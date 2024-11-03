Киев, 3 ноября, 2024, 20:03 — ИА Регнум. Заместитель председателя Верховного суда (ВС) Украины Александр Мамалуй заявил, что в стране очень скоро может быть введена трудовая повинность, когда работа будет оплачиваться пайками или талонами.

Global Look Press

«Уважаемое общество, мы в одном шаге от введения трудовой повинности. В одном шаге. И тогда никаких зарплат ни у кого не будет. Будут пайки, какие-то там деньги на сигареты, бензин по талонам», — сказал он на видео, фрагмент которого опубликовало в воскресенье, 3 ноября, издание «Страна. ua».

По словам Мамалуя, трудовая повинность будет необходима для выживания Украины в условиях отсутствия финансирования со стороны Запада, а граждан будут привлекать к работам без их согласия.

Как сообщало ИА Регнум 5 августа, за пять лет правления главы киевского режима Владимира Зеленского государственный долг Украины вырос примерно на 74 млрд долларов — то есть примерно вдвое. По итогам первых шести месяцев 2024 года госдолг Украины составил 152,2 млрд долларов, или рекордные 88,4% от ВВП. Главным образом увеличивался внешний долг — на 59,5 млрд, а вот внутренний вырос лишь на 14,4 млрд долларов.

Таким образом Зеленский стал рекордсменом по наращиванию долгов. 2 августа американский бизнесмен Ким Дотком назвал Украину страной-банкротом из-за закона о реструктуризации долга.