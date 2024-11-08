Трёхэтажный дом практически в центре Ярославля. Выкрашенный в фиолетовый цвет забор, за ним на здании — такого же оттенка вывеска косметологической клиники. Местные жители уже около года сражаются с хозяйкой клиники за сам дом и территорию вокруг. Дело дошло до судов.

ИА Регнум

Всё началось с того, что владелица салона Skin Clinic Екатерина Трапчевская в 2023 году выкупила для своего бизнеса нежилое помещение на первом этаже дома №54 по улице Большая Октябрьская. Следом выкупила еще одну квартиру, а потом часть двора оказалась перекрытой: салон установил закрывающуюся калитку для своих клиентов, рассказывает ИА Регнум юрист и правозащитница Елена Ракова, живущая в этом же доме, рассчитанном всего на четыре квартиры.

Жильцы обратились в суд, и его решение было быстрым: клинику обязали обеспечить проход для клиентов со стороны улицы, не используя при этом двор. Но владелица подала апелляцию, рассмотрение назначено на ближайшие дни.

Жителям дома приходится судиться буквально за каждый кусочек территории, который пыталась занять клиника: цокольный этаж, чердаки, которые находятся над квартирой Раковой. В целом сейчас ярославский суд рассматривает пять исков сторон, по ключевым вопросам он уже встал на сторону жильцов.

Жильцы против нежилого помещения

После покупки квартиры в доме представители Skin Clinic пытались превратить комнаты в кабинеты, рассказывает Елена Ракова. Жильцы написали ряд жалоб, после чего «прорубление пола» остановилось. Также клиника хотела добиться от жителей, чтобы те согласились с переводом квартиры №2 в статус нежилого помещения, но люди выступили категорически против.

В подтверждение своих намерений они вывесили на доске объявлений у дома призыв: «Владельцы ООО «Скин клинк», жилая квартира №2 предназначена исключительно для проживания. Жители никогда не дадут согласия на перевод квартиры №2 в нежилое помещение».

Сами жители называют свой дом объектом культурного наследия, архитектурным памятником. Однако в официальный реестр, составленный администрацией Ярославской области в сентябре 2004 года, он не включён.

Зато включены многие дома по соседству — это городские достопримечательности, находящиеся в списке объектов культурного наследия. Среди них купеческий особняк Дом Донцовых-Лопатиных (сейчас в нём находится Дом культуры работников просвещения), «Дом со львами» — усадьба фабриканта Сергея Сорокина, дом, принадлежавший в начале прошлого века фотографу Николаю Галактионову, церкви, дома купцов и других знатных ярославцев, построенные в конце XVIII — начале XIX веков.

Жильцы дома №54 настаивают: их дом уникален и приспособлен исключительно для жилых квартир, а с клиникой готовы воевать и дальше. Среди жильцов — ветераны труда Елена Соболева и Геннадий Савельев. Соболева имеет многочисленные награды за многолетнюю работу в РЖД, а Савельев награждён экс-мэром Ярославля Виктором Волончунасом за «большой личный вклад в развитие Ярославля в связи с 1000-летием города».

«Лай и нацистские песни»

В начале года противостояние между клиникой и жильцами вышло на новый уровень. Как утверждает Елена Ракова, Екатерина Трапчевская наняла людей, чтобы те сделали жизнь местных невыносимой.

Некий человек начал регулярно приходить в выкупленную квартиру и включать на большой громкости разные звуки, шумы и музыку — рано утром и посреди ночи. Как выяснили жильцы, это живущий неподалёку бывший полицейский, который не так давно проходил свидетелем по делу о «чёрных риелторах».

Елена прислала в редакцию ИА Регнум фото и видео, на которых видно, как мужчина в балаклаве (а затем, во время прямого конфликта с жильцами, и с открытым лицом) входит в дом, что-то настраивает в электрощитке, а из квартиры утром и ночью доносятся громкие звуки — записанный собачий лай, ритмическая африканская музыка, русский шансон.

Но самой шокирующей композицией стала старинная немецкая песня Wir sind des Geyers schwarzer Haufen («Мы — чёрный отряд Гайера»). Полицейские, к которым обратились жители дома, утверждали, что это одна из песен группы Rammstein, но Елена была уверена: это не просто песня на немецком языке, а нацистский марш. Вскоре ей удалось подтвердить свою догадку.

История песни уходит корнями в крестьянские войны XVI века, к фигуре рыцаря Флориана Гейера, который помогал немецким крестьянам добиться соблюдения своих прав. Но проблема, конечно, не в нём. Песня получила второе рождение уже в XX веке, когда сформированная в 1942 году 8-я кавалерийская дивизия СС взяла имя всё того же Гейера, а песню сделала своим неофициальным гимном.

На вопрос, пытались ли жильцы вызвать полицию из-за громкой музыки, Елена отвечает: были зафиксированы шесть вызовов, но ни один из них не принёс результатов. Ракова утверждает, что слышала телефонный разговор экс-полицейского, когда вызывала полицию. Он сказал собеседнику, что «всё сделал», а в ответ услышал: «Уходи, пока не приехала полиция».

«Мы считаем, что это не связано с законом о тишине. Это именно истязание дикими звуками: африканские барабаны, лай собак, скулёж собак на всю громкость, и ещё — нацистский гимн», — говорит собеседница ИА Регнум.

УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы от трёх до семи лет за истязание — причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями.

Наэлектризованный конфликт

На одном из видео (есть в распоряжении ИА Регнум) бывший полицейский в очередной раз роется в электрощитке, а Елена эмоционально к нему обращается:

— Не смей сюда ходить! Ты истязаешь наших жителей!

Тот невозмутимо отвечает:

— Перестаньте баловаться с электричеством.

Конфликт набирает обороты: мужчина настаивает, что на него безосновательно нападают и «отключают ему свет», а жители повторяют: «Ты истязаешь нас своей музыкой!». Когда чья-то рука тянется снять с его лица маску, он нервно отшатывается, а сквозь открытую дверь видно, что помещение мало похоже на жилую квартиру.

«Чтобы возбудить уголовное дело по истязанию, не нужно возбуждать дела о побоях. Это самостоятельное преступление, а все доказательства я передала на дисках. Мы сейчас добиваемся, чтобы возбудили всё-таки уголовное дело именно по истязанию.

Помните, как в Нижнем Новгороде человека осудили за то, что он включал ржание лошадей и истязал своих соседей? Причём он делал это тогда, когда люди были дома. Поэтому мы говорим, что это не связано с законом о тишине: по составу это другое, более тяжкое преступление», — настаивает собеседница ИА Регнум.

По поводу немецкой песни она обращалась к местным депутатам и в прокуратуру, просила узнать: не является ли композиция запрещённой, а её прослушивание — фактом реабилитации нацизма. Из областного УМВД Елена получила официальный ответ: проводится проверка.

Также Ракова утверждает, что, помимо бывшего полицейского, запугивать жильцов приходил ещё один человек — житель Ростова-на-Дону, он также попал на фото и видео. Один раз мужчины даже приезжали к Раковой на работу, но там общения не случилось.

В клинике бросили трубку

Поговорить с представителями клиники ИА Регнум не удалось: всякий раз услышав, что звонят журналисты, в Skin Clinic бросали трубку.

Местным СМИ ранее удалось взять комментарий у адвоката хозяйки клиники Даниила Димитрова. Он заявил, что вторую квартиру Трапчевская сдала мужчине, зафиксированному на фото, но никаких контактов с ним не поддерживает. А конфликты с жильцами, по словам Димитрова, у клиники начались, когда в дом вместе с мужем переехала жить Елена Ракова.

В любом случае сейчас жители дома рады хотя бы тому, что по ночам больше не просыпаются под немецкую маршевую песню — последний раз она зловеще символично прозвучала 22 июня 2024 года. Благодаря многочисленным обращениям в разные инстанции и сюжетам СМИ «акустические атаки» прекратились.

Суды тем временем продолжаются. Добившись тишины, жители дома во главе с Раковой продолжают настаивать на признании истязании (в возбуждении дела по этой статье в МВД отказали) и незаконного захвата территории.