В Латвии разгорелся нешуточный по местным меркам скандал — посольство США в Риге перешло на двуязычную коммуникацию и начало общаться с местными русскими на их родном языке. Это предсказуемо вызвало негодование местных националистов, но суть вопроса намного интереснее.

ИА Регнум

Американское посольство в Риге давно уже пытается заигрывать с местными русскими. Эти попытки не назовешь слишком упорными и последовательными, но они имеют место. Другое дело, что в силу «стратегической необходимости» Вашингтон сделал ставку на местный националистический режим и вынужден сквозь пальцы смотреть на все его проделки.

Однако, как показывает жизнь, настоящих союзников у США никогда не было и нет. Любой сколь угодно верный «союзник» может быть кинут, если за океаном сочтут, что он исчерпал свою полезность.

Оскорблённые «звёзды национализма»

29 октября посольство США в Латвии завело официальный Telegram-канал на русском языке. Посол Кристофер Т. Робинсон записал обращение для русских Латвии на их родном языке: как оказалось, он довольно неплохо его знает. Он кратко рассказал о своих поездках по стране и встречах с местными жителями.

Также на русском были размещены данные информационных центров посольства, информация о программах для старшеклассников, о новых правилах подачи документов на оформление виз. Один из постов, размещённых на канале посольства, вообще выглядит троллингом латвийских властей: «Знаете ли вы, что многоязычные бюллетени (для голосования — авт.) помогают укрепить демократию в США?».

Латышские националисты предсказуемо вознегодовали. «Русский язык напоминает нам о пятидесятилетнем периоде советской оккупации. Пожалуйста, не оскорбляйте нас!» — написала поэтесса Лиана Ланга, зачинательница кампании «Дерусифицируй Латвию!».

Правда, эту свою просьбу она озвучила на английском. Также она обратилась с просьбой к латвийскому МИДу: «Не могли бы вы объяснить нашим американским партнёрам, какой государственный язык нашей страны?»

Ещё более дерзко высказался треш-блогер Никита Климентьевс — новая «звезда» латышского национализма. Этот персонаж как будто создан для иллюстрации термина «вырусь» — он яростно ненавидит всё русское и даже собственную мать, гражданку России, обещал лично вывезти на границу РФ, если она не сдаст экзамен по латышскому.

Климентьевс (кстати, почему-то этот «патриот Латвии» предпочитает жить в Великобритании) потребовал: «Наш язык — латышский. Заберите домой своего русскоязычного посла».

Депутат Европарламента от Латвии Рихард Колс (член ультрарадикальной партии «Национальный блок», один из инициаторов кампании 2022 года по сносу памятников советским воинам, автор идеи депортации российских пенсионеров, не сдавших экзамен по латышскому языку) тоже выразил возмущение.

По его словам, он бы ещё перетерпел, если бы посольство США также осуществляло общение на «других языках меньшинств» — польском, украинском, иврите или белорусском. Но то, что акцент делается именно на русском языке, по мнению Колса, недопустимо, даже постыдно.

«Колонисты и оккупанты»

Министерство иностранных дел, вняв призыву Ланги, указало: «Желательно, чтобы иностранные дипломаты в общении с латвийским обществом отдавали предпочтение использованию государственного языка».

В посольстве на эту истерику обратили мало внимания, но всё же пресс-секретарь дипведомства Джули Меллин по просьбе одного из местных русскоязычных СМИ пояснила: «Мы используем наш Telegram-канал для расширения охвата этой аудитории и для того, чтобы быть надежным источником точной информации о политике и практических шагах США на русском языке».

Напомним, что в Латвии проживают 1,8 млн человек, из которых русскоязычное население составляет около 35%. Единственным государственным языком в Латвии является латышский, а русский считается «иностранным» и подвергается всевозможным гонениям. С точки зрения правящих националистов, русский в Латвии обязан или уехать, или ассимилироваться. Поддерживают ли в Вашингтоне такую точку зрения? Судя по всему, не совсем — о чем свидетельствуют конкретные примеры.

Ещё в 2012 году на эту тему высказался ныне покойный врач Айвар Слуцис — персонаж крайне одиозный. После его заявления о том, что он «не смог бы лечить русских, как латышей», Слуцис получил кличку «Доктор Наци».

И вот этот человек обратился с открытым письмом к тогдашнему послу США в Латвии Марку Пекале. Слуцис уличил посольство в том, что оно работает против интересов латышей — в пользу русскоязычного меньшинства. «Доктор Наци», сам проживавший в Штатах, разъяснил «некомпетентному правительству США», что русские являются не нацменьшинством, а «колонистами и оккупантами».

По его мнению, Вашингтон должен был назначить посла, который от имени своего государства поможет депортировать из стран Прибалтики и Калининградской области (которую Слуцис тоже полагал «оккупированной территорией») 3 млн проживающих там русских.

В своё время американские дипломаты проводили кулуарные встречи с защитниками русских школ Латвии — для того, чтобы напрямую узнать об их мотивах и намерениях. Этот факт не получил особой огласки и никакого влияния на судьбу упраздняемых школ не оказал, но всё-таки имел место.

А в августе 2016 года тогдашний пресс-атташе американского посольства в Латвии Лесли Гудмен сообщила, что они собираются использовать в соцсетях не только английский и латышский, но и русский язык. И тогда это тоже вызвало взрыв негодования у националистов.

Они обвинили американцев в том, что те, дескать, «не понимают ситуации в Латвии» и способствуют «дальнейшему расколу общества». В те дни латышский сегмент соцсетей просто кипел от ярости, американских дипломатов обвиняли в «неуважении» к стране пребывания. Американцы пошли на попятную, но спустя восемь лет вернулись-таки к своей затее.

Вашингтон терпит «ради геополитики»

В марте 2020 года официальный представитель минюста США Питер Карр, отвечая на вопрос российской прессы, заявил, что Вашингтон серьезно относится к теме расследования преступлений нацистов и готов рассмотреть информацию об осевших в Штатах бывших членах латышского легиона «Ваффен СС», если власти РФ обратятся с этой просьбой.

Карр отметил, что министерство юстиции США, российские власти и ранее советские власти уже сорок лет активно сотрудничают по делам нацистов. До реального сотрудничества в тот раз, правда, не дошло, но заявление Карра заставило националистов изрядно «напрячься».

Как интерпретировать все эти факты? Судя по всему, в США не испытывают особых иллюзий относительно своих прибалтийских «союзников», но поступают по принципу «это наш сукин сын». Поскольку внешнеполитическая деятельность Вашингтона направлена на подрыв влияния России в этом регионе (впрочем, как и во всех других), он вынужден довольствоваться теми «орудиями», что есть под рукой.

То есть в обмен на покорность и лояльность прибалтийских элит в качестве награды за их преданность США позволяют им заниматься притеснениями местных русских. Но сами американцы ни любви, ни даже особого интереса к странам Прибалтики не испытывают. Неслучайно тот же Дональд Трамп даже не считал нужным общаться с президентами Литвы, Латвии и Эстонии по отдельности — он всегда принимал их скопом.

Опять же, по словам людей знающих, посольства в странах Прибалтики считаются в американском МИДе непрестижными и туда нередко назначают кого попало: работников ленивых и откровенно некомпетентных.

Есть точка зрения, что США вовсе не контролируют прибалтов с точностью до миллиметра. Так, известный политик русской общины Латвии Мирослав Митрофанов (успевший побывать депутатом и местного сейма, и Европарламента, а ныне заседающий в рижском горсобрании) говорит: мнение о том, что у американцев в Прибалтике «всё намертво схвачено», не вполне соответствует истине.

«На деле Вашингтон готов терпеть дерзкие выходки в обмен на стратегический прозападный курс этих стран», — полагает Митрофанов. Он напоминает, что американские власти регулярно, ещё со времён президентства Билла Клинтона выдавали латвийскому правительству рекомендации о необходимости смягчения отношения к тамошним русским.

Например, в 2015 году знаменитый американский исследовательский центр RAND по заказу армии США подготовил доклад «Гибридная война в Прибалтике: угрозы и потенциальные ответы». Годом позже он был выложен в публичный доступ. Доклад содержал совет прибалтийским властям — прекратить давление на «своих» русских. По мнению RAND, это было бы в интересах самих прибалтийских стран, поскольку политика угнетения толкает местных русских в объятия России.

В конечном итоге, Вашингтон закрывает глаза на выстроенную в Прибалтике систему фактического апартеида, на марши легионеров «Ваффен СС» и их сторонников по той причине, что не желает из-за подобных «мелочей» настраивать против себя своих верных вассалов. Как отмечает Митрофанов, «любой шаг навстречу местным русским воспринимается латышской элитой в качестве предательства якобы общей западной антироссийской позиции».

Более того, в сознании местного национального большинства никакой разницы между русскими Латвии и собственно Россией не существует. Дескать, если будет сделан хоть какой-то шаг навстречу местным русским, это станет внешнеполитической победой России.

И латвийские элиты в известной степени сумели навязать своё видение — но больше властям ЕС, а не США. Вашингтон сохраняет руки развязанными и в любом случае будет действовать из собственных интересов, а не идти у кого-то на поводу — особенно у таких геополитических карликов.

Что касается перехода посольства США на русский язык, то, как отмечает оппозиционный депутат рижского горсобрания Инна Дьери, для страны со столь богатым опытом дипломатических нюансов такое решение — не просто случайность, и называет его «плевком» в местную «повестку».

Она не без издевки напоминает, что на недавних учениях сил НАТО в Латвии самолёты отрабатывали схему эвакуации — «на всякий случай». Кроме того, с начала этого месяца посольство США в Риге больше не выдаёт иммиграционные визы — теперь за ними нужно будет ехать в Стокгольм.

Это породило слухи о том, что часть американского дипломатического персонала из Латвии будет отозвана, и посольству пришлось выступать с опровержением. «Мировые игроки редко действуют без причины», — сообщает Дьери, добавляя, что сейчас вся Латвия ломает головы из-за странного поведения американского посольства.