Российские войска продолжают теснить противника по всей линии соприкосновения в зоне СВО. За минувшую неделю освобождены пять населённых пунктов, сообщили в Министерстве обороны, в том числе Колесниково в Харьковской области.

ИА Регнум

При этом самые тяжёлые бои идут на донецком фронте, где российские войска продавливают ВСУ, не давая им возможности укрепиться на новых рубежах. В ДНР за семь дней освобождены четыре населённых пункта: Ленинское, Степановка, Вознесенка и Волченка. Все они расположены в окрестностях Селидово.

А уже 18 ноября стало известно, что ВС РФ взяли под контроль посёлок Новоалексеевка. Российские силы закрепили успех, достигнутый после освобождения города Селидово — крупного оборонительного узла ВСУ, созданного на южных подступах к Покровску.

Боевые действия продолжаются на окраинах населённого пункта Петровка, российские войска атакуют вдоль по течению реки Солёной. Дальнейшее продвижение позволит российским войскам выйти к трассе, соединяющей Покровск и посёлок Андреевку — одну из ключевых магистралей для организации обороны ВСУ в западной части Донбасса.

Сейчас украинские войска готовят к обороне посёлок Шевченко, примыкающий непосредственно к трассе. Также ВСУ стремятся выстроить линию обороны вдоль водных преград, стремясь не допустить окружения Покровска с юга. На южных подступах ВСУ создают дополнительные оборонительные линии, задействуя инженерную бронетехнику, а также устанавливают «зубы дракона» на танкоопасных направлениях, сообщает источник ИА Регнум.

При этом командование украинской армии в Донбассе сталкивается с нехваткой живой силы, поэтому только что вырытые окопы попросту некем заполнять.

«Ни для кого уже не секрет, что из передовых частей ВСУ люди разбегаются в самоволки. От штатной численности личного состава остаётся процентов 40–50. Особенно это касается частей с самого «передка», которые бросают с участка на участок латать дыры в обороне. Мы знаем их сильные-слабые стороны, поэтому продолжаем давить в направлении Покровска», — рассказал собеседник издания.

Анна Рыжкова ИА Регнум ДНР. Курахово. 18.11.2024

Для российской армии ключевой задачей остаётся последовательное перерезание маршрутов снабжения противника в Покровске, перед началом штурма города. Раньше ВСУ подготовили город к обороне, превратив промышленную зону в сплошной укрепрайон. Лобовой штурм укреплений может привести к большим потерям, поэтому российская армия сейчас ломает логистику противника, добавляет источник ИА Регнум.

Украинские источники в свою очередь заявляют, что российская армия нацелилась на трассы, связывающие гарнизон Покровска с тылами ВСУ. По их информации, главным маршрутом снабжения украинских войск в городе остаётся трасса Е50, которая соединяет Покровск с Днепром (Днепропетровском) через Павлоград.

По некоторым данным, Киев уже не планирует удерживать Покровск любыми способами, но стремится навязать российским войскам затяжные городские бои. Косвенным признаком тяжёлой для ВСУ ситуации на фронте стал визит в Покровск Владимира Зеленского. В городе он встретился с представителями командования и военнослужащими 25-й бригады ВСУ, на которую возложена оборона города.

Раньше Зеленский уже ездил в города, которые через короткое время сдавали украинские войска, поэтому его визиты стали своего рода «чёрной меткой» для Украины.

Контуры будущего окружения

Ещё хуже для ВСУ обстоит ситуация на южном участке донецкого фронта, где российские войска развивают успех, достигнутый после освобождения Угледара. По данным с мест, ВС РФ смогли продвинуться в направлении населённого пункта Дальнее и выбить ВСУ из городской застройки.

Российская армия продвинулась к трассе, связывающей населённый пункт Курахово и посёлок Успеновку, куда отошли соединения украинской армии, отступившие из Угледара.

Этот успех позволяет решить сразу несколько тактических задач. Освобождение Дальнего создаёт угрозу окружения для соединений ВСУ в населённых пунктах Елизаветовка, Ильинка и ряде других. Кроме того, российские войска создают угрозу для сил противника, остающихся в Успеновке, которые могут быть атакованы одновременно с юга и севера.

Также штурмовые соединения российской армии теперь могут начать наступление непосредственно на Курахово. Раньше штурмовики группировки «Центр» уже выходили на восточные окраины населённого пункта, но воздержались от лобового штурма.

«Что касается Курахово, в обозримом будущем у ВСУ останется только два варианта: отступить или оставаться в окружении и быть уничтоженными. Это тактика, которой мы придерживаемся — не идти напролом, а выдавливать противника. Пока что у ВСУ остаётся трасса на Запорожье, но это временно: нам осталось несколько километров, чтобы её перерезать», — отмечает источник ИА Регнум, находящийся на передовой.

Успешное наступление ВС РФ, начавшееся с освобождения Угледара, привело к тому, что под угрозой окружения оказалось Курахово и близлежащие населённые пункты, сообщает украинский аналитический портал DeepState.

По его оценке, до полного окружения группировки ВСУ в этом районе остаётся шесть километров. Раньше украинские военные, дислоцированные в районе Курахово, сообщали, что в ближайшее время город может быть оставлен. По оценке журнала The Economist, у российской армии на этом участке фронта есть значительное превосходство, так что у ВСУ не останется иного выбора, кроме как отступить.

После Курахово: что дальше

Освобождение Курахово станет очередным важным успехом для ВС РФ. На протяжении последних месяцев ВСУ, дислоцированные в этом районе, использовали город для обстрелов западных окраин Донецка. Теперь этой возможности не будет. Кроме того, украинские войска лишатся последнего крупного населённого пункта западнее Донецка.

Для российской армии освобождение города открывает дорогу для наступления в направлении населённого пункта Великая Новосёлка и дальше — на Запорожскую область.

По данным украинских СМИ, командование ВСУ распорядилось начать строительство новых оборонительных линий на границе между ДНР и Запорожской областью. В украинском министерстве обороны ожидают активизации боевых действий на этом направлении в ближайшее время.

«Штурмы могут начаться в ближайшее время, мы даже не говорим о неделях, мы ожидаем, что это произойдёт в любой день», — заявил представитель ведомства Владислав Волошин в комментарии Reuters.

Готовясь к зимней кампании, Киев продолжает жесткую мобилизацию, рассчитывая в ближайшее время направить в войска 100–150 тысяч новобранцев. Ни о каком переломе ситуации речи уже не идёт, главная задача — удержать фронт. Но и с ней украинская армия не справляется.