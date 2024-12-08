Современные аферисты прибегают ко множеству комбинированных схем с использованием интернета. По разным оценкам, до половины преступлений в России сегодня совершается дистанционно.

Иван Шилов ИА Регнум

Правоохранительные органы и технологические компании ищут актуальные способы защиты граждан. Однако, к сожалению, несмотря на принимаемые меры и предупреждения, звучащие «из каждого утюга», изворотливость мошенников и человеческая доверчивость по-прежнему позволяют злоумышленникам наживаться за чужой счет.

Цветы с сюрпризом

Чтобы заставить жертву «сдать» свои данные, жулики постоянно совершенствуют свои трюки: так, в начале зимы они перешли на схему с «доставкой цветов». К ничего не подозревающему человеку приезжает курьер с букетом, который, естественно, никто не заказывал.

«Гражданин радуется этому, но на следующий день перезванивают якобы из службы доставки и просят сообщить код с подтверждением того, что заказ получен», — рассказывает врио начальника управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Москве Владимир Прасолов. Запрашиваемые коды, конечно же, не имеют никакого отношения к цветам, только к подтверждению финансовых операций.

Предлоги злоумышленников, впрочем, могут быть самыми разными; не только «заполнение отчетности», но и, скажем, «желание» начислить клиенту некие «бонусы». А доставлять могут не только цветы, но и, к примеру, пиццу.

Похожая схема существует и с «бесплатной» подержанной мебелью или бытовой техникой, которую аферисты предлагают просто забрать из-за «ремонта квартиры». Однако перед встречей лжепродавец неожиданно заявляет, что лично привезти товар он не сможет, и поэтому предлагает ввести код в «специальную программу» для оформления доставки.

Во всех подобных случаях охота идет за доступом к банковским приложениям жертвы или аккаунту на Госуслугах. Все полученные любым путем коды надо хранить в тайне и никогда не сообщать их посторонним — эти цифры запрашивают только мошенники. Кстати, именно такое предупреждение вместе с кодом стали наконец-то присылать те же Госуслуги, что, несомненно, отрезвит немало доверчивых граждан.

Взлом через текст

На днях также стало известно о том, что киберпреступники покушаются на данные россиян при помощи «файлов Microsoft Word». На первый взгляд, все выглядит рутинно: на почту пользователя приходит текстовый документ, при попытке открыть который появляется сообщение о том, что файл поврежден.

Конечно же, никакого «нормального» файла никогда и не существовало. Злоумышленники намеренно портят офисные документы, размещая при этом внутри письма ссылку для «восстановления» файла, которая приведет на фальшивый сайт поддержки. Там от пользователя потребуется ввести свои данные. Результат в итоге тот же — «угнанные» аккаунты или сворованные деньги. Конечная цель мошенников всегда одна — чужой кошелек, по-другому не бывает.

Есть и другая причина появления таких «битых» файлов: они не распознаются системами безопасности электронной почты и, соответственно, не помечаются как вредоносные. Это заметно повышает вероятность того, что до пользователя дойдет ссылка с кодом, при запуске которой пользователем хакеры получат доступ к его компьютеру.

Таким письмам доверять не нужно. Если даже в тексте фигурируют знакомые данные, например, упоминания бухгалтерии или отдела кадров, сперва стоит присмотреться к адресу почты, с которой пришло странное сообщение. При сравнении наверняка обнаружится, что он не соответствует реальным рабочим адресам коллег.

«Если вы получили подозрительное сообщение от банка или другой организации, не переходите по ссылкам из письма — лучше вручную ввести адрес официального сайта или позвонить по официальному номеру», — отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

Также не стоит пренебрегать установкой антивирусных программ и их обновлением. Их работа повышает безопасность пользователя, а новые версии и патчи, которые выпускают разработчики этих инструментов, устраняют обнаруженные уязвимости.

Новогодние «скидки»

«Черная пятница» сменилась периодом новогодних распродаж. Сайты снова пестреют объявлениями о выгодных предложениях, чем вовсю пользуются мошенники.

Они создают страницы, копирующие популярные интернет-магазины, а еще рассылают «письма счастья». Якобы человеку повезло и он выиграл в праздничную лотерею, получил купон на скидку или может по случаю купить подарочную карту маркетплейса в половину реальной стоимости. Разумеется, выгоду от такого «сказочного» предложения извлекают только сами злоумышленники.

Пользователь переходит на созданный ими сайт и вводит свои данные для платежа или «передачи приза победителю», а преступники получают доступ к его банковской карте. А если потерпевший скачивает по ссылке вредоносную программу, то жулики проникнут в его мобильное устройство или компьютер.

Рецепты безопасности здесь также просты. Необходимо всегда перепроверять информацию о распродажах через горячую линию или официальные сайты и соцсети продавцов (часто они отмечены в браузере синей галочкой), не скачивать подозрительные файлы, а также помнить, что представители крупных брендов при проведении розыгрышей и акций не требуют от клиентов личных данных.

Если же удержаться от соблазна получить внезапную выгоду бывает очень трудно, то для онлайн-шоппинга лучше завести отдельную пустую карту и пополнять ее на сумму заказа только перед оплатой. По крайней мере в таких случаях рисковать суммами на основном счете уже не придется.