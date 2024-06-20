На бульваре Леси Украинки в Киеве всегда было очень шумно от потока машин, но теперь их почти не слышно. На залитой щедрым июньским солнцем зеленой улице теперь правят бал генераторы, стоящие у каждого магазина, ресторана или ларька.

ИА Регнум

На горе, где раньше стояли укрепления киевской крепости, первые этажи фасадных многоэтажек вдоль бульвара всегда были заняты бизнесом — так замышлялось еще в советское время, когда строились эти дома, только теперь вместо гастрономов пафосные супермаркеты и японская кухня.

В нынешние времена кто без генератора — тот в проигрыше. «Например, в аптеках проблема забрать лекарство по заказу. То есть ты заказал, а комп не работает. И, естественно, проблема, сам сталкивался. Но это не часто», — говорит собеседник ИА Регнум, коренной киевлянин Дмитрий.

Невзирая на угрозы от встречи с «людоловами» из ТЦК, он большой любитель побродить по камерному Подолу, говорит, что в помещении аптеки-музея у Фроловского монастыря теперь полноценный музей. Однако прогулки уже не доставляют того удовольствия — по той же причине, почему на Печерске не слышно машин.

«Свет выключают регулярно, поэтому половина магазинов и кафе на генераторах. Ели пиццу, которую тоже на генераторе готовили. Но на цену это не очень влияет, она и так постоянно на все растёт. Хотя продавцы часто жалуются, что если так и дальше пойдет, то все реально будет дорожать и из-за генераторов тоже. Учти, сейчас лето и все не так страшно. Зимой и осенью явно будет хуже», — уверяет он.

Несмотря на заверения власти, что к концу года будут построены мощности на гигаватт газовой генерации, единственная привезенная и подключенная американская турбина постоянно ломается и не работает. Поэтому красные и желтые рычащие звери, от которых тянутся провода внутрь помещений — реальность на ближайшее время. Так что посидеть на летней площадке, наслаждаясь мороженым, вряд ли получится.

А у кого-то и просто посидеть условия не позволяют. В начале июня правительство распорядилось, чтобы министерства, центральные органы исполнительной власти, областные государственные администрации отказались от использования кондиционеров, а заодно наружного освещения зданий и прилегающей территории.

Другим госорганам рекомендовали то же самое, от местной власти потребовали ограничить уличное освещение, а бизнес призвали ограничить использование кондиционеров «и другого энергоемкого оборудования, не критического для производственной деятельности».

Исключение делается только для больниц и предприятий, где кондиционирование воздуха включено в производственный процесс.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3896844" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Но в любом случае для бизнеса вся эта история с дефицитом электричества уже критическая. Расчет простой: малые и средние предприятия генераторами пользоваться вынуждены, поскольку иначе нужно закрываться. Если света нет семь часов в день, то при расходе в 10 литров солярки в час получается 3640 грн. (примерно 7800 руб.) 22 рабочих дня в месяц — это около 80 тыс. гривен, которые добавляются к себестоимости любой продукции или услуги.

При этом в Киеве отключения света длятся дольше, чем в остальных регионах. В компании — поставщике электроэнергии и газа Yasno объясняют это наличием большого количества критической инфраструктуры. «То есть от максимально возможного объема потребления вычитается объем критической и уже остаток распределяется между всеми потребителями. Надеюсь, что эта ситуация немного сбалансируется в ближайшее время», — сообщил интересующейся прессе гендиректор компании Сергей Коваленко.

Но что такое «ближайшее время» — никто сказать не может. Недавно по соцсетям разошлось видео, на котором глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий говорит, что «украинская энергосистема успешно справляется со всеми вызовами», после чего у него пропал свет. Видео оказалось фейковым — исчезновение было смонтировано, но все поверили, поскольку именно так это и случается в жизни.

Крупнейшая частная энергетическая компания Украины ДТЭК прямо сообщает, что при наихудшем сценарии зимой украинцы могут сидеть без света и тепла до 20 часов в сутки. Разбитые электростанции трудно и дорого ремонтировать, «партнеры» инвестировать миллиарды долларов не спешат, поэтому восстановление займет годы — а некоторые ТЭС уже не воспрянут никогда.

Так что генераторы — единственный выход, только для крупных производств ставят промышленные модели. Но это просто масштабирование проблемы.

Ведь, например, бетон не оставишь подождать, пока будет свет, непрерывного и стабильного электроснабжения требует производство молочных и мясных продуктов (а куда без холодильника?), без него никак на птицефабриках, поскольку все технико-механические работы делает машина. Подача воды, сбор яиц и так далее.

Разного рода бизнес-ассоциации посчитали, что перебои с электричеством могут увеличить стоимость бакалеи на 5–15%, молочной продукции — на 30%. А Львовская мастерская шоколада докладывает, что её производство запитано от трех генераторов мощностью 30 кВт каждый и стоимость электричества получается в 2–3 раза больше, чем из сети. Так что отведать шоколадку смогут только состоятельные кроты: в себестоимости электроэнергия занимает 3%, а будет, соответственно, 6–9%, если ситуация не изменится.

Интересно получается и с мобильной связью, ведь сети всех операторов планировались и выстраивались с опорой на стационарное электропитание. «Итак, когда электроэнергия исчезает — мы становимся зависимыми от аккумуляторных батарей, генераторов и топлива. А это ресурсы, которые нужно постоянно заряжать, заправлять, доставлять», — констатируют в компании lifecell.

К примеру, чтобы запитать одну базовую станцию от генератора, нужно до 50 литров дизтоплива в сутки и как минимум один человек, следящий за его работой. Только у lifecell около 10 тыс. базовых станций по всей Украине, так что можно посчитать, сколько нужно людей для поддержания одновременной работы всей сети на генераторах. А людей этих, напомним, ловят в рамках усиленной мобилизации.

Уровень расходов (которые неизменно высчитываются в долларах) неуклонно растет. Бизнес вынужден вкладываться не просто в генераторы, а придумывать солнечные панели, монтировать системы комбинированной генерации, а если требует положение дел — искать способы купить особое отношение, чтобы свет был.

А в одном из крупнейших киевских ТРЦ Gulliver мощности четырех генераторов распределили на арендаторов. Каждый имеет свои счетчики и выплачивает долю в соответствии с потреблением — владельцы позволяют себе даже поддерживать работу огромных плазм и в своих доходах не потеряли.

Только позволить себе это могут далеко не все. Так что становится все больше предпринимателей, которые вынуждены сворачиваться: выходит слишком дорого, а запаса прочности уже практически не осталось. Плюс дорожает топливо, что делает работу на генераторах совсем невыгодной.

«Мы посчитали, что это где-то 2–3 тысячи в час обходится электроэнергия. Мы пока что не закладываем это в стоимость билета и берем на наши расходы. Если будет отключаться свет вот так постоянно и надолго, то придется, конечно, думать», — жалуется журналистам художественный руководитель Киевского Национального академического Молодого театра Андрей Билоус. Постановки у них происходят в духе времени: когда свет выключают во время спектакля, команда делает вынужденный перерыв, чтобы запустить генерацию.

Как говорит глава общественного объединения SAVЕФОП Сергей Доротич, те, кто все же продолжает работать, не исключают, что будут пересчитывать ценники. А это, опять же, означает падение прибыли — у людей нет денег. Предчувствия бизнеса относительно дальнейшего развития ситуации со светом достаточно мрачные, как и прогнозы экспертов по положению в энергетике в целом.

Бывший владелец сети магазинов Андрей, скатившийся за это время до небольшой кофейни, на своё хозяйство уже махнул рукой. Мы перекинулись парой слов всё про те же генераторы, и оказалось, что разочаровавшийся в жизни бизнесмен поставил их на даче, а не на работе. Жена как-то справляется с подвальчиком, а он туда даже перестал ездить. Тем более, по дороге могут прихватить «пиксельные».

Сидит на даче, выращивает картошку, ходит на рыбалку. Зато украинский Кабмин снизошел до граждан и объявил, что, вопреки первоначальному решению, владельцев генераторов не будут штрафовать за превышение уровня допустимого шума. Как бы предлагая пошуметь напоследок: осень и зиму вся эта безобразная система попросту не переживёт.