Запад продолжает расширять номенклатуру вооружений, поставляемых ВСУ. Президент США Джо Байден разрешил включить противопехотные мины в очередной пакет военной помощи на Украину, сообщило издание The Washington Post со ссылкой на осведомлённые источники.

ИА Регнум

В статье отмечается, что решение о поставках принято на фоне успехов российской армии. И хотя в тексте статьи не говорится, какие именно вооружения будут поставлены на Украину, эксперты полагают, что США планируют передать противопехотные мины ADAM (Area Denial Artillery Munition), предназначенные для дистанционного минирования больших участков территории.

На Украине при этом якобы обещали не применять мины в густонаселённых районах.

Примечательно, что поставка противопехотных мин — результат переосмысления стратегии военных конфликтов, сложившейся во второй половине ХХ века. Иными словами, Киев ищет пути, чтобы переломить ситуацию на фронте в свою пользу.

Многие аналитики отмечали, что боевые действия на Украине в гораздо больше мере напоминают позиционную, «окопную» войну в духе сражений Первой Мировой, чем другие конфликты XX века с их блицкригами, молниеносными прорывами линии фронта и окружениями целых армейских группировок.

В рамках СВО боевые действия продолжаются одновременно по всей линии фронта, однако речь идёт в основном о постоянном продавливании обороны противника. В таких условиях минирование территории приобретает особое значение, когда одна из сторон решается задействовать крупные силы на одном из участков фронта.

В качестве примера можно привести провалившийся «контрнаступ» ВСУ летом 2023 года, по итогам которого на некоторых участках фронта появились настоящие кладбища украинской бронетехники, подорвавшейся на минах и впоследствии добитой беспилотниками и артиллерией.

В Киеве, пусть и с запозданием, осознали свои ошибки и принялись исправлять ситуацию.

От западных союзников Киев получил ракеты АТ-2 к реактивным системам залпового огня MLRS и HIMARS. Залп подобными боеприпасами позволяет за 60 секунд забросить 336 противотанковых мин на дальность до 40 километров, заминировав участок 1000×400 метров. Известно, что одна только Германия передала Украине до 500 боеприпасов этого типа. Однако противотанковые мины не несут угрозы для мирного населения — в отличие от мин противопехотных.

Механизм действия таких снарядов предельно прост. За основу берётся реактивный или артиллерийский снаряд с кассетной боевой частью из противопехотных или противотанковых мин — суббоеприпасов. Снаряд взрывается на высоте в несколько десятков метров, засеивая минами значительный участок территории.

Раньше ВСУ неоднократно применяли аналогичные боеприпасы. В частности, использовали реактивные 220-мм реактивные системы залпового огня «Ураган» с кассетной боевой частью, начинённой противопехотными минами ПФМ-1 «Лепесток». В результате обстрелов Донецка и других населённых пунктов ДНР, тысячи мин были рассеяны по улицам, жилым домам и дорогам. Сотни мирных жителей получили травмы, многие лишились конечностей.

В случае с системой дистанционного минирования ADAM речь идёт о 155-мм артиллерийских снарядах М692 и М731, содержащих по 36 противопехотных осколочных мин М67 и М72. Использование подобных систем позволяет заминировать участок территории на расстоянии до 18 километров. Предполагается, что один снаряд засеивает суббоеприпасами участок территории в 600 квадратных метров.

Запрещено, но Киев об этом «забыл»

Мины M67/M72, в свою очередь, относятся к классу «выпрыгивающих мин». Каждый боеприпас оснащён «усиками» взрывателя нажимного действия. При контакте со взрывателем боевая часть мины «выпрыгивает» на высоту 1,5 метра и поражает пехоту противника в радиусе шести метров.

В то же время эффективность применения таких вооружений остаётся под вопросом, отметил в комментарии ИА Регнум военный эксперт Александр Михайловский.

«Собственно, их не так часто применяют, но не из гуманистических соображений. Дистанционное минирование при своих плюсах обладает рядом недостатков. Отмечалось, что в получившемся поле появляются большие проходы, иными словами — это не сплошное минирование. С другой стороны, оно не требует присутствия сапёров на месте и позволяет создавать заграждения в тылу противника», — говорит эксперт.

По словам Михайловского, мины ADAM воплощают концепцию «наступательного» минирования. Применение нескольких артиллерийских снарядов позволяет загнать противника в своего рода мешок из минных заграждений, затруднив для него не только наступление, но и отступление на исходные позиции.

В то же время дистанционное минирование предусматривает хаотическое засевание большого участка территории, зачастую — на значительном удалении от фронта. Что в перспективе создаёт угрозы для мирного населения. По этой причине, ряд международных договоров, в первую очередь Конвенция по кассетным боеприпасам (Convention on Cluster Munitions или CCM), подписанная в Дублине в 2009 году, запрещает использование подобных снарядов. Однако конвенцию ни Украина, ни США не подписали, что развязывает руки правительствам и вооружённым силам обеих стран.

При этом Украина является подписантом Оттавской конвенции о запрещении противопехотных мин 1996 года. Но Киев, похоже, решил об этом «забыть», отметил в комментарии ИА Регнум эксперт ассоциации военных политологов, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин.

«Мы видим, что те, кто подписал конвенцию, делают вид, что ничего не произошло, якобы всё нормально. Дистанционное минирование — это неизбирательный процесс. И угрозы, которые оно несёт для мирного населения, всем известны», — отмечает эксперт.

Но само по себе применение кассетных боеприпасов — только часть проблемы. Дело в том, что сплошное минирование больших участков территории создаёт угрозы для мирного населения для целых поколений.

Бесконечное разминирование

Формально США могут заявить, что поставки боеприпасов ADAM не несут вреда для мирного населения. Предполагается, что мина должна самоликвидироваться через 48 часов после установки. А даже если этого не произошло, через 14 суток разряжаются аккумуляторы мины, что формально делает её безопасной для мирного населения.

Но даже «разрядившаяся» мина представляет угрозу, говорит Александр Михайловский.

«Говорят, что там стоит система дезактивации, поэтому они безопасны. А если она не сработала? И даже если сел аккумулятор, боевая часть-то никуда не девается. Есть данные, что мины могут представлять опасность ещё 17 недель. На самом же деле во Вьетнаме люди до сих пор подрываются на минах 1960-х годов. Так что минирование «по площадям» — вещь очень опасная», — подчёркивает эксперт.

После завершения операции армии США «Буря в пустыне» правительство Кувейта было вынуждено потратить огромные деньги на дезактивацию минных полей, засеянных в том числе «умными» минами, которые не должны были представлять опасность для мирного населения, добавляет собеседник ИА Регнум.

Источники The Washington Post не раскрывают, какое количество снарядов поставят ВСУ, однако отмечается, что на складах армии США лежат миллионы противопехотных мин. То есть в перспективе речь может идти о минировании огромных участков территории, причём без всякой системы и карты минных полей, уверен Михайловский.

Более того, ВСУ могут использовать эти снаряды не только на линии фронта, но и для минирования территории в тылу российских войск. На расстоянии 18 километров от линии фронта находятся мирные населённые пункты, причём украинские войска могут целенаправленно бить туда, где собираются много людей. Например, по пунктам раздачи гуманитарной помощи.

Полигон для всех типов вооружений

Поставки противопехотных кассетных боеприпасов на Украину продолжат длинный ряд запрещённых вооружений, которыми Запад уже снабжает своих союзников.

Сначала речь шла исключительно об артиллерийских кассетных боеприпасах, потом к ним добавились артиллерийские снаряды с обеднённым ураном, а затем — снаряды с белым фосфором.

Что характерно, любые возражения по поводу этих поставок, которые несут угрозу для мирного населения и экологии, а также делают территорию непригодной для проживания, следуют только с российской стороны. Но Запад не останавливается.

«Вся эта территория будет засеяна смертоносными механизмами на годы вперёд. И всё это скапливается — да, но с другой стороны — постоянно возрастает кривая эскалации конфликта с поставками всё новых вооружений. Если так пойдёт дальше, речь может пойти о химическом оружии, а там — и о ядерном. Это реальность, с которой мы сегодня сталкиваемся», — говорит Андрей Кошкин.