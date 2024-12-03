История 12-летнего Кирилла из города Прокопьевска, над которым долгое время издевались мать и отчим, поразила всю Россию. Особенно шокировала одна деталь: отчим порвал мальчику губу и сам пытался её зашить, обычной иголкой с ниткой.

ИА Регнум

В понедельник, 2 декабря, мальчика в больнице навестил губернатор Кемеровской области Илья Середюк. По его словам, сейчас основная задача — стабилизировать состояние ребёнка. На следующем этапе подключатся пластические хирурги. В беседе с главой региона врачи заявили, что за годы работы впервые столкнулись с настолько ужасающим случаем.

Кирилл в конце ноября сбежал из дома из-за издевательств матери и отчима. После его пропажи мать подала заявление в полицию: её напугало, что сын убежал из дома в 9 вечера без верхней одежды. Мальчика нашли в магазине в полутора километрах от дома примерно через сутки. Он прятался в подсобке, а ночью выходил в торговый зал, где ел сосиски и хлеб.

Вскоре выяснилось, что на протяжении полугода родители выгоняли ребёнка из дома на мороз, ломали ему кости. Отчим сломал пасынку ногу железной кочергой, заставлял есть стиральный порошок.

При этом мать поддерживала сожителя: морила сына голодом, выставляла из дома во двор.

Возбуждено уголовное дело об истязании несовершеннолетнего группой лиц и неисполнении родительских обязанностей (ч. 2 статьи 117 и 156 УК РФ). 29 ноября мать и отчима поместили в СИЗО. У горе-родителей забрали двух младших детей — малолетних мальчика и девочку. Следователи также возбудили уголовное дело о халатности (статья 293 УК РФ) со стороны сотрудников Инспекции по делам несовершеннолетних.

Семья Кристины Чириной и Андрея Репко, матери и отчима мальчика, жила в частном доме на окраине Прокопьевска, куда переехала в апреле 2024 года. Дом скрывается за высоким забором, жили скрытно, дети редко появлялись на улице. Соседям рассказывали, что Кирилл якобы занимался в школе дистанционно.

Журналисты ИА Регнум связались с близкими матери, 43-летней Кристины Чириной. Они рассказали, что биологический отец мальчика затерялся где-то на Украине. Известно, что в семье воспитывались ещё двое детей — девочка 2021 года рождения и мальчик 2023 года рождения. Биологический отец обоих — Андрей Репко. Сейчас малышей поместили в социальные учреждения.

«Агрессия ходит за руку с безденежьем и отчаянием»

История 12-летнего мальчика, который долгое время подвергался издевательствам, и никто не встал на его защиту, вновь подняла вопрос: насколько допустимо вмешательство посторонних в дела семьи.

Получается, что за закрытыми дверями дома может происходить что угодно, и дети в этом случае становятся заложниками своих близких. Если взрослые в семье — не откровенные маргиналы, ими не заинтересуются ни участковый, ни инспектор по делам несовершеннолетних, ни полиция,

ИА Регнум расспросил клинического психолога Евгению Палиеву, как вести себя тем, кто подозревает, что по соседству дети страдают от насилия.

Случившееся в Прокопьевске напомнило Палиевой фильм «Девушка по соседству», основанный на реальной жуткой истории. Она произошла в 1965 году, в американском городе Индианаполисе с 16-летней Сильвией Мэри Лайкенс. Девушка была до смерти замучена Гертрудой Банишевски, которой девочку оставили на воспитание, её детьми и другими подростками по соседству.

«Опекунша была истощённой женщиной, страдавшей от регулярных депрессий, бедности и прочих жизненных невзгод. Она начала вымещать на Сильвии злость из-за своей неудачно сложившейся жизни. Маховик издевательств раскручивался постепенно, а закончилось всё тем, что 26 октября 1965 года Сильвия Лайкенс умерла от внутримозгового кровоизлияния, шока и недоедания.

Кирилл же смог убежать от своих мучителей, и теперь его жизнь имеет шанс наладиться», — рассказывает собеседница ИА Регнум.

По её мнению, если речь идёт не о совсем маргинальной семье, причина таких издевательств над ребенком может крыться в жизненном тупике, в котором очутилась семья.

«Злость и агрессия по отношению к ребенку часто ходят за руку с бессилием, безденежьем и отчаянием», — говорит психолог.

Ели вы подозреваете, что по соседству происходит что-то неладное, нужно в первую очередь предложить помощь. К агрессии, отмечает Палиева, часто прибегают родители, которых самих воспитывали кулаками. Контроль гнева — сложная для многих людей задача, которую надо решать с помощью психологов. По словам собеседницы ИА Регнум, к ней нередко обращаются пациенты, которые не могут сдержать своих эмоций и сами страдают от того, что вымещают их на более слабых членах семьи.

Примечательно, что соседи Чириной и Репко пытались им помогать.

«Они уверяли, что у них всё нормально, всего хватает. Но было заметно, что это не так. Мы с мужем им помогали по возможности: отдали одежду, диван, детскую кроватку, холодильник, печку электрическую», — рассказала соседка Ирина Лапина в беседе журналистами.

«Дети навязчиво ищут защиты у других людей»

Формально между родителями и ребёнком есть посредник — закон, Семейный кодекс, напоминает Евгения Палиева. Узнавшим о насилии над детьми она советует звонить в опеку и по номеру 112.

В советское время к решению подобных проблем подключалась общественность — многие люди работали в больших коллективах, где на них могли воздействовать местком и партком. В свою очередь школьные учителя считали своим долгом посещать семьи учеников — тогда школа не оказывала «образовательные услуги», а комплексно занималась образованием и воспитанием.

Сейчас подобных практик нет. Отчим Кирилла работал таксистом: никакого коллектива, который мог бы обратить внимания на его семью, у него просто не было.

О насилии в семье можно узнать по реакции детей, говорит Евгения Палиева.

«Часто, когда дети подвергаются жестокому насилию в семье, они немного отстранённые, с запуганным взглядом, заискивающим поведением. Такие дети навязчиво тянутся к другим, как будто хотят, чтобы их защитили. Это читается по взгляду», — отмечает психолог.

В подростковом возрасте признаками домашнего неблагополучия становятся побеги из дома, употребление опасных веществ и, возможно, даже попытки суицида. Есть и физиологические признаки того, что ребёнок подвергается насилию: нарушение сна, недержание мочи, задержка в развитии, плохая успеваемость в школе.

В России работают несколько горячих линий помощи для детей, главная задача которых — помогать в критических ситуациях. Среди них — телефон доверия для детей, подростков и их родителей (8 800 200-01-22) и Центр экстренной психологической помощи МЧС России (8 495 989⁠-⁠50⁠-⁠50).

Также для детей и подростков работают сервисы «Помощь рядом» — на портале подростки до 18 лет могут поговорить с психологом о том, что их волнует, получить психологическую поддержку — и «Твоя территория»: здесь подросткам и молодёжи до 23 лет оказывают психологическую помощь в формате онлайн-чата.