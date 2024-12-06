Центр Ессентуков, здание бывшего военкомата на улице Нагорной. Восемь лет назад сюда переехало Ставропольское региональное отделение Общероссийской общественной организации ветеранов ВС РФ. А с 2022 года здесь же работают волонтёры организации «Своих не бросаем».

ИА Регнум

Женщины плетут маскировочные сети для фронта, делают окопные свечи, вяжут нашим бойцам тёплые вещи. Мужчины свозят сюда собранную гуманитарную помощь, которая затем отправляется в зону СВО. Там же проходят службу местные ветераны, рассказывает ИА Регнум руководитель Ставропольского регионального отделения ОООВ ВС РФ Валерий Зоболев.

Но сейчас ветеранам и волонтёрам грозит выселение, говорит Зоболев. С них уже пытались взыскать долги по ЖКХ прежних «жильцов», затем отключили электричество. А отопление в здании так и не заработало — при том, что никаких долгов у организации нет.

Все под одной крышей

В конце 2016 года в Ессентуках было принято решение о реорганизации военных комиссариатов в регионе. В результате в городе освободился комплекс зданий, одно из которых передали в безвозмездное пользование региональному отделению ветеранской организации.

В нём расположились административные кабинеты, учебные классы, актовый зал. В общем, всё, что требуется для работы ветеранской организации — и не только. Здесь же, говорит Валерий Зоболев, начал базироваться один из лучших в регионе поисковых отрядов «Боевая Слава», а также популярные у местной молодёжи военно-патриотические клубы «Юный парапланерист» и «Юный десантник».

«175 человек, юноши и девушки в возрасте от 15 до 17 лет, проходят у нас подготовку и прыгают с парашютом», — описывает деятельность клуба собеседник ИА Регнум.

А с середины 2022 года сюда каждый день приходят волонтёры организации «Своих не бросаем», помогающие фронту.

«У нас даже есть свой батальон ветеранский, который воевал в составе бригады «Терек». У нас очень хорошая взаимосвязь с Запорожской областью. Там у нас 503-й мотострелковый полк, в котором проходят службу наши ребята, гуманитарную помощь туда возим, — рассказывает Зоболев. — Я сам больше десяти раз был в Токмаке и на Луганщине, был в Курске».

Платите за себя и тех парней

По документам комплекс зданий бывшего военкомата, в том числе строение, предоставленное для проведения военно-патриотической работы и работы с ветеранами, находится на балансе местной администрации. Но счета за коммунальные услуги чиновники не оплачивали. В результате накопились долги, что привело к тяжёлым долгим разбирательствам.

Михаил Захаров

В частности, в переданном ветеранам здании до февраля 2021 года располагался военно-учётный стол администрации, которая должна была оплачивать услуги ЖКХ. Но платить пришлось ветеранской организации.

«Почти три года там находился этот военно-учётный стол — незаконно, никаких документов у них не было. Только после обращения в суд они вынуждены были освободить помещение», — рассказывает Валерий Зоболев.

Кроме того, коммунальные компании пытались обязать ветеранов выплатить долги, оставшиеся от военно-учетного стола.

«Пытались нас заставить, но мы этого делать не стали, потому что комплекс у них в пользовании, это администрация должна делать, — подчёркивает наш собеседник. — Мы и так уже обожглись на том, что за них всё оплачивали».

Позднее суд встал на сторону ветеранской организации, отклонив иск на погашение якобы имевшейся задолженности. Но проблемы на этом не закончились. Осенью в здании пропало электричество, а отопительный сезон, который должен был начаться 15 октября, так и не стартовал — батареи остаются холодными.

«До настоящего времени отопление в здании так и не запущено», — отмечал в начале ноября Зоболев в своём письме на имя главы Ессентуков Владимира Крутникова (переписка есть в распоряжении редакции). В своем обращении ветераны и волонтёры подчеркнули, что задолженности за тепло у них нет. Документы это подтверждают.

В ответ коммунальщики сообщили, что проблема не в долгах: для пуска тепла ветеранская организация должна была «заблаговременно провести комплекс технических мероприятий по подготовке к отопительному сезону, в том числе промывку и гидравлические испытания оборудования». Короче говоря, нужно было самим всё сделать.

В следующем письме Зоболев пояснил, что сделать это было невозможно, потому что организация не является собственником здания.

Михаил Захаров

На этом переписка остановилась: новые обращения к администрации, говорит собеседник ИА Регнум, остаются без ответа, а тепла в здании по-прежнему нет. По мнению Зоболева, это не ошибка коммунальщиков, а злой умысел — ветеранскую организацию и волонтёров пытаются выгнать из помещения.

«Слейте хотя бы воду [из системы отопления — прим. ред.]. Очевидно, Вам выгодно разморозить здание, обвинить в этом нас, а затем снести весь комплекс», — писал Зоболев главе Ессентуков Владимиру Крутникову 29 ноября.

Ответа до сих пор не последовало.

Лакомый кусочек

Комплекс зданий, поясняет глава ветеранской организации, находится в центре города, поэтому землю можно будет потом продать под коммерческую застройку — за солидную сумму.

«У них в своё время не удалось вырвать здание из наших рук, поскольку мы получили его в безвозмездное пользование. Видимо, они решили так: вы нам не дали его, не вернули, ну-ну, получайте», — рассказывает Зоболев в беседе с ИА Регнум.

При этом одно из административных зданий комплекса раньше уже было разморожено, поэтому, если проблема не решится, такая же судьба постигнет дом, где работают ветераны и волонтёры.

«Сейчас, увы, делается всё, чтобы ликвидировать наше движение, — уверен Зоболев. — Вместо того, чтобы оказать нам содействие и помощь, нам создают такие условия, что мы будем вынуждены прекратить работу».