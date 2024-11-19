Президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий новую редакцию доктрины «Основы госполитики в области ядерного сдерживания». Базовый принцип доктрины не изменился, он гласит, что ядерное оружие (ЯО) — крайняя мера для защиты суверенитета страны. При этом корректировки были внесены на фоне нового витка эскалации, который спровоцировали США и их союзники.

ИА Регнум

Под конец прошлой недели стало известно, что Соединённые Штаты больше не возражают против ударов Украиной американскими дальнобойными ракетами по территории России. Речь, в частности, идёт о системе ATACMS, которую ВСУ уже несколько раз применяли — тогда удары пришлись по Донбассу и Крыму. Теперь же такие ракеты с разрешения уходящего президента США Джо Байдена можно будет направлять по всем российским регионам.

Украинские власти давно просили Запад снять этот барьер, заявляя, что подобные атаки могут существенно повлиять на ситуацию на поле боя. Официальные лица России назвали это мнение ошибочным: кардинально повлиять эти удары ни на что не смогут, лишь приблизят конец Украины.

Официально Вашингтон информацию о снятии запрета не подтверждал, однако глава европейской дипломатии Жозеп Боррель 18 ноября заявил, что США действительно приняли такое решение, оно обсуждалось на встрече глав МИД стран ЕС. По его словам, речь идет о ракетах с дальностью около 300 километров.

А уже 19 ноября пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что средства ПВО в ночь на вторник сбили пять американских баллистических ракет ATACMS над территорией Брянской области.

Отмечается, что ВСУ нанесли удар шестью ракетами: пять из них сбиты расчётами систем С-400 и «Панцирь», шестая ракета была повреждена. Её фрагменты упали на техническую территорию военного объекта, возник пожар. Жертв и разрушений в результате не было.

При этом впервые о возможности разрешить киевскому режиму удары по России своими ракетами в США всерьёз заговорили еще в сентябре. Тогда Байден рассказал, что вопрос находится в стадии обсуждения.

В ответ Владимир Путин заявил, что если такие атаки на российскую территорию всё же последуют, то это будет означать прямое вступление НАТО в конфликт с Россией — Москва примет соответствующие меры и даст свой ответ.

Вскоре глава российского государства анонсировал изменения в ядерную доктрину страны, необходимость которых продиктована меняющейся международной обстановкой.

Что изменилось

Ядерная доктрина государства — не раз и навсегда установленная догма, а стратегия, которая должна идти в ногу со стремительно меняющимся временем. В США, например, её переписывают под каждого нового президента.

Нынешние обновления российской доктрины как раз являются ответом на те вызовы, которые стоят перед страной. Своим недругам Россия демонстрирует черту, за которой для потенциального противника наступит жестокое возмездие.

Обновлённая ядерная стратегия России иллюстрирует саму суть идеи ядерного сдерживания.

«Ядерное сдерживание направлено на обеспечение понимания потенциальным противником неотвратимости возмездия в случае агрессии против Российской Федерации и (или) ее союзников», — сказано в документе.

В доктрине перечислены условия для применения ядерного сдерживания. В частности, сказано, что условиями нейтрализации угроз являются «наличие у потенциального противника и развёртывание им систем и средств противоракетной обороны, крылатых и баллистических ракет средней и меньшей дальности, высокоточного неядерного и гиперзвукового оружия, ударных беспилотных аппаратов различного базирования, оружия направленной энергии, которые могут быть применены против Российской Федерации».

Кроме того, оговаривается, что ядерные силы сдерживания могут быть применены в случае, когда потенциальный противник предпримет действия, направленные на поражение (разрушение, уничтожение) экологически опасных объектов РФ, которые могут привести к техногенным, экологическим или социальным катастрофам.

Подчёркивается, что применение ядерного оружия по-прежнему является крайней и вынужденной мерой в случае угрозы государственности, Россия «предпринимает все необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы и недопущения обострения межгосударственных отношений, способного спровоцировать военные конфликты, в том числе ядерные».

«Изменения в ядерную доктрину у нас обсуждали давно. Мало того, она менялась и раньше. По мере того, как росли угрозы в нашу сторону, мы должны были создавать варианты ответа, о чём Путин прямо и говорил. Никто особо и не скрывает, что изменения ядерной доктрины — это создание той самой контругрозы на события, которые происходят вокруг России. Было сказано всё прямо и открыто»,— заявил политолог Владимир Корнилов в разговоре с ИА Регнум.

Важный момент: под ядерным зонтиком теперь не только сама Россия, но и её союзники, в частности Белоруссия.

Если в более ранней версии доктрины ответ ядерным оружием допускался при старте баллистических ракет противника, то теперь такая мера может быть применена и при атаке на Россию с использованием обычных вооружений. Например, когда появится достоверная информация о массированном старте авиации, крылатых ракет, беспилотников и т.д. в сторону России.

«В предыдущей версии основ госполитики говорилось только о старте баллистических ракет как условии для ответного удара. Теперь речь идёт о стартах самолетов, тактических и стратегических крылатых ракет, а также беспилотников, гиперзвука, да и вообще любом массированном старте летательных аппаратов», — сообщил ранее в беседе с ИА Регнум замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

Еще одно ключевое дополнение — применение ядерного сдерживания в случае, если нападение будет осуществлять неядерное государство, но действует оно при поддержке страны, которая таким оружием обладает. Помимо этого, агрессия любой страны, входящей в военный блок, будет квалифицироваться как участие в этом нападении всего блока.

Кроме того, ядерное сдерживание может быть задействовано против страны, которая предоставляет агрессору свою территорию или ресурсы для атаки на Россию. Также основанием для применения ядерного оружия прописано создание или расширение военных блоков, что приводит к приближению их военной инфраструктуры к российским границам.

Как и прежде, решение о применении ядерного оружия принимает президент страны.

Возмездие неотвратимо

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев у себя в Telegram-канале подчеркнул важность внесённых в ядерную доктрину изменений, связав их с решением США по «дальнобою».

«Использование ракет альянса подобным образом теперь можно квалифицировать как нападение стран блока на Россию. В этом случае возникает право нанести ответный удар оружием массового поражения по Киеву и основным объектам НАТО, где бы они ни находились. И это уже WWIII (третья мировая война. — Прим. ред.)», — написал Медведев.

Нововведения в ядерной доктрине прокомментировал также пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, требовалось привести документ в соответствие с нынешней обстановкой.

«Россия всегда рассматривала ядерное оружие как средство сдерживания, применение которого является крайне вынужденной мерой. <…> Ядерное сдерживание направлено на обеспечение понимания потенциальным противником неотвратимости возмездия в случае агрессии против РФ или ее союзников», — сказал Песков журналистам.

Запад на изменения в ядерной доктрине России отреагировать пока не успел, хотя можно предположить, какой будет эта реакция. Достаточно вспомнить комментарии американских и европейских чиновников после анонса обновлений в сентябре этого года. Тогда западный политический истеблишмент раскритиковал этот шаг.

«Изменение российской ядерной доктрины — это безответственно», — заявлял госсекретарь США Энтони Блинкен.

В свою очередь, западная пресса была более сдержана в оценках и признавала, что решение внести изменения в ядерную доктрину Россия принимала из-за украинского конфликта, а точнее — действий союзников Киева, которые продолжают повышать градус противостояния.

Что же касается ударов американскими ракетами по территории России, они могут продолжиться, допускает Владимир Корнилов.

«Раз уже дана команда, дана отмашка, то готовятся и применять. Я думаю, что Рубикон уже перейдён. И сделано это сознательно, в том числе для того, чтобы добавить проблем будущему президенту США», — отметил собеседник ИА Регнум.