Лучший комплимент в работе для Анны Микаелян — видеть счастливые глаза детей. Хотя не только детей, но и взрослых, которые в своём детстве ничего подобного не видели.

Фото из личного архива

Анна создаёт целые миры, населённые мягкими игрушками. Мальчишки и девчонки относятся к любимцам с трепетом, как к настоящим друзьям, вместе с которыми попадают в разные — смешные и не очень, трогательные и забавные ситуации. Дают им имена и наделяют характерами, придумывают им увлечения, отправляют в школу, где те получают двойки и пятёрки.

Мягкие зверьки составляют уже целую волшебную вселенную, живущую по своим сказочным законам, которые создала Микаелян — современная Астрид Линдгрен и Туве Янссон. С одной лишь разницей: её персонажи живут не на бумажных страницам, а стали осязаемыми, настоящими.

Они бесконечно трогательные, уютные и пухлые. При этом многие мишки, зайки, котики и другие милахи давно выехали в другие города и прославляют автора из Ровеньков далеко за пределами города в ЛНР.

В юности Анна и представить не могла, что её невинное, казалось, увлечение станет делом всей жизни. После школы поступила на Ровеньковский факультет Луганского государственного педагогического университета, специальность — английский и французский языки и литература.

Студенческие годы Микаелян сегодня вспоминает с трепетом и ностальгией. Дел, помимо учёбы, было множество. Участвовала в университетских мероприятиях, помогала волонтёрскому отряду, была участницей знаменитой сегодня на всю Россию команды КВН «Ровеньки». Сегодня команда «Ровеньки» представляет Орловский государственный университет им. И. С. Тургенева, она дважды проходила в Высшую лигу КВН. Помимо этого, Анна активно занималась спортом, в первую очередь волейболом.

Потом было замужество и декретный отпуск. Беременность протекала сложно — большая её часть прошла в больнице.

— Очень трудная была беременность, роды тоже. В тот момент мне нужно было чем-то себя занять, потому что я довольно активный человек. У меня было много друзей, общения, увлечений. Я никогда не сидела дома. А тут вдруг раз — ты одна и четыре стены. Всё это стало серьёзным эмоциональным потрясением. Больница — дом, дом — больница. Рутина. Моим идейным вдохновителем тогда стала свекровь, мама мужа. Первые игрушки сделала именно она — мобиль на кроватку малышу, связала маленькие игрушки, героев мультика «Простоквашино», которые вращались под музыку, вставила туда какие-то тарахтушки. Я увидела эти игрушки и просто в них влюбилась. Начала искать информацию на разных интернет-форумах для хозяюшек-вязальщиц, проходила мастер-классы. Постепенно освоила технику. Но на свои первые игрушки сегодня без слёз смотреть не могу, такими они кажутся неуклюжими, — смеётся Анна.

Первые опыты проходили в больнице. Хотелось отвлечься от тяжёлых мыслей, вспоминает Микаелян, настроить себя на то, что всё будет хорошо, занять руки, повязать. Пришли приятные эмоции, вдохновение.

Фото из личного архива

— Так и появились мои первые игрушки. Правда, тогда я даже подумать не могла, что буду делать игрушки на заказ. Думала, только для моего ребёнка, что это станет хобби, — вспоминает девушка.

Но быстро увлечение переросло в нечто большее. Игрушки сначала покорили сердца детей родного города, а вслед за ними и жителей других регионов России.

Началось все с простой фотографии в интернете. Анна сфотографировала вязаного мишку и выложила в соцсети. Одна девушка спросила, когда Микаелян начнёт делать игрушки под заказ, потому что захотела себе такого же.

— И понеслось. Это была моя первая клиентка, которая собирает зверушек уже много лет. Она из Ровеньков, переехала, но каждый раз, когда приезжает к родителям, заказывает у меня новую игрушку. Она и подтолкнула меня к тому, чтобы начать делать игрушки под заказ. У меня часто заказывают игрушки-подарки для детей, крестников, племянников. А я постоянно совершенствую свою технику. Учусь работать с разными видами пряжи.

Фото из личного архива

В работе Микаелян использует только высококачественную пряжу и фурнитуру — это незыблемое правило. Первые игрушки девушка делала из хлопковой пряжи — её можно много раз распускать. Сейчас же в основном вяжет из плюшевой пряжи, с которой работать значительно сложнее, она не поддаётся переделке — всё нужно сделать с первого раза.

— Ты знаешь количество петель, количество рядов, ошибок быть не может. Если пропускаешь петлю — не можешь распустить элемент, чтобы догнать или наверстать. Эта пряжа деформируется, повторно использовать её нельзя. Я применяю только качественную фурнитуру — глазки, носики, реснички, где есть специальные зажимы, очень тугие клипсы, чтобы дети не могли ничего оторвать. Для меня безопасность — превыше всего. Мне важно не количество, а качество, чтобы люди были довольны и благодарны. Мои игрушки можно стирать, за качество ручаюсь. Экономить на материалах никогда не буду. Слава Богу, в моей практике еще никогда не было жалоб, — рассказывает Анна.

Фото из личного архива

Иногда, признаёт девушка, заказов бывает очень много, работать приходится по ночам. Тяжело. Но всегда есть ощущение, что это дело жизни, от которого получаешь истинное удовольствие.

— В процессе работы могу быть собой недовольна, критиковать себя и ругать. А когда смотрю на готовую работу, думаю: какая же я всё-таки молодец, руки золотые. Начинаю себя хвалить. И начинаю думать, как дети отреагируют на игрушку — понравится ли она им, их мамам. В основном же мамы заказывают их для детей. Когда вижу восторг в глазах мамы, предвкушаю такую же реакцию у ребёнка, испытываю эйфорию, радость. Это приносит вдохновение для дальнейшей работы, — говорит Микаелян.

Каждый заказ, утверждает Анна, она помнит. Запоминает и реакции на игрушки, когда видит их вживую.

— Как-то заказали у меня мишек для двух девочек–подружек. Сначала мамы решили делать мишек в платьях разных цветов. Но подумали, что девчонки не смогут поделить медведей, решили сделать их совершенно одинаковыми. Было очень весело. Я сама приезжала отдавать этот заказ. Девочки играли на аллее, катались на самокатах. Одна мама ко мне подошла, забрала мишек. Я, пока ждала такси, наблюдала со стороны, как она их дарит. Девчонки ликовали, а я вместе с ними. Ехала домой с улыбкой, была за них очень счастлива, — вспоминает Микаелян.

Фото из личного архива

Иногда мамы присылают фото или видео с реакциями детей. Годовалому малышу мама подарила игрушку — «всю в одежде». Первым делом ребёнок одежду снял, покрутил, рассмотрел. Глазки на ощупь попробовал. Было очень забавно, признаёт Анна.

Главное в её жизни — семья, супруг и сын. Но всё остальное время она посвящает увлечению, ставшему делом жизни. В планах у девушки — проводить собственные мастер-классы, на которых можно передавать навыки всем желающим освоить и совершенствовать технику амигуруми. Тем более, что Микаелян уже выходит за рамки традиционных приёмов, изобретая свои собственные. И ими, говорит она, очень хочется поделиться.