой ответ — месть главы правительства Румынии, социал-демократа Марчела Чолаку команде президента Молдавии Майи Санду, которая рьяно агитировала за либералов на недавних президентских и парламентских выборах в Румынии. О том, что электоральные неудачи румынских либералов-еврооптимистов чреваты для Санду неприятными сюрпризами, ИА Регнум писало по итогам минувших выборов президента Молдавии.

Ослабление позиций нынешнего прозападного молдавского руководства за счёт энергокризиса объективно соответствует интересам России. Тем более что в 2025 году в Пруто-Днестровской республике пройдут парламентские выборы, по итогам которых будет сформировано новое правительство. Однако остановка газового транзита больно ударит и по Приднестровью.

Положение несколько смягчает то, что на Днестровской ГРЭС есть двухмесячный запас угля, на который можно будет перевести станцию в случае отсутствия газа. Правда, её угольные блоки очень изношены, что повышает вероятность нештатных ситуаций. Разумеется, при таком переводе ГРЭС будет работать на нужды только Приднестровья, и то лишь социально значимые.

На этом фоне в Кишинёве, который готовится не только к новогодним торжествам, но и к инаугурации «президента зарубежной диаспоры» (как оппозиция иронизирует над Санду), разворачивается политический кризис.

В условиях неопределённости с прямыми поставками газа из России вдруг выяснилось, что правительственные структуры затянули с покупкой голубого топлива для собственных нужд правобережья Днестра. А с началом отопительного сезона газовые трейдеры взвинтили цены.

Нерасторопность уже стоила должности министру энергетики Виктору Парликову. После его отставки возглавить соответствующее министерство по совместительству был вынужден глава правительства Дорин Речан.

Правда, злые языки утверждают, что такая медлительность с закупками была отнюдь не случайной. Якобы чиновники специально ждали повышения цен, чтобы заключить контракты «с кем надо».

В начале прошлого года в Кишинёве уже был скандал, когда под американские гарантии на аукционах, организованных при активном участии Европейского банка реконструкции и развития, по завышенной цене у люксембургской фирмы-прокладки были куплены огромные по молдавским меркам объёмы газа. Госбюджет потерял тогда 223,6 млн долларов (вся доходная часть казны — 3,3 млрд долларов).

В текущем месяце оппозиционная Партия социалистов Молдовы оперативно внесла на рассмотрение парламента вотум недоверия правительству Речана. Однако его мало кто воспринял всерьёз, ведь у правящей пропрезидентской партии PAS пока есть абсолютное большинство в законодательном органе.

Гораздо большие неприятности для команды Санду несёт фронда со стороны мэра Кишинёва Иона Чебана. Во время недавних избирательных кампаний он оказал неоценимую поддержку прозападному режиму, поддержав еврореферендум и не выставив свою кандидатуру на президентских выборах.

Но сейчас столичный мэр раскручивает собственную политическую партию, которая стремится потеснить PAS в роли главной евроинтеграционной силы.

По его словам, «жёлтое правительство» (цвет PAS) в ходе организации поставок газа демонстрирует преступные действия и бездействие, направленные «против народа». Градоначальник призывает отправить в отставку кабмин и провести внеочередные парламентские выборы.

Правительственные структуры ответили Чебану не публично, но не менее болезненно. В день введения ЧП правоохранители арестовали несколько сотрудников кишинёвской мэрии по обвинению в махинациях в организации строительных подрядов.

Таким образом, парламентская избирательная кампания в Молдавии фактически началась.

Она обещает быть ещё более напряжённой, чем президентские выборы, поскольку премьер-министр в республике формально имеет больше властных рычагов, чем глава государства.

В связи с этим режим ЧП превращается в инструмент политической борьбы. И так уже было во время предыдущей долгоиграющей «чрезвычайки», действовавшей с марта 2020 по конец 2023 года. ЧП изначально вводилось для борьбы с пандемией COVID-19, затем на него наложились проблемы в газовом секторе из-за долгового конфликта с «Газпромом», а также в связи с началом военных действий на Украине.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям в несудебном порядке тогда закрывала СМИ, запрещала проведение публичных мероприятий и даже корректировала состав судебных инстанций. Антидемократическое вмешательство комиссии по ЧС в местные выборы 2023 года даже было признано наблюдательной миссией ОБСЕ.

Вероятно, введённое вчера на 60 дней ЧП также будет продлеваться вплоть до проведения судьбоносных для Молдавии парламентских выборов. Тем более что режим ЧП может позволить команде Санду и вовсе отменить выборы, если возникнет угроза утраты власти. Тем более что прецедент подобных действий уже создан в соседней Румынии.