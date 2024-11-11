Пока политические обозреватели и аналитики гадают, как на украинский конфликт повлияет возвращение в Белый дом Дональда Трампа, российская армия продолжает наступать в зоне СВО. За минувшую неделю российские войска продвинулись сразу на нескольких направлениях, в первую очередь в Донбассе.

ИА Регнум

После освобождения населённых пунктов Селидово, Горняк и Цукурино, которые Киев планировал превратить в сплошной укрепрайон, российские войска продолжили расширять плацдарм юго-восточнее Покровска — главного узла обороны противника в западной части Донбасса.

Продвинувшись на запад от Селидово, российские военные освободили населённый пункт Новоалексеевка, отодвинув ВСУ от окраин города. Наступление южнее позволило вооружённым силам России выбить противника и из посёлка Кременная Балка.

Севернее Селидово российская армия развивает наступление в направлении посёлка Петровка. По сообщениям с мест, ВС РФ продвигаются вдоль железнодорожной линии и последовательно выдавливают противника из населённого пункта.

Наибольших успехов достигли соединения российской армии, наступающие юго-западнее Селидово. Продвигаясь из района Новодмитровки, передовые части достигли населённого пункта Сонцовка.

Так российские войска оказались в четырёх километрах от Кураховского водохранилища. В то же время российское наступление угрожает оперативным тылам ВСУ в районе Андреевки и Константинополя.

Развитие успеха, достигнутого в районе Сонцовки, может позволить российской армии перерезать Запорожское шоссе, соединяющее один из центров обороны ВСУ, посёлок Курахово, с Запорожской областью.

Если противнику в ближайшее время не удастся хотя бы приостановить продвижение российской армии, группировка ВСУ в районе Курахово окажется под угрозой оперативного окружения, сообщают источники ИА Регнум на местах. Российской армии уже удалось выйти на восточные окраины населённого пункта, но пока штурм Курахово откладывается.

Анна Рыжкова ИА Регнум ДНР. Курахово. 11.11.2024

«В последнее время ВСУ всё реже устраивают «Сталинград», не цепляются за каждый дом и улицу, как раньше. Не везде и не всегда, но есть тенденция — они чаще отходят. Как из Селидово, например. Наша задача, таким образом, — создавать условия, чтобы они и дальше отступали. И уничтожать их при отступлении. И в Курахово, и дальше», — сообщил собеседник агентства.

В то же время российская армия продолжает наступление южнее Курахово, развивая успех, достигнутый после освобождения Угледара. Передовые соединения продвинулись в направлении населённого пункта Дальнее.

Продвижение в этом районе позволит перерезать дорогу между Курахово и Успеновкой. А в дальнейшем передовые подразделения российской армии смогут встретиться с войсками, наступающими с севера — из района Селидово, и замкнуть кольцо окружения вокруг Курахово.

По состоянию на 11 ноября расстояние, оставшееся до замыкания «котла», составляет примерно 15-20 километров. В обозримом будущем у российской армии появится возможность взять маршрут снабжения украинской армии в Курахово под огневой контроль.

Важно отметить, что раньше украинские военные в комментарии западным СМИ заявляли, что Курахово вскоре может быть оставлено. И, похоже, Киев уже смирился, что этот район будет потерян уже в ближайшее время. Но перед этим из него планируют «выжать» всё, что представляет ценность.

В частности, стало известно, что ВСУ подорвали Терновскую дамбу Кураховского водохранилища, чтобы затруднить продвижение российской армии. Также украинские инженеры демонтировали Кураховскую ТЭС, сообщили источники The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что восстановление станции, находящейся в непосредственной близости от линии фронта, было признано Киевом «нецелесообразным». Раньше она питала западную часть Донбасса. По мере того как ВСУ последовательно оставили почти все населённые пункты в районе, украинские власти начали вывозить ценное оборудование.

Харьковский фронт пришёл в движение

За минувшую неделю также обострилась обстановка на другом участке фронта, где в течение последних месяцев сохранялось затишье. Российские войска начали наступление на позиции ВСУ на стыке территорий ЛНР и Харьковской области.

В результате наступления силы 347-го мотострелкового полка освободили населённый пункт Колесниковка. В свою очередь военно-гражданская администрация Харьковской области объявила обязательную эвакуацию десяти населённых пунктов Боровской общины, в том числе посёлка Боровая.

Начавшееся наступление российской армии серьёзно осложняет ситуацию для украинских войск, находящихся на правом берегу реки Оскол. Раньше российская авиация уже уничтожила мосты и переправы через реку, рассказал ИА Регнум информированный источник.

«В последние месяцы ВСУ очень ослабили части, которые базировались на Харьковщине: кого бросили в Курскую область, кого — латать дыры на фронте в Донбассе. Сейчас у нас появилась возможность их потеснить, чем мы и пользуемся», — отметил собеседник издания.

В то же время он добавил, что боевые действия в регионе пока что «носят, скорее, вспомогательный характер».

Проблемы ВСУ

Примечательно, что тяжёлую ситуацию на фронте впервые за долгое время признали и в Киеве. Об обострении ситуации в Донбассе заявил главком ВСУ Александр Сырский — в ходе телефонного разговора с командующим армией США в Европе генералом Кристофером Каволи.

«Проинформировал американского коллегу об обстановке на линии фронта. Ситуация остаётся сложной и имеет тенденцию к обострению», — сказал Сырский.

По его словам, российские войска наращивают давление на покровском и кураховском направлениях.

Проблемы ВСУ признаёт и западная пресса. По оценке американских наблюдателей, за октябрь российские войска освободили более 410 квадратных километров территории Донбасса и продолжают развивать достигнутые успехи. При этом украинские войска на фронте всё чаще сталкиваются с проблемами, которые не в силах решить ни Киев, ни его западные союзники.

Высокопоставленный источник издания The Economist в командовании ВСУ сообщил, что на некоторых участках фронта в рядах украинских войск «наблюдается падение морального духа», а около 20% военных оставили позиции и ушли в самоволку.

Украинские власти стремятся восполнить боевые и небоевые потери, проводя очередной этап мобилизации. Но призывные комиссии, даже действующие крайне жёстко, выполняют план лишь не более чем на 2/3. При этом многие из насильственно мобилизованных рекрутов оказываются непригодными для выполнения боевых задач.

В условиях смены администрации США, которая грозит прекращением финансирования ВСУ, у Киева остаётся всё меньше времени, чтобы если не переломить ситуацию в свою пользу, то по крайней мере удержать фронт от полного краха.