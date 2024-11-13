Любовь Токмакова проработала в системе Центробанка 22 года и 11 месяцев. Занимала должность бухгалтера-калькулятора в оздоровительном центре «Полюс» подмосковной деревни Борьево. В 2018 году Токмакова попала под сокращение — одновременно с ней уволили 180 человек.

ИА Регнум

Теперь же, шесть лет спустя, бывшие и действующие сотрудники пансионата, входившего в систему Центробанка, должны выехать из квартир, в которых прожили больше 20 лет. В квартиры сотрудников заселяли как в служебное жильё.

«Полюс» — пансионат, входящий в оздоровительное объединение «Солнечный городок». Три дома, в которых больше 20 лет назад поселились работники базы отдыха, находятся поблизости.

О том, что предстоит съезжать из квартир или бороться за них, жители узнали в марте 2024 года — получили уведомление об иске из суда. Уже несколько месяцев Любовь Токмакова и её соседи, жители пяти из восьми выселяемых квартир, судятся с Центробанком.

Первый процесс, проходивший в Подольском городском суде, проигран, теперь дело рассматривает Московский областной суд.

«Бездомное существование»

Сотрудников структуры Центробанка (Банка России) заселили в дома в Борьево в конце 90-х. Прежде всего это касалось работников оздоровительного центра. В 1999 году в однокомнатную квартиру въехала Любовь Токмакова. Официально «служебным» жильё стало лишь спустя три года, рассказывает она ИА Регнум. До этого сотрудники жили в квартирах без какого-либо договора и прописки.

«Мы, жильцы, пришли в эти квартиры молодыми и красивыми, но сейчас-то нам уже 50+ лет, куда мы пойдём?» — возмущается женщина.

Как только она вместе с соседями получила уведомление об иске («о выселении»), обратилась к адвокату Светлане Губкиной.

«Выкупить квартиры по остаточной стоимости нам не дают. Адвокат предлагала пойти на мировое соглашение, но представитель истца, «Солнечного городка», говорит, что это федеральная собственность, она не продаётся. Мы живём там, пока идут судебные разбирательства, но суды первой инстанции, в Подольске, уже проиграны», — говорит Токмакова.

Единственная семья, по которой суд не принял однозначного решения о выселении — пенсионеры Сергей и Валентина Байковы. Они подали апелляционную жалобу, поскольку Валентина — мать-героиня, а семья — многодетная.

«Наши перспективы стремятся к нулю. Адвокат говорит, что нужно идти, бороться. Мы пишем письма — в Госжилнадзор по Московской области, главе администрации Подольска, [губернатору Московской области Андрею] Воробьёву… Ответы все однозначные: никто не может распоряжаться этими домами, это собственность банка», — уточняет Токмакова.

Собеседница ИА Регнум описывает свою ситуацию как безвыходную: в квартире, когда-то предоставленной банком, она живёт вместе с 23-летним сыном. Идти им, по её словам, некуда: другого жилья нет, оснований, чтобы встать в очередь за квартирой, тоже.

«Я не хотела на суде брать слово, — вспоминает она, — Но потом решила взять. Говорю: понимаете, я нахожусь в таком волшебном возрасте, когда не могу себе позволить приобрести другое жильё. Вы просто обрекаете меня и моих друзей по несчастью на бездомное существование».

По закону банк прав

Причина всей этой правовой коллизии — в масштабной реорганизации структур банка, поясняет ИА Регнум информированный источник в административном департаменте «Банка России».

Раньше сотрудник оздоровительного комплекса являлся сотрудником Центробанка и мог претендовать на все льготы, положенные в этой структуре: пенсия, поликлиника, служебное жильё.

Сейчас же, вследствие реорганизации, пансионаты переходят в статус частных учреждений. Их учредителем по-прежнему является Центробанк, но положение сотрудников существенно меняется. Те, кто перейдёт работать в частные учреждения, то есть перезаключат договор с теми же пансионатами, сотрудниками Центробанка больше являться не будут. Пенсионеры же тем более не смогут оставаться в этих домах.

Сами дома куплены за счёт Центробанка, но являются федеральной собственностью и находятся на балансе Росимущества. Продать или купить квартиру в них действительно невозможно.

В Центробанке, сообщил источник ИА Регнум, есть не только служебное жильё, но и дачи, но вся недвижимость предоставляется сотрудникам лишь на время действия трудового договора. В исключительных случаях члену совета директоров, например, могут оставить дачу и после выхода на пенсию, но приватизировать её всё равно будет нельзя — она так и останется федеральной собственностью.

«Понятно, что сейчас это жильё нужно людям, которые приходят работать в оздоровительное подразделение. Как бы людей ни было жалко, Центробанк в данной ситуации прав, претензии к нему могут быть исключительно морального свойства», — отмечает собеседник агентства.

Центробанк, по его словам, — организация «исключительно бюрократизированная и законопослушная», поэтому все требования законодательства должны были быть соблюдены и прописаны в договоре найма.

Оставить могут только несовершеннолетних

По словам Любови Токмаковой, претензии морального свойства действительно есть: в частных разговорах начальство, по её словам, успокаивало сотрудников, что в будущем «квартиры будут их». Однако юридической силы эти разговоры иметь не могли, настаивает источник ИА Регнум.

Постоянные регистрации едва ли станут основанием для иного решения суда, отмечает он.

Единственное исключение — прописанные в квартирах несовершеннолетние дети: если такие семьи есть, каждую ситуацию суд, скорее всего, будет рассматривать отдельно, а родители смогут обратиться в прокуратуру для защиты прав несовершеннолетнего, которого не могут выписать.

Положительный результат в этом случае может быть лишь у ребёнка, родители которого не имеют в собственности другой недвижимости. Однако у бывших сотрудников банка шансов выиграть суд нет, уверен собеседник ИА Регнум.