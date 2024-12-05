Москва, 5 декабря, 2024, 19:40 — ИА Регнум. Мошенники стали использовать новую схему обмана россиян за счёт фейковых доставок цветов, сообщил врио начальника управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД по Москве Владимир Прасолов.

Артем Геодакян/ТАСС

«Одним из новых примеров стало мошенничество по схеме доставки, в частности, цветов. Курьер приезжает, доставляет букет, который никто не заказывал. Гражданин радуется этому, но на следующий день перезванивают якобы со службы доставки и просят сообщить код с подтверждением того, что заказ получен, но это идентификационные цифры для подтверждения финансовых операций», — сказал он.

Прасолов также предупредил о схеме, актуальной в период распродаж, связанной с рассылкой фейковых ссылок якобы с предложениями скидок для того, чтобы получить доступ к устройствам пользователей.

Как передавало ИА Регнум, 25 сентября глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что мошенники используют дипфейки от имени МВД. По его словам, в соцсетях распространялся фальшивый видеоролик о работе оперативных подразделений МВД, который был маркирован логотипом министерства и выглядел как подлинный.

5 декабря в МВД России рассказали о новом виде мошенничества, который получил название spoofing (спуфинг). Это кибератака с использованием цифровых технологий, во время которой злоумышленники маскируются под знакомого человека или компанию, чтобы втереться в доверие.

Мошенники создают фиктивные номера и сайты, маскируют под известные источники. Например, человеку могут позвонить якобы с номера 900 или от имени приятеля, родственника. В своих схемах преступники используют отправку якобы рабочих документов. Они рассылают вредоносный файл, напоминающий рабочий документ или архив. При открытии такого файла выполняется скрытая установка вирусной программы на смартфон жертвы.