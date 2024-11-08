Работы кузнеца Игоря Мадаминова в Ровеньках пользуются огромной популярностью. Он родился и вырос в одном из ровеньковских поселков — живописной Большекаменке, здесь же понемногу оборудовал кузню, так что и спрос на изделия определяет место жительства заказчиков.

Фото из личного архива

Его односельчанам нужна садовая мебель, уличные фонарики, подсвечники, ножи, топоры, ломы и другие инструменты, необходимые в хозяйстве. Хотя сам Игорь больше всего любит делать розы — их даже в его ленте в соцсетях заметно больше, чем других изделий: только что вышедшие из горна, еще сохраняющие внутреннее пламя в металле, уже остывшие, покрытые окалиной, и чернёные, и покрытые яркими эмалями, и золотые.

В общем-то, всё и началось с роз.

«Я гулял в одном из ровеньковских парков и увидел там большую скульптуру, это были цветы. Увидел и понял, что хочу сделать сам такую же. Начал дома пробовать ваять из металла розы. Правда, первые мои цветы были больше похожи на капусту, зато я понял, что нашел дело по душе, и не прекращал тренироваться, — делится наш герой. — Я не понимал, как их сделать аккуратными и красивыми. Но в саду у нас всегда было много цветов. Пойду, посмотрю на живой лепесток, вернусь в кузню и подогну металлическое изделие, опять сбегаю, посмотрю, еще раз подогну. Со временем розы стали получаться всё более похожими на настоящие. Так что и мне удовольствие, и с радостью дарил их своим родным, друзьям и знакомым».

В галерее филиала декоративно-прикладного и изобразительного искусства народного клуба «Левша», который работает на базе Дворца культуры им. Горького в Ровеньках, выставлены работы Мадаминова, и он с гордостью показывает целую корзину роз — сделал когда-то на подарок своему классному руководителю.

Но после школы жизнь нашего героя шла обычным чередом: поступил в училище, прошел практику на угольном предприятии, затем устроился на шахту сварщиком, перешел работать в котельную. Ковка была чем-то вроде хобби, Игорь сам смущенно признается, что кузня для его мастерской — слишком громкое название.

«Начиналось всё с сарая. Из куска трубы сделал примитивное кострище. Затем — колпак, очаг, горн, наковальню. Собрал металл. Купил необходимые инструменты. Что-то делал сам, что-то находил по объявлениям и покупал. Сейчас у меня маленькая, конечно, кузня, в мечтах она, если честно, побольше. Хотелось бы найти и компаньонов-единомышленников. Тогда и работа пошла бы веселее и быстрее», — признается молодой кузнец.

Зато работа его не утомляет, там он не чувствует усталости, а наоборот, у него только улучшается настроение. Работать может часами, даже забывает следить за временем: «Из кузни вышел, а на улице уже темно, пора спать. Часто бывает и такое».

Когда началась специальная военная операция, Игорь, его младший брат и их отец не задумываясь встали на защиту родной земли. Они честно несли службу, пока позволяло здоровье. Но сейчас они уже все демобилизованы, так как каждый из них получил на фронте травмы разной степени тяжести.

«Я большую часть времени бегал по связи со своим взводом, стоял в караулах, иногда возил воду. Вот это, наверное, самое лучшее, что было на службе, когда парням воду привозил питьевую. Отец был постоянно в окопах, брат вообще в штурмовики попал», — делится Игорь тяжелыми воспоминаниями.

ИА Регнум

Сейчас ему помогают вернуться к спокойной жизни семья, друзья и, наконец, любимое увлечение. В частности, наш герой очень благодарен руководителю клуба «Левша» Андрею Овчарову, который и собрал всех мастеров, среди которых большинство — бывшие участники и ветераны СВО. Игорь попал туда по воле случая — просто как-то оказался вместе с Андреем Константиновичем в больнице, и последний убедил присоединиться к объединению.

«Если бы не Андрей Константинович, этого всего в моей жизни, наверное, и не было бы. Он столько усилий приложил, чтобы всех нас собрать вместе. И за это ему огромная благодарность. Если бы не он, у нас бы не было ни этих помещений, ни выставок. А так у нас появляется и стимул созидать, и вера в завтрашний день. Мне хотелось бы начать какие-нибудь серьезные работы — мечи, сабли, шашки, чего я еще не делал», — делится мечтами наш герой.

ИА Регнум

Говорит, что как-то на выставке в Луганске видел работы других мастеров-кузнецов, которые его очень вдохновили. Тоже захотелось сделать что-то выдающееся, на радость людям.

А пока Мадаминов набивает руку, делает всякую красоту (часто украшенную розами, как шикарные стойки для уличных фонарей). Говорит, в работе с металлом важна усидчивость и еще хорошая память, потому что зимой в саду настоящую розочку уже не подсмотришь.

ИА Регнум

А еще наш мастер находит невероятно увлекательным процесс создания ножей. Первый свой нож он сделал еще когда учился в школе, хотя сейчас, смеясь, говорит, что ножом его назвать трудно. В общем, посмеялся и забросил ремесло. Но вернулся к нему уже оборудовав место, где можно делать все операции — ковку, слесарку, закалку, ручки и другие необходимые детали. «А закалять всё на глаз учился. Получаются практичные, удобные и крепкие ножи», — рассказывает Игорь.

Он легко дарит свои работы — после войны сильно поменялось отношение и к жизни, и к дружбе. Работа с металлом, когда из железной пластины получается что-то прекрасное — это способ адаптироваться к мирной жизни, и этим прекрасным хочется поделиться.

Фото из личного архива

«У меня прекрасная семья, которая меня любит и мне помогает, у меня есть наша галерея, где мы часто собираемся, общаемся, организуем выставки. Наконец, у меня есть любимое хобби, есть много творческих задумок, и я хочу претворить их в жизнь», — признается Игорь Мадаминов, и нет никаких сомнений, что всё у него получится.

И его пышные розы украсят еще не один дом.