Третий месяц уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец бьёт тревогу из-за ужасающей ситуации в учебно-реабилитационном центре во Львовской области. Там живут сироты, дети родителей, лишённых родительских прав, а также несовершеннолетние, которых эвакуировали из зоны боевых действий, в частности — из Запорожской области.

ИА Регнум

Первая публикация в Telegram-канале Лубинца появилась в конце сентября. Он писал, что получил информацию о насилии над детьми в этом центре — сексуальном, физическом и психологическом.

«Зафиксированы свидетельства детей, что директор учреждения совершал действия сексуального характера в отношении девочек — воспитанниц учреждения, публично унижал, а также угрожал избиением и помещением в психиатрическую больницу за «плохое поведение» или нарушение распорядка дня», — указал Лубинец.

Кроме того, отметил он, дети жаловались, что им систематически говорили: «Ты никому не нужен/на», «Твои родители — алкаши», «Ты больной/ая», «Из тебя ничего хорошего не выйдет». При этом работники во главе с директором относились к детям как к «больным», недееспособным — «у них диагноз, они неадекватны», что делало невозможным их дальнейшее развитие и реабилитацию.

Лубинец добавил, что был шокирован, узнав, что дети сами несколько раз обращались в Национальную полицию и социальную службу по делам детей, но на их жалобы никто не реагировал. Никто, кроме сотрудников центра: они узнавали об обращениях и избивали детей палками.

К Львовской области добавилась Тернопольская

Уже в октябре было возбуждено уголовное дело. Но спустя неделю в сети появилось видео новых издевательств и избиения детей в том же самом центре. Лубинец снова отреагировал: заявил, что дети стали осторожнее в высказываниях, разговаривая с психологами и полицейскими — значит, работники центра просто запугали их.

Несмотря на это, дети успели рассказать, что насилие — не единственная беда учреждения. Качество питания — отвратительное, еды на всех не хватает, а некоторых воспитанников откровенно эксплуатируют. Один мальчик рассказал, что его заставили «подрабатывать» в сфере ритуальных услуг — копать могилы и подготавливать тела умерших к погребению.

Прошёл месяц. Уже в конце октября Лубинец снова написал, что ситуация остаётся неутешительной: детей за «плохое поведение» помещают в изолятор, а в центре работают не имеющие лицензии медики.

При этом ключевой момент состоит в том, что многие дети вообще не должны находиться в львовском центре. Вывезенных из Запорожской области несовершеннолетних планировали разместить там временно — на 90 дней, после чего их должны были отправить в другие учебные заведения и приёмные семьи. Но дети живут там уже больше двух лет.

«Службы по делам детей Львовской и Запорожской ОВА (областных военно-гражданских администраций — ред.) не демонстрируют никакой заинтересованности в координации своих действий в пользу детей», — констатировал Лубинец.

5 ноября он в очередной раз поднял эту тему, но уже под другим углом: по его словам, Львовская администрация и местная служба по делам детей никак не реагируют на призывы решить проблему. По сути, дело всё еще не сдвинулось с мёртвой точки.

А уже 7 ноября похожие новости пришли из Тернопольской области. Офис генерального прокурора Украины начал расследование о насильственных действиях по отношению к детям в одном из специализированных учебных заведений региона. Свидетельства те же: сексуальное и физическое насилие, незаконное помещение здорового ребёнка в психиатрическое учреждение, угрозы, злоупотребление служебным положением…

Школьные «языковые патрули»

Тем временем для детей, переселившихся во Львовскую или Тернопольскую области из Запорожья, беды усугубляются еще языковыми и дискриминационными вопросами.

ЮНИСЕФ — Международный фонд помощи детям при ООН ещё в 2022 году настойчиво призвал Украину придерживаться всех правил для достижения равных прав и возможностей детей-переселенцев. В том числе — уберечь их от дискриминации и ксенофобии.

На деле же всё иначе. «Языковые патрули» на улицах Ивано-Франковска не удивили школьников-переселенцев, вынужденных учиться в школах Львовщины — там в некоторых учебных заведениях такие «патрули» появились еще два года назад, отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Языковые конфликты между переселенцами и местными жителями происходили на Волыни, в Галичине и Прикарпатье.

Тернопольское издание «Газета 1» в сентябре 2023 года опубликовало на эту тему большой материал. Естественно, авторы утверждают, что никаких конфликтов в школах нет, но между строк в беседах журналистов с учителями и родителями школьников проскальзывают пугающие подробности.

Например, в статье рассказывается о старшекласснике из Херсонской области, который говорил по-русски и был очень харизматичным парнем, а потому сразу завоевал уважение и внимание одноклассников. Дети не делали ему замечаний из-за языка общения, потому что уважали, но учителя «должны были вмешаться и исправить ситуацию», подчёркивают журналисты.

Еще одна проблема возникла, как рассказывает бывший начальник управления образования и науки Тернопольского горсовета Александр Остапчук, с семьёй из Киева: девочка по-украински говорила с трудом, её мама принципиально говорила только по-русски. В итоге они уехали из Тернополя, спешно забрав документы из школы.

В свою очередь мама ещё одной девочки, Анна Осина из Мариуполя, считает, что её дочку «точно никто не травил», но та практически сразу перестала «надевать в школу кофточку с надписями на русском и английском языках».

Главное — обвинить Россию

Несмотря на масштабы «детских» проблем внутри Украины, Дмитрий Лубинец продолжает методично обвинять Россию в «похищениях» украинских детей — на самом деле эвакуированных из зоны боевых действий. Для «освещения этих преступлений» на Украине создана специальная организация, Bring Kids Back UA, амбассадором которой стала теннисистка Елена Свитолина.

6 ноября Лубинец выступил на Международном семинаре по защите прав детей и подростков в условиях войны, который проходил в Бразилии. Страны Латинской Америки, утверждает он, «помогают Украине возвращать украденных Россией детей». Лубинец заявил о 20 тысячах «депортированных» детей, добавив, что в реальности их «значительно больше» — в статистику попали «лишь те, о ком известно наверняка».

По словам чиновника, «первого ребёнка Россия депортировала из Крыма в 2014 году».

Но верить ему уже просто не получается. Особенно после того, как в апреле 2024 года 161 украинского «депортированного в Россию» ребёнка внезапно обнаружил в Германии глава Нацполиции Украины Иван Выговский, когда встречался с президентом Федерального ведомства уголовной полиции ФРГ Гольгером Мюнхом. Дети оказались беженцами, уехавшими в Европу вместе со своими родственниками.

Это, впрочем, ещё не самый громкий фейк: по-настоящему прославилась в этом деле предшественница Лубинца на должности Людмила Денисова, которая в кровожадных подробностях рассказывала о насилии российских военных над украинскими детьми, но потом сама же призналась, что всё придумала — для большего эмоционального эффекта.

Служба безопасности Украины, однако, не дремлет и разыскивает «похитителей»: накануне она объявила подозрение российскому военному Джабраилу Юсупову, который «во время боёв за Николаев депортировал 15 детей».

«Детей вместе с директором заведения (интерната. — Прим. ред.) и её мужем сначала транспортировали в Крым, а оттуда под конвоем оккупантов оправили в Анапу, в Краснодарский край. Там депортированных удерживали почти месяц в одном из местных пансионатов. Во время пребывания в нём детей каждое утро заставляли петь гимн страны-агрессора», — со всей серьёзностью сообщает пресс-служба СБУ.

В свою очередь начальник отдела по работе с религиозными организациями Департамента социально-политических коммуникаций, информационной политике ВГА Запорожской области Артём Шарлай раньше рассказывал, что порой случается с детьми, которых из зоны боевых действий вывозят европейские волонтёры. По его информации, детей иногда отдают на усыновление в семьи без всякой проверки, после чего те становятся жертвами различных преступлений, вплоть до педофилии.

Но об этом ни украинские СМИ, ни власти не говорят, продолжая обвинять Россию в «депортации» маленьких жителей страны. Ведь это и гораздо проще, чем решать накопившиеся проблемы, и выгоднее: в очередной раз получится показать себя жертвой «российской агрессии». А заложниками политических игр взрослых при этом остаются дети.