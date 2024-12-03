В редакцию ИА Регнум обратились жители Херсонской области, которым серьёзно задерживают и без того невысокие зарплаты. Общение с профильными ведомствами и министерствами результатов не приносит, при этом люди боятся проблем из-за того, что поделились своими бедами с журналистами. Имена героев изменены по их просьбе.

ИА Регнум

Один из собеседников агентства рассказал о своих знакомых и коллегах, чьи рабочие места подведомственны Министерству спорта, образования и здравоохранения. По его словам, одна из самых уязвимых групп — учителя, которые вынуждены брать подработки и заниматься репетиторством, чтобы прокормить семьи.

Зарплаты учителям, рассказали херсонцы ИА Регнум, задерживают на два и больше месяцев. Чтобы прожить, люди тратят последние накопления и вынуждены брать кредиты. При этом никто не верит, что из Москвы в регион выделяется недостаточно денег.

Знакомый с ситуацией собеседник агентства считает: деньги «на местах» распределяются не по назначению. Например, выделенные на зарплаты учителям и другим работникам образования деньги перенаправляют на строительство.

«Многие специалисты, которые приехали из других регионов, чтобы помочь восстанавливать область, уже уехали обратно, не выдержав финансового давления. Вопрос, который мучает всех нас: «Где же наши деньги?»

Месяц назад стало известно, что на Министерство образования подали в суд, прокуратура арестовала все счета, с которых начислялись зарплаты. Это вызывает недоумение: как такое возможно на вновь присоединённых территориях? Прокуратура в этом случае выглядит виноватой, возникает множество вопросов», — рассказал ИА Регнум местный житель.

Жительница Геническа Светлана в 2022 году переехала в Херсон и получила должность начальника отдела в управлении кадров Министерства образования региона. Работу в министерстве Светлана считала личным вкладом в строительство благополучной жизни в новой российской области.

После того как российская армия оставила Херсон, женщина вернулась в родной Геническ, который сейчас является временной столицей области.

В Геническе зарплаты приходят на карты с трёхмесячной задержкой, утверждает Светлана. В то же время она одна воспитывает ребёнка: в последнее время женщина держалась, занимая деньги у коллег, но и их запасы истощены, поскольку зарплата последний раз приходила в конце лета.

Светлана вынуждена искать другое место работы.

Увольнение за попытку решить проблему

Другая сфера, ситуация в которой оказалась на грани катастрофы, — спорт, утверждает собеседник ИА Регнум. Тренеры и спортсмены, по его словам, покидают Херсонскую область и перебираются в другие регионы России. В то же время приезжать в область никто не торопится — там в основном остаются местные, «за идею» и надежду вернуться в родные города, оставшиеся на другом берегу Днепра.

«В Министерстве спорта в день выдачи зарплаты сообщили, что отключили свет, главбух не смогла провести выплаты. Но ведь зарплату начисляют через банк, такие объяснения звучат нелепо. Люди понимают, что происходит, но молчат, боясь потерять работу», — рассказывает собеседник ИА Регнум.

Иллюстрируя свои слова, он поделился историями двоих знакомых. Сотрудница Министерства спорта Херсонской области Наталья находится в сложной финансовой ситуации уже почти два года, получая зарплату раз в несколько месяцев. Все попытки решить вопрос с руководством ни к чему не привели. Уволившись, Наталья обратилась в суд. Раньше из-за зарплат уже судились сотрудники разных учреждений образования и работники детских садов Новотроицкого округа.

В аналогичной ситуации оказался Сергей — директор спортивной школы в Скадовске. Летом он не получил зарплату за два месяца, после чего попытался решить проблему: вместе с коллегами написал совместное обращение в прокуратуру. Однако закончилось всё увольнением Сергея.

«Средства в бюджете есть»

Подобная ситуация, рассказывают жители Херсонской области, сложилась и в здравоохранении. Месяц назад Центр занятости населения называл среднюю зарплату по региону — 36 700 рублей. При этом министр регионального здравоохранения Артыш Сат (бывший министр здравоохранения Республики Тыва) в эфире радио «Таврия» заявлял, что средняя зарплата врачей — 127 223 рубля, а специалистов здравоохранения в целом — 73 506 рублей в месяц.

При этом врачи, как и педагоги, бухгалтеры и водители общественного транспорта, остаются самыми востребованными специалистами в области, рассказали в Центре занятости, изучив существующие вакансии.

Ещё зимой 2023 года министр труда и социальной политики региона Алла Бархатнова рассказывала журналистам, что в бюджет области были заложены в том числе зарплаты бюджетников, работавших на правобережье — территории, находящейся под контролем украинской армии. Но выплачены они будут, вероятнее всего, после освобождения.

«У нас есть вопрос, как выплачивать зарплаты. Людям, которые эвакуировались и находятся на территории других регионов, выплачиваем на банковские карты две трети зарплаты за вынужденный простой. Вопрос по людям, которые остались на том берегу, очень сложный, но мы готовы выплачивать им заработную плату, мы заложили её в бюджеты. Мы сформировали фонд оплаты труда по всей Херсонской области и направили в Минтруд РФ, то есть в бюджете эти деньги есть», — объясняла Бархатнова.

Однако проблема с критическими задержками зарплат остаётся актуальной по сей день.

Местные СМИ чаще всего поднимают этот вопрос именно в контексте Министерства спорта, но приводят и другие примеры: издание «Блокнот Херсон» публикует комментарий сотрудника ГБУ ХО «Экологический оператор Херсонской области», который утверждает, что за последние два года ни разу не получал заработную плату вовремя.

В соцсетях и Telegram-каналах о проблеме активно пишут педагоги Скадовска, Геническа, Новой Каховки и других населённых пунктов, обвиняя в задержках главу Минобразования Людмилу Ковтун.

В апреле прокуратура Херсонской области сообщала, что в регионе была проведена проверка соблюдения прав работников за минувший год. В общей сложности было зарегистрировано 284 факта нарушений со стороны работодателей — затягивание расчёта при увольнении и всё те же задержки зарплаты. Общая сумма задолженности, которая была погашена в результате вмешательства правоохранителей, составила 183,6 миллиона рублей.