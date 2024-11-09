— Вы только без меня не заходите. И уж тем более, пожалуйста, не стучите в дверь, — предупреждает адвокат Людмила Матвиенко. — А то после недавних событий она очень напугана.

Иван Шилов ИА Регнум

Она — это безобидная бабушка, которой на старости лет вдруг выпало оказаться в водовороте страшной аферы.

— Наталья Борисовна, сейчас мы наберём вам в домофон, а когда будем на этаже, я вам по телефону позвоню, чтобы вы открыли, хорошо? — озвучивает план действий юрист.

Такие сложности могли бы показаться излишними, если бы накануне в квартиру старушки не вломились пятеро бородатых мужчин в камуфлированной одежде. Незваные гости начали вырывать замки, зачем-то повсеместно открывать окна и — тут хотя бы понятно — заклеивать скотчем камеры видеонаблюдения.

Но обо всём по порядку.

Сообщение от директора

Пенсионерка Наталья Часовникова больше сорока лет отдала службе в московском Доме Союзов. Пришла туда в 1982-м совсем зелёным специалистом. Но, спустя годы, доросла до инженера вентиляционных систем первой категории. Говорит, никогда и мысли не было уйти с любимой работы — разве что в отпуск или на больничный.

В декабре прошлого года так и получилось: женщина сломала руку и отправилась сначала в госпиталь, а потом домой, восстанавливаться. Утром заварила себе чашку кофе и услышала звук сообщения из Telegram. И не абы от кого, а от директора того самого Дома Союзов.

— Я ещё так удивилась, ведь мы не были знакомы. Ну, я же маленький человек, у меня свои дела, у руководства — свои. Так что мы никогда не общались. Когда поинтересовалась у коллег, что это значит, те пожали плечами — мол, не знают. Возможно, он соцсети завёл и просто решил пообщаться.

Тот, кто представился директором конторы, с ходу ошарашил женщину: дескать, поступили данные, что Наталья Борисовна спонсирует ВСУ, а это уголовная статья. Поэтому нужно действовать на опережение — срочно связаться с представителем службы безопасности, чтобы у злоумышленников не было ни единого шанса на успех. Сказав это, «директор» любезно предоставил контакт главного «оперативника» и предупредил, что бабушке скоро перезвонят.

На связь вышла некая Марья Сергеевна — старший следователь по самым важным делам. В качестве подтверждения своих слов во время видеосеанса продемонстрировала некую служебную корочку. Причём дама была не одна, а в окружении других, не менее серьёзных коллег.

— Следователь Александр Николаевич, по-моему, Белов, тоже сидел за столом и показал своё удостоверение. Заявил, что будет куратором, ведь ситуация непростая, — рассказывает пенсионерка. — Якобы все мои документы уже попали в лапы к мошенникам, которые сейчас на меня оформят кредиты, а потом переведут деньги на счета вражеской армии. Поэтому я должна во всём содействовать следствию.

«Доброжелатели» предупредили, что от женщины потребуется полная смена всех регистрационных данных: СНИЛС, ИНН, паспорта и даже прописки — иначе ничего не получится и злодеи восторжествуют. Но сначала необходимо спасти деньги.

Секретная миссия

— Всё началось, по-моему, 18 декабря. Эта Марья Сергеевна звонила мне каждый день с утра до вечера. Говорила, что отслеживает все действия мошенников, которые прямо сейчас пытаются взломать мои банковские реквизиты и украсть все сбережения. Поэтому нужно их обхитрить: снять самой всю наличку и перевести её в безопасное место.

Перед походом в сберкассу «благодетели» предусмотрительно заказали Наталье Борисовне пауэрбанк (портативную батарею) и беспроводные наушники, чтобы та всегда оставалась на связи. Впрочем, за аксессуары пенсионерка заплатила сама — на том конце провода убеждали, что так и надо. Дескать, все понесённые во время спецзадания траты государство позже обязательно компенсирует.

Вооружившись гаджетами, до сих пор ничего не подозревающая женщина спустилась к подъезду, где её уже ждало такси. Оплата проезда, кстати, снова легла на плечи Натальи Борисовны. Но, как прежде, с условием полного возврата «потом».

— Меня убеждали: ни с кем внутри я не должна разговаривать, потому что все они — либо мошенники, либо их подручные. Надеяться можно только на себя и Марью Сергеевну. Помню, она на меня так громко закричала, когда я спросила сотрудника, как пользоваться их банкоматом: «Вы что, я же предупреждала, я же говорила»… Она меня ругала, а я не спорила и только извинялась, — вспоминает Часовникова.

Нетрудно догадаться, что после первого денежного транша женщину — ровно по той же схеме, но уже в другом отделении, — отправили совершать второй. Потом третий. Причём требовали выполнять приказы не только днём, но и ночью.

— Я говорила: как вы себе представляете, что я пойду впотьмах куда-то класть деньги? Они убеждали, что всё получится, так надёжнее. Причём, помню, мне сказали, что банкомат принимает только до трёхсот тысяч единоразово. Если переслать больше, операция отменится. Я стояла, считала, чтобы лишнюю тысячу ненароком не перевести.

Одурманенная женщина беспрекословно выполняла указания. И когда сумма переводов приблизилась к миллиону рублей, мошенники нацелились на столичное жильё пенсионерки.

— Наталья Борисовна, а почему вы продаёте квартиру, спрашивает меня Марья Сергеевна. Я говорю: ничего не продаю и не собиралась. Ага, значит, жулики сейчас оформляют кредит на ваше имя и переводят недвижимость в собственность. И нужно срочно заблокировать сделку — внести залог в размере двух миллионов рублей.

Поскольку таких денег у женщины не было, её отправили за ссудой в микрозайм на проспекте Вернадского. Удивительно, но в офисе даже попытались отговорить старушку и прямо заявили: женщина попала в лапы к мошенникам. Однако с другого конца провода Наталью Борисовну убеждали ровно в обратном — мошенники как раз те, кто прямо сейчас её отговаривает. И оттуда нужно срочно уезжать в другое, более надёжное место.

На вопрос, почему пенсионерка безропотно подчинялась приказам неизвестного человека, она отвечает: по-другому не могла.

— У Марьи Сергеевны был такой спокойный, умиротворяющий голос. Мы болтали о семье, о жизни. Она говорила, что у неё двое детей, а муж работает в той же сфере. И они вместе разоблачают мошенников. В беседах с ней мы иногда проводили ночи напролёт. Забегая вперёд, я так к ней привязалась, что когда мы уже перестали общаться, мне стало натурально страшно — её очень сильно не хватало.

Можно подумать, что одинокой пожилой женщине не доставало внимания на старости лет. Но у Натальи Борисовны есть сын, невестка и внучка, с которыми она регулярно общается. При этом держать связь с роднёй ей запретили сразу.

— Они настолько убеждали, что никому ничего нельзя говорить… Да я и сама боялась рассказывать. Думала, что родственников ещё втянут во всякие истории — мне было за них попросту страшно.

В изолированном от внешней среды коконе пенсионерку мариновали больше недели. И заставили продать квартиру покупателю, который нашёлся меньше чем за сутки.

— Приехали мужчина со своей женой (их ФИО есть в распоряжении ИА Регнум. — Прим. ред.) и риелторы с их стороны. Начали ходить всюду и прикидывать, что и где они тут поменяют. Я, конечно, немного удивилась этому, но значения не придала. Думала, что квартиру-то, на самом деле, не продаю — это просто формальность, чтобы сбить мошенников с толку. Марья Сергеевна меня убедила в том, что сделка фиктивная, надо жилище продать, получить деньги, перевести их на безопасный счёт. А потом всё вернётся и мне, и покупателю. И даже сверху обещали немного докинуть.

К счастью, дальше в дело вступили сразу несколько факторов, благодаря которым не всё ещё пошло под откос.

В последнюю минуту

Во-первых, ситуацию с Часовниковой уже взяли в работу настоящие сотрудники угрозыска. Не сумев перехватить Наталью Борисовну дома, оперативники связались с её сыном, объяснили суть дела и попросили как можно быстрее отыскать мать.

— Он мне позвонил и попытался вразумить. Но Марья Сергеевна забила тревогу и предупредила, что сын попал под влияние плохих людей. И мне грозит опасность, поэтому нужно быстро уезжать отсюда и где-то переждать. Например, в съёмном жилье.

Мошенники во что бы то ни стало хотели довести сделку по продаже квартиры до финала. Ведь оставалось лишь дождаться от покупателя 11,7 миллионов рублей — значительно ниже рыночной стоимости квартиры — и перевести их по указанным жуликами реквизитам.

Во-вторых, на помощь пришла предновогодняя суета — банки были перегружены в канун праздников, переводы шли дольше. Наталья Борисовна регулярно — разумеется, следуя указаниям покровителей в наушниках — справлялась о поступлении денег на счёт. К счастью, их не было. В один из таких походов женщину встретили на крыльце полицейские с Петровки.

— Стоит молодой человек, внимательно на меня смотрит. Потом говорит: ваши документы. Лезу за паспортом. Он: пройдёмте с нами! И показывает удостоверение. Я упираюсь, мол, не пойду никуда. А парень вздохнул и со злостью сказал: «Всяким обманщикам вы, значит, верите, а настоящим сотрудникам — нет».

Наталья Борисовна, получившая на такой случай инструкции от незримых кураторов, долго упиралась. Оперативники никак не могли её уговорить, хотя буквально на пальцах объясняли, как работают мошенники. Лишь только когда практически полностью, во всех подробностях пересказали события её злоключений за последние дни, Часовникова сдалась. И предложила компромисс: пусть тогда везут её на работу, где всё и выяснится.

— Я для себя решила так: если это мошенники, то их в моё здание не пустят. Потому что охрана у нас серьёзная, ФСОшная.

В Доме Союзов Часовникова запросила встречу с директором заведения. Когда все участники были в сборе, выяснилось очевидное: никакое руководство никогда не связывалось с инженером вентиляционных систем первой категории.

— Только тогда я прозрела и словно очнулась ото сна, — объясняет женщина.

Атака рейдеров

И хотя Марья Сергеевна моментально пропала с радаров, счастливый финал в этой истории до сих пор не наступил. Напротив, события приняли настолько лихой оборот, что совсем недавно едва не дошло до мордобоя. Или чего похуже.

После мытарств с мошенниками помочь несчастной старушке вызвались два адвоката — Людмила Матвиенко и Михаил Матеев. Они первым делом связались с покупателем квартиры и попросили отозвать сделку.

— Поначалу он очень понимающе, как нам показалось, всё воспринял. Мол, хорошо, давайте обсуждать, — пересказывают нюансы беседы юристы. — Только я, говорит, человек серьёзный и уже понёс издержки. Надо бы их компенсировать.

Мужчина оценил свои «издержки» в 250 тысяч рублей. Семья Часовниковой согласилась их заплатить, лишь бы поскорее вернуть всё на свои места. Но, по словам, адвокатов, покупатель вдруг неожиданно поднял сумму в несколько раз. А потом и вовсе пошёл в отказ. Стало ясно: за квартиру придётся сражаться.

Причём, как оказалось, далеко не только в правовом поле.

— Я лежала на диване, Наталья Борисовна на кухне занималась своими делами. Позвонили в домофон, затем сразу раздался стук в дверь, — рассказывает невестка пенсионерки Наталья. — Когда я посмотрела в глазок, увидела, что стоят соседи с противоположного конца площадки. А мужской голос им говорит, что он владелец квартиры и заявляет, что сейчас будет вскрывать дверь.

Невозможно передать, какой ужас тогда испытали две хрупкие женщины. Даже сейчас, вспоминая тот день, Наталья плачет.

Благодаря видео, которые оказались в распоряжении ИА Регнум, можно восстановить картину произошедшего. Группа крепких мужчин в разношёрстной форме, похожей на военную, сначала спиливает замок на входной двери, причём делает это крайне профессионально и быстро — на всё про всё ушло не больше семи минут. А потом, распихивая локтями перепуганных дам, заваливается в квартиру.

— Они кричали: мы арендаторы, а вы тут никто, поэтому лучше убирайтесь подобру-поздорову, — вспоминает Наталья.

В лучших традициях девяностых непрошеные гости заставили Наталью состряпать расписку, в которой она обязуется ничего в квартире не ломать и в скором времени освободить жильё.

— Мне кажется, я тогда от страха могла бы написать расписку о чём угодно: что готова отдать свою почку, печень и ещё пару органов в придачу. Лишь бы это всё закончилось, — продолжает, то и дело срываясь на плач, девушка.

Когда на пороге появился её муж, его нагло вытолкнули наружу. И, судя по накалу страстей, он ещё легко отделался.

— Мы трижды вызывали полицию — тут до Таганского отделения МВД минут пятнадцать пешком. Но никто не приехал, — объясняет адвокат Михаил Матвеев. — Причём эти хлопчики сказали, что никто и не приедет. Мол, у них там «всё схвачено». И лучше бы нам перестать нервировать уважаемого человека, банкира (ФИО есть в распоряжении ИА Регнум).

При этом заступничество за «уважаемого человека», по словам семьи Часовниковой, сопровождалось поигрыванием охотничьим ножом. И длилось оно с полудня до глубокого вечера. Ближе к ночи рейдеры всё-таки ушли, но обещали вернуться 12 ноября — именно эта дата прописана в бумажке, которую Наталье угрозами навязали агрессивные мужчины.