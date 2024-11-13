О том, что дроны стали чуть ли не супероружием на поле боя, эксперты говорят с самого начала СВО. Но «беспилотное искусство» постоянно развивается: дроны становятся умнее и манёвреннее, а применять их начали для задач, о которых многие раньше даже не могли подумать.

ИА Регнум

В последнее время одной из главных проблем для ВСУ стала убийственная связка от российской армии: «дрон разведки и корректировки огня плюс ракетный комплекс «Искандер». По данным украинских источников, сотни дронов модели «Орлан» круглосуточно находятся в небе над двухсоткилометровой зоной вдоль линии боевого соприкосновения.

В то же время отдельные дроны взяли под наблюдение аэродромы, военные базы, позиции зенитных комплексов ПВО и другие ключевые объекты военной инфраструктуры. Как только в поле зрения беспилотника появляется значимая цель, данные передаются для корректировки удара, который следует в течение 5-10 минут.

Как итог, в результате серии ракетных ударов были поражены пункты базирования немногих уцелевших самолётов украинских ВВС и батареи зенитных ракетных комплексов С-300.

Во многом именно применение ракетных комплексов в связке с дронами разведки повлияло на решение Киева и его западных союзников перебазировать истребители американского производства F-16 на аэродромы в западных регионах страны.

Помимо этого, прифронтовые территории остались без прикрытия со стороны ПВО, что позволяет российской авиации наносить удары по позициям противника планирующими авиационными боеприпасами, последовательно выбивая укреплённые огневые точки и пункты базирования в промышленных зонах.

Оставаясь вне зоны досягаемости украинской ПВО, дроны «Орлан» стали мощной угрозой для ВСУ. В Киеве, естественно, попытались найти собственный ответ.

Дроны — охотники за дронами

Для перехвата крупных беспилотников разведки ВСУ попробовали адаптировать малые FPV-дроны. Механизм «сбития» предельно прост: найти беспилотник противника и взять его на таран.

Этот способ отличается крайней дешевизной. Пуск одной зенитной ракеты обходится в десятки раз дороже уничтоженной цели: на этом фоне применение даже десяти FPV-дронов для перехвата беспилотника наведения обходится гораздо дешевле. И хотя эта тактика раньше уже использовалась российскими операторами, в частности для охоты за тяжёлыми коптерами ВСУ типа «Баба-Яга», новый этап «войны дронов против дронов» начался в последние месяцы.

В «войне дронов» стороны постоянно ищут новые способы атаки и обороны, отмечает в комментарии ИА Регнум эксперт в сфере БПЛА, главный редактор портала UAV.ru Денис Федутинов. По его словам, одним из новшеств стало применение беспилотников в качестве средств кинетического поражения дронов противника.

Причём целями могут быть как разведывательные, так и разведывательно-ударные БПЛА, а также барражирующие боеприпасы. Иногда такие импровизированные средства ПВО работают в режиме свободной охоты.

«Дроны-охотники выводятся к целям с помощью действующих в тандеме с ними наземных средств обнаружения. Это заставляет модифицировать и те беспилотники, против которых работают «охотники». Например, улучшать маневрирование дронов, из-за чего их становится сложнее поразить в режиме свободного управления», — говорит Федутинов.

В последнее время украинские источники всё чаще жалуются, что перехватывать российские беспилотники наблюдения становится всё сложнее. При подлёте FPV-дрона беспилотник начинает активно маневрировать и уклоняется от подлетающего перехватчика.

На Украине считают, что россияне разработали программное обеспечение на основе технологий искусственного интеллекта. В результате эффективность применения FPV-дронов для перехвата беспилотников наведения начала падать, что вновь создаёт серьёзные риски для ВСУ.

Кручу-верчу, обмануть хочу

Искусственный интеллект и другие современные новинки — это, безусловно, свежо и эффективно. Однако никто не отменял и старых проверенных технологий.

На днях в Сети появились кадры, сделанные официальными службами Молдавии. На фото запечатлены беспилотники, залетевшие с территории Украины. Впоследствии украинские источники заявили, что это БПЛА «Пародия». По сути, беспилотник-пустышка, то есть аппарат без боевой части. Заявляется, что «пустышки» массово запускают, чтобы перегрузить украинскую ПВО и прикрыть ударные беспилотники, которые бьют непосредственно по целям.

По словам экспертов, такого рода аппараты применяются довольно давно. По такому же принципу работают некоторые воздушные мишени, которые оснащаются дополнительным оборудованием, в том числе увеличивающим их эффективную площадь рассеяния до показателей имитируемых целей. Иными словами, оператор зенитного комплекса будет видеть на радаре не малогабаритную «обманку», а, например, ударный беспилотник «Герань-2» или другую боевую цель.

«Такие аппараты могут также быть приманками, заставляющими включаться системы ПВО, обнаруживая их местоположение, а также заставляя противника тратить дорогостоящие боеприпасы», — добавляет Денис Федутинов.

Подобный тактический прием был использован Армией обороны Израиля еще в 1982 году в Ливане против дислоцированной на территории страны группировки сил и средств противовоздушной обороны Сирии. И впоследствии неоднократно использовался по всему миру в разных военных конфликтах.

Однако массированное применение «обманок» одновременно с внедрением программного обеспечения для беспилотников серьёзно повышает выживаемость дронов и, соответственно, создаёт существенное преимущество для российской армии. С одной стороны, дроны учатся самостоятельно уходить от преследования, с другой, украинская ПВО постоянно перегружается ложными целями. А по выявленным огневым позициям могут отработать уже ракетные комплексы.

Небо — за российской армией

Противостояние беспилотников и способов борьбы с ними можно сравнить с шахматной партией. На каждый ход противника следует ответ. Но в любом военном конфликте, как и в шахматной партии, наступает момент, когда у одной из сторон больше не остаётся возможностей, чтобы изменить ситуацию в свою пользу.

В ближайшее время война в воздухе может очень чётко отразиться на фронтовой обстановке, отмечает в разговоре с ИА Регнум военный эксперт Александр Михайловский.

«Одной из главных задач для дронов остаётся ликвидация ПВО противника и расчистка неба уже для пилотируемой авиации. В начале осени российские дроны наведения показали свою убийственную эффективность, ВСУ постарались как-то нивелировать этот фактор. Но сделать этого не получилось: в будущем следует ждать новых результативных ракетных ударов, всё глубже и глубже в тыл противника», — прогнозирует эксперт.

В свою очередь, западные союзники Киева осознают масштаб угрозы и стремятся усилить ВСУ. Как отметил Михайловский, раньше Пентагон уже анонсировал поставку на Украину большой партии зенитных ракет для ЗРК Patriot и ракет класса «воздух — воздух» AMRAAM.

Прежде США никогда не анонсировали одновременной поставки именно зенитных вооружений. Предполагается, что поступление более 500 ракет должно позволить ВСУ защитить воздушное пространство и купировать угрозу, исходящую от российской авиации. Но сделать этого, уверен собеседник ИА Регнум, не удастся — преимущество ВС РФ слишком велико.