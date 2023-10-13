Латвия аннулировала удостоверения личности более чем 3 тыс. проживающих на ее территории русских стариков — граждан России. Таким образом их принуждают к выезду из Латвийской Республики. Пока что эти люди, поставленные на грань гибели, выживают за счет поддержки доброхотов, организовавших для них сбор продуктов.

Иван Шилов ИА Регнум

Происходящее вполне укладывается в понятия геноцида, но не вызывает интереса у руководства Евросоюза: там, похоже, считают, что Рига действует в своем праве, и вмешиваться в происходящее не собираются. Одновременно в латвийских школах нацменьшинств, которые переводят на обучение на латышском языке, проводится облава на педагогов, еще пытающихся преподавать на русском. Другими словами, идет беззастенчивая ликвидация местной русской общины, лишение ее возможности и средств к воспроизводству.

«Должны уехать»

К настоящему моменту в Латвии образовалась специфическая страта: граждане России, пребывающие, как правило, в уже весьма почтенном возрасте. Это уроженцы и долголетние жители Латвии, которым она в 1991 году отказала в своем гражданстве и взамен они взяли российское. Но в прошлом году прежний состав латвийского парламента перед окончанием срока полномочий большинством голосов утвердил закон о лишении постоянно проживающих в Латвии граждан России видов на жительство.

Этих людей поставили перед условием: если они хотят возобновить свои ВНЖ, то обязаны до 1 сентября 2023 года сдать экзамен по латышскому языку. Те удостоверения о знании латышского языка, которые проживающие в Латвии российские граждане получили до 2003 года, были объявлены недействительными.

Для проверки знания латышского зарегистрировалось 13 147 граждан России, явились на экзамен 11 301. Экзамен — письменная его часть — оказался весьма трудным: особенно для пенсионеров, привыкших общаться в своём узком кругу. С первого раза сдать экзамен смогло 39% обратившихся, на пересдачу записались свыше 6500 человек.

В какой-то момент латвийские власти сообразили, что, если одномоментно депортировать всех проживающих в государстве 20 тысяч граждан РФ, это может оставить пятно на имидже Латвии как «передовой европейской демократии». И в сентябре сейм поддержал подготовленные МВД поправки к закону об иммиграции, которые предусматривают продление срока экзаменов по языку для граждан России на два года — на этот срок они получат временный ВНЖ. Однако поправки распространяются лишь на тех, кто уже «проявил инициативу по сдаче экзамена», но не справился с ним.

Угроза депортации нависла как над теми, кто не записался на сдачу экзамена, заранее зная, что его не сдаст, так и над теми, кто не смог этого сделать из-за старческих недугов.

В начале октября латвийское управление по делам гражданства и миграции (УДГМ) разослало 3255 проживающим в Латвии гражданам России письма о том, что им, «возможно, придется покинуть страну». Этим лицам аннулировали удостоверения личности, лишили их пенсий и бесплатного медобслуживания. По словам главы УДГМ Майры Розе, в отношении 73 из этих лиц выяснилось, что они находятся за границей, а еще около 200 не имеют задекларированного места жительства — и, возможно, сами перебрались в Россию. А вот остальных, возможно, станут выселять принудительно. Розе напомнила, что двухлетнее продление срока для сдачи экзамена по государственному языку и получения постоянного вида на жительство действует только для тех граждан России, которые уже пытались сдать экзамен. «Те, кто ничего не делает, должны уехать», — подчеркнула Майра Розе.

Жертв будет больше

О том, к чему аннулирование удостоверений личности пожилых россиян привело на практике, рассказывает жительница Даугавпилса Ольга Петкевич — журналистка и общественная активистка, по доброй воле взвалившая на свои хрупкие плечи почти неподъёмный груз, организовав сбор денег и продуктов для подобных стариков, которым грозит депортация.

«Леонид из Даугавпилса умрет примерно через месяц — потому что, отменив вид на жительство в Латвии, государство отказало ему в доступе к дорогим и редким лекарствам, от которых зависит его жизнь. Он посвятил свою жизнь развитию этого государства, здесь живут его дети, которые тоже работают на эту страну. А вот государство решило «отблагодарить» его таким бесчеловечным образом», — рассказывает Петкевич об одной из жертв латвийского государства.

А вот и другой пример. «68-летняя Татьяна Матвеева, узнав от меня, что аннулированный ВНЖ — это значит ни пенсии, ни соцпособий на неопределенный срок, сказала, что привезенную мною сегодня ей колбасу заморозит: мало ли, совсем нечего будет есть… Ее лишили всех прав и всех доходов, фактически обрекли на голодную и мучительную смерть. Она сидит и плачет: «За что мне все это? Я работала и платила налоги! Просто хотела жить спокойно на старости лет…» У меня нет ответов на эти вопросы», — говорит Ольга Петкевич.

Первый экзамен Татьяна не сдала, на второй вовремя не записалась, а потом упала и сломала шейку бедра. По мнению большинства депутатов сейма, эта беспомощная хромая пенсионерка и есть главная угроза безопасности Латвии.

Вполне возможно, что скоро количество кандидатов на депортацию вырастет.

В коалиционной партии «Новое Единство» сообщили, что разработали законодательные поправки, позволяющие лишать гражданства Латвии тех, кто был уличен в «предательстве». Критерии этого «предательства» не определены, и можно не сомневаться, что данное понятие будут трактовать чрезвычайно широко.

Как поясняет председатель парламентской комиссии по юридическим вопросам Андрейс Юдинс, у каждого экс-гражданина СССР есть возможность стать гражданином России, то есть высылаемые из Латвии старики не станут людьми без родины. Юдинс, который уже не первый год играет роль «хорошего русского», известен тем, что выдвигает самые русофобские инициативы, связанные с наступлением на права русских Латвии.

Гетто для русских

В прошлом году в Латвии приняли закон, в соответствии с которым русских детей лишат даже последних остатков преподавания на их родном языке. В настоящее время в тех школах Латвии, где учатся дети из семей нацменьшинств, проходит массовая проверка педагогов: учителей проверяют на предмет идеального знания латышского языка. Этот факт стараются особенно не афишировать, но сведения о происходящем в школьных стенах все равно просачиваются в соцсети и прессу.

Стрингер/Sputnik/РИА Новости Участники акции в защиту русских школ в Латвии

«В одной из рижских школ очередная проверка госязыка. Вновь одних и тех же учителей хотят подвергнуть унизительной экзекуции. Но в этот раз всё хуже, чем обычно. Если учитель не проходит проверку, его обязаны отстранить на три месяца от работы без содержания. Если за это время учитель не проходит курсы за свой счет или не сдаёт повторный экзамен, ему грозит лишение «корочки». Это автоматом влечёт за собой потерю любой работы. Чтобы не рисковать, учителя массово пишут заявления об уходе до экзамена», — сообщает рижский блогер Алексей Гуленко.

Поступают и другие сообщения такого рода. «Восемнадцать заявлений об уходе. В одной школе», — свидетельствует латвийский блогер Дэги Караев. Он опубликовал анонимное письмо одного из школьных педагогов:

«Сегодня я с русским ребенком, который пока ещё не заговорил на родном языке, потому что у него проблемы, особенности развития, обязан говорить и учить его на латышском языке! Буквально под дверями подслушивает директриса и ехидно делает выговор. <…> Директора и заведующие законы здравого смысла обходят стороной и упиваются возможностью обидеть и унизить».

Ситуацией возмутилась даже главный редактор государственного латвийского агентства Rus. LSM Екатерина Сафронова. «По сути, мы либо хотим создавать гетто, либо просто показываем, что, ребят, вам здесь не место. А где место? Не знаю», — публично заявила Сафронова. С ее словами согласилась известная латышская журналистка Инга Сприньге. «И она права. Даже если националистам это не нравится», — написала журналистка в комментариях под видео с Сафроновой. Но и Сафронову, и Сприньге немедленно начали уличать в распространении «кремлевской пропаганды» и в работе на Москву.

Смелость Сафроновой, возможно, объясняется тем, что ей терять особо нечего — власти приняли концептуальное решение о ликвидации через два года всех государственных СМИ, вещающих на русском языке. Впрочем, русское население Латвии не спешит сочувствовать журналистам этих СМИ. Еще свежи воспоминания о том, как те, страшась лишиться доступа к госкормушке, нарочито игнорировали, например, проблему ликвидации в стране русскоязычного образования.

«Повторял и буду повторять: стране, где нет русского образования, не нужны русскоязычные СМИ. Точнее, такие русскоязычные СМИ», — говорит Алексей Гуленко. По его мнению, дальше следует ожидать ограничений в соцсетях, где пока можно почерпнуть информацию. «Страна годами двигалась в этом направлении. Просто сейчас то, что продвигалось годами, решается за пару дней», — отмечает рижский блогер.