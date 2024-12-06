Очередное видео с жестоким обращением с ребёнком появилось в Telegram-каналах Уфы. На камеру смартфона попала сцена, как отец ногой скинул малолетнего сына с заграждения-полусферы, после чего несколько раз, снова ногой, пнул уже лежащего на земле малыша.

ИА Регнум

Позже мать мальчика рассказала журналистам, что её муж якобы пытался таким образом растормошить ребёнка. Причём делал это ногами, потому что «были заняты руки». Сейчас прокуратура Октябрьского района города проводит проверку на предмет надлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Подобные истории, к сожалению, довольно часто появляются в соцсетях: маленькие граждане оказываются беззащитны перед взрослыми. А агрессорами становятся не только посторонние «большие», но и самые близкие детям люди — родители, бабушки, дедушки и приёмные родители.

В то же время люди, которые становятся свидетелями жестокого обращения с детьми, часто не знают, как поступить: заступиться за ребёнка или не вмешиваться в жизнь чужой семьи?

«Вопрос сложный и неоднозначный»

Случаются и совсем дикие ситуации. В августе в одном из дворов Новосибирска ссора между мальчишками на детской площадке переросла во взрослую драку. Местный житель увидел, что его семилетний сын плачет, потому что другой ребёнок пытался отобрать его самокат. Дальнейшие версии произошедшего расходятся: сам мужчина и его жена утверждают, что ребёнок инсценировал нападение на себя, соседи же, которые стали сначала свидетелями, а потом и участниками инцидента, говорят, что мужчина ударил ребёнка, сбросил с велосипеда и кричал на него матом.

Трое мужчин бросились ребёнку на помощь, завязалась драка уже между ними и отцом, который заступился за обиженного сына. И у мужчины, и у мальчика остались синяки, царапины и ушибы. В произошедшем разбирается полиция.

Еще одна история, прогремевшая на всю страну, произошла совсем недавно. В начале декабря суд в Прокопьевске Кемеровской области арестовал родителей, а точнее — мать и отчима 12-летнего мальчика, которого они били, калечили, издевались и морили голодом. О катастрофической ситуации в семье никто не знал, потому что мальчик не ходил в школу.

Следствию предстоит разобраться, как так оказалось, что ребёнок школьного возраста нигде не учился? Действительно ли никто не знал об издевательствах над ребёнком? Соседи не слышали криков и не видели, как выглядит мальчик?

В этом случае многие предпочитают оставаться в стороне, даже если происходящее — очевидный криминал. Случайные свидетели преступлений не только боятся потревожить чей-то «семейный уклад» и вынести сор из чужой избы, но и самим оказаться виноватыми. В свою очередь юристы предупреждают, что вмешательство в чужой конфликт может обернуться серьёзными проблемами для защитника, даже если он просто хочет помочь и не может пройти мимо.

Адвокат Игорь Баранов в беседе с ИА Регнум объясняет: этот вопрос — сложный и неоднозначный, вызывающий споры в профессиональном сообществе.

«С одной стороны, права и свободы каждого гражданина нашей страны защищены законами, начиная с Конституции. Никто не смеет нарушать эти права и применять насилие. С другой стороны, у нас очень остро стоит вопрос о том, чтобы насилие, применённое к насильнику, не выходило за пределы необходимой обороны», — объясняет Баранов.

С детьми-жертвами всё ещё сложнее. Следственный Комитет настойчиво напоминает: дети должны знать, что взрослые опасны, никогда нельзя разговаривать с незнакомцами, пускать кого-либо в дом и рассказывать о своей семье. Доверять при этом ребёнок должен только родным, а если опасными становятся они, то лишь полиции.

В свою очередь детские психологи и службы спасения заверяют, что детей обязательно нужно научить звать на помощь, в случае угрозы оставаться в людном месте и никогда не стесняться обратиться за поддержкой.

Конечно, отмечает Игорь Баранов, если гражданин стал свидетелем преступления, когда в отношении человека, а тем более ребёнка совершаются насильственные действия, он имеет право их пресечь. Но когда речь идёт о систематических нарушениях, необходимо обращаться к правоохранительным органам.

Самостоятельно наказывать агрессора нельзя

Исчерпывающее разъяснение для всех, кто стал свидетелем жестокого обращения с ребёнком, опубликовано на сайте Госдумы. Основная правовая норма, на которую ссылаются депутаты, прописана в Семейном кодексе Российской Федерации:

«Обеспечение интересов детей должно быть предметом основной заботы их родителей. При осуществлении родительских прав родители не вправе причинять вред физическому и психическому здоровью детей, их нравственному развитию. Способы воспитания детей должны исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию детей».

В опубликованном материале утверждается, что нельзя оставить ребёнка в опасности, видя, что на его теле есть следы побоев, он выглядит голодным или измождённым, а также находится вдали от дома без присмотра. Однако в любой критической ситуации, происходящей на глазах случайного прохожего, желательно не вмешиваться лично, а обратиться в уполномоченные органы — полицию, прокуратуру и опеку.

В Семейном кодексе также указано, что гражданские и должностные лица, граждане России, которым стало известно об угрозе жизни или здоровью ребёнка, о нарушении его прав и законных интересов, обязаны сообщить об этом в орган опеки и попечительства по месту фактического нахождения ребёнка.

Кроме того, Госдума призывает: «Если вы увидели, как дерутся дети, помните о том, что вы не должны самостоятельно наказывать обидчика, так как неприкосновенность ребёнка защищена Конвенцией о правах ребёнка, а также российским законодательством. В случае правонарушения необходимо установить виновного. Этим должны заниматься правоохранительные органы».

Когда нужно вмешаться

Если побои и следы от них очевидны, то состояния голода или измождённости очень сложно определить «на глаз», отмечает Игорь Баранов. В любом случае заподозривший эти состояния у ребёнка гражданин имеет право проявить бдительность и обратиться в полицию. Иначе обстоят дела, если свидетельство заведомо ложное: в таком случае заявитель понесёт ответственность.

Адвокат привёл пример, когда взрослые позволили себе насилие в адрес чужих детей, защищая своего ребёнка.

«Детишки трёх-пяти лет играли в игровой зоне и вступили в конфликт. Такое бывает, дети дерутся — ничего удивительного в этом нет. Но бабушке одного из детей показалось, что бьют её ребёнка. Она подбежала, пытаясь пресечь действия в отношении своего внука, оттащила чужого ребёнка и применила насилие.

Конечно же, это — противоправные действия и ей было назначено соответствующее наказание. Побои, кстати, могут выражаться не только в прямом нанесении ударов: с силой схватить чужого ребёнка за руку — тоже побои, об этом нельзя забывать», — объяснил Баранов.

При этом, боясь оказаться ложным заявителем или превысить допустимую оборону, люди могут просто побояться вступиться за человека, в том числе ребёнка. Но в этом случае появляется ещё одно опасение — попасть под действие статьи об оставлении в опасности.

Каждая ситуация уникальна и универсального рецепта нет, подчёркивает собеседник ИА Регнум. Ясно лишь, что, если жизни и здоровью ребёнка очевидно грозит опасность, в этом случае стоит вмешаться.

«Всё зависит от конкретных обстоятельств и остаётся на выяснение следователя. Сам человек во всём этом никогда не разберётся, хотя до граждан и пытаются донести положения этих законов. Но всё слишком субъективно, и не каждый профессионал, скажем честно, понимает, как это работает.

Простыми словами: если наблюдаешь угрозу жизни и здоровью ребёнка — вмешайся. Если же это личная ситуация или ситуация, которую необходимо выяснить, разобраться — сделай замечание или не вмешивайся», — резюмировал Баранов.