Украинское информационное поле взбудоражить трудно — всё и без того накалено до предела, но депутату Верховной рады от «Слуги народа» Максиму Ткаченко это удалось. Во время единого телемарафона на минувших выходных депутат заявил, что около 150 тысяч переселенцев вернулись в родные города, села и посёлки, которые находятся в составе России или под контролем российской армии.

ИА Регнум

Ткаченко сказал именно о переселенцах. На Украине эти два понятия — беженцы и переселенцы — строго разделены: беженцами называют уехавших за границу, а ВПЛ — внутренне перемещёнными лицами, — тех, кто перебрался в другие регионы страны.

«Например, по имеющимся данным, 200 тысяч мариупольцев покинули свой город, убегая от войны (…). В то же время каждый третий вернулся домой, в Мариуполь, в оккупацию. По подсчётам, это примерно 67–70 тысяч человек. На мой взгляд, это ужасные цифры», — сказал он и добавил, что «это не идеологическая история».

Ткаченко объяснил, что большинство вернувшихся не получили от государства должной помощи, а также «не смогли найти работу из-за скептического отношения к ним работодателей».

Днепропетровск (Днепр) — город, который принял наибольшее количество переселенцев в стране. Местный телеканал «Днепр оперативный» вскоре после заявления Ткаченко опубликовал сюжет: менеджер сервиса по поиску работы Светлана рассказала, что трудоустройство — действительно краеугольный камень пребывания переселенцев в городе. Предлагают им в основном низкооплачиваемые вакансии, а иногда встречаются работодатели, которые прямо говорят: переселенцев не берём, потому что они в любой момент могут уехать домой, а мы останемся без работника.

Сюжет предсказуемо заканчивается заверениями, что всё налаживается, зарплаты растут, а соискатели «уравниваются», но даже официальные заявления теперь свидетельствуют об обратном.

«Враждебные нарративы» и «проваленная кампания»

Ткаченко уже в понедельник поспешил опровергнуть свои слова, назвав их «необоснованным и эмоциональным предположением». В новом его заявлении оказалось, что «таких данных нет», а в действительности известно лишь об отдельных поездках людей на неподконтрольные Киеву территории, но о десятках тысяч речь идти не может.

Опровергать депутата от «Слуги народа» бросился и офис президента в лице замглавы Ирины Верещук.

«Всё, что государство обещает по закону, оно делает. Возможно, этого недостаточно, но у нас идёт война, и ресурсы государства ограничены. Впрочем, это не причина ехать во враждебную оккупацию. Никогда не поверю, что тысячи украинцев едут в российскую оккупацию из-за отсутствия 2–3 тысяч гривен в месяц государственной помощи. Да, государство не может подарить всем переселенцам по квартире. Но временное жильё есть. Да, мы не можем каждому переселенцу дать такую же работу за такие же деньги, как было, потому что мы на войне. Но для тех, кто хочет работать, работа есть», — написала она в своём Telegram-канале.

Слова Ткаченко Верещук окрестила «поддержкой враждебных нарративов», «ложью» и «хайпом ради громких заголовков».

Впрочем, неясно, зачем нужны были яростные опровержения, ведь всего месяц назад, в конце октября, эту тему поднимал и украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец. Правда, он не называл цифр вернувшихся, а использовал мягкую формулировку «всё больше переселенцев». Говорил Лубинец и о территориях, которые контролирует российская армия, и о прифронтовых регионах, ссылался на опыт личного общения с земляками — уроженцами и жителями Волновахи — из города в ДНР.

В качестве главной причины возвращений омбудсмен назвал «социально-экономические трудности на новом месте» — там, куда люди временно переезжали. Напоследок Лубинец призвал как можно скорее усилить меры поддержки ВПЛ. Примечательно, что в те же дни украинское издание «ФАКТ» публиковало комментарии людей, планировавших вернуться в Донецк, Луганск и Мариуполь: они называли себя «преданными государством».

Жилья и работы для переселенцев нет

Впрочем, и слова омбудсмена не стали откровением. Ещё летом в ходе конференции «Денежная поддержка внутренне перемещённым лицам» всё тот же Ткаченко уже называл число вернувшихся — 130 тысяч человек. В те дни как раз Министерство реинтеграции пересматривало нормы поддержки, в результате чего миллионы людей её лишились.

ВПЛ могут считаться, согласно указу Минреинтеграции, все люди, выехавшие из конкретных областей (или всего региона) — Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Херсонской, Запорожской, Черниговской и Николаевской областей. Денежные выплаты — единственная мера поддержки, которая до лета 2024 года действительно соблюдалась, — составляют 2000 гривен (48 долларов) для любого взрослого и 3000 (72 доллара) для детей и людей с ограниченными возможностями.

Прожить на эти деньги, разумеется, невозможно. В то же время украинские власти продолжают выделять миллиарды гривен на «единый телемарафон», а практически в каждом министерстве регулярно вспыхивают коррупционные скандалы, когда даже у среднего уровня чиновников в рабочих кабинетах и домашних сейфах обнаруживаются сотни тысяч, а то и миллионы долларов.

О конкретных проблемах, с которыми сталкиваются внутренние переселенцы, прямо говорят и украинские чиновники, и СМИ. Прежде всего, конечно, это неустроенность на новом месте — от долгих и сложных процедур для получения грошовой выплаты до психологических и языковых трудностей.

Как только переселенец устраивается на работу или начинает получать скромные денежные переводы от родственников или фондов помощи (международные организации выделяют на это определённые суммы, но и с ними взаимодействие бывает крайне непростым), выплат он автоматически лишается.

В украинском госбюджете суммы, заложенные для поддержки ВПЛ, постоянно снижаются: в 2024 году было выделено 57 миллиардов гривен — на 16 миллиардов меньше, чем в 2023 году. Уже 1 февраля Кабмин принял постановление, что автоматически выплаты продолжат получать лишь самые уязвимые группы — пенсионеры, люди с ограниченными возможностями, многодетные, а остальным придётся доказать, что они действительно нуждаются в помощи. Фактически государство экономит на своих гражданах, из-за чего они и чувствуют себя преданными и брошенными.

Очень наглядно на этом фоне выглядят две цифры. Комментируя изменения начала года, Ирина Верещук заявила, что выплаты продолжат получать 1,5 миллиона человек. При этом омбудсмен Лубинец насчитал на Украине 5 миллионов переселенцев.

Ещё одна огромная проблема для людей — жильё. Украинское государства эту задачу — обеспечить переехавших крышей над головой — полностью провалило. Министр социальной политики Оксана Жолнович сообщала, что разрабатывается проект субсидирования: переселенцам покроют 20–30% от аренды. Однако до сих пор эти меры не заработали, а цены на жильё всё в тех же ключевых городах порой неподъёмны и для местных.

«Решить этот вопрос на данном этапе невозможно, потому что в общинах отсутствует фонд жилья как таковой. Его просто нет», — констатировала координатор волонтёрского проекта Татьяна Красько.

Лишь в Закарпатской и Хмельницкой областях некоторые территориальные общины сумели выделить землю под строительство домов для переселенцев, но денег на само строительство не нашлось.

Другая проблема — очень острая, с которой столкнулись переселенцы из Восточной Украины ещё в 2022 году, — отношение к себе «местных». В западных областях, несмотря на заоблачно взвинченные цены на жильё и прочие услуги, часть жителей оказались не рады бегущим от боевых действий согражданам. Радикальные СМИ периодически публикуют видеоопросы людей на улицах Львова, Ивано-Франковска, Луцка, на которых «местные» жалуются на то, что их города заполнил «вражеский» русский язык и жить стало невозможно.

Некоторые СМИ открыто пишут, что у детей переселенцев, которые оказываются в школах Тернополя или Львова, на языковой почве случаются конфликты с учителями, родителями других детей и даже одноклассниками, после чего семьи нередко возвращаются домой.

«В Мариуполе спокойнее»

Накануне один из украинских Telegram-каналов опубликовал видео волонтёра, помогающего переселенцам возвращаться из Одессы в Красноармейск (Покровск), к которому подходит российская армия. Причины — всё те же: недоступность жилья, отсутствие работы, но вместе с тем и совершенно понятные бытовые вопросы: невозможность вывезти из зоны боевых действий пожилых родственников, страх за своё имущество, тоска по дому.

Свою историю ИА Регнум рассказала переселенка, музыкант по профессии, пожелавшая сохранить анонимность. Она жила в Мариуполе, в 2022 году вместе с частью родственников выехала из родного города в Киев, другая часть семьи осталась в ДНР.

Девушка окончила бакалавриат и должна была поступать в Академию музыки на магистратуру, но сразу же столкнулась с тем, что льготы для переселенцев не работают. По заявленным правилам мариупольцы имели право претендовать на бесплатное обучение либо как минимум с существенной скидкой, но всё разбилось о бюрократию. Абитуриентке, а вместе с ней и многим другим людям, оказавшимся в такой же ситуации, объяснили: музыкальные вузы подчиняются одновременно двум министерствам — культуры и образования, — поэтому никакие льготы не работают.

Собеседнице агентства удалось поступить на бюджет, но инструмент остался в охваченном боях Мариуполе. С новым помогли волонтёры.

Сейчас девушка вернулась в родной город. По её словам, приехала не только она, но и некоторые знакомые, а сама она утверждает, что в Мариуполе чувствует себя спокойнее и безопаснее, чем в Киеве. Продолжать образование девушка планирует в России.

Россия восстанавливает новые регионы

Как бы украинские власти и чиновники всех мастей не уверяли, что переселенцам рады в любом регионе, в реальности всё получается совсем иначе. Поэтому люди продолжают возвращаться домой, оставляя «украинский» период своей жизни в прошлом. А там они собственными глазами видят, как идёт восстановление и развитие новых российских регионов.

Сейчас одновременно ремонтируются десятки тысяч разных объектов, заявил накануне пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Под реконструкцией, под ремонтом находятся одновременно десятки тысяч разных объектов — укладываются дороги, проводится ремонт домов, которые пострадали в ходе боевых действий», — сказал Песков.

Он также напомнил, что существует система кураторства: регионы России взяли шефство над разными населёнными пунктами Донбасса и Новороссии, помогают их восстанавливать и отстраивать.

В свою очередь, вице-премьер Марат Хуснуллин 20 ноября заявил, что Россия создаст временные администрации во всех населённых пунктах, которые недавно были освобождены в вернувшихся регионах, а местные жители получат выплаты.

Также Хуснуллин сообщил, что до конца 2024 года будет принята программа восстановления Донецка. Запланированы модернизация коммунальной и социальной инфраструктуры, ремонт дорог. Раньше, добавил вице-премьер, не было возможности начать восстанавливать город из-за постоянных обстрелов, но после того, как российская армия отодвинула линию фронта, можно начинать работы.

Помимо этого, по словам Хуснуллина, появилась возможность приступить к активному восстановлению Северодонецка и Лисичанска, поскольку линия фронта отодвинулась от этих городов. А это значит, что всё больше людей будет возвращаться в Россию с Украины, властям которой они оказались попросту не нужны.